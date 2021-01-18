"Активно давал взятки". Глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён получил два года тюрьмы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ли Чжэ Ён перед судом

Суд Центрального округа Сеула в понедельник приговорил вице-президента и фактического руководителя корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна к двум с половиной годам заключения.

52-летний бизнесмен признан виновным в подкупе экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хё, которая ранее сама была отстранена от власти и находится в тюрьме за коррупцию.

В ходе слушаний было установлено, что глава Samsung Electronics заплатил 43 млрд вон (37,7 млн долларов) двум спортивным фондам, которые возглавляла подруга бывшей главы государства Чхве Сун Силь, и "просил президента воспользоваться своей властью, чтобы передача управления компанией прошла гладко".

С момента создания в 1938 году Samsung контролировала одна семья. После смерти основателя Ли Бён Чхоля в 1987 году фирму возглавил его сын Ли Гон Хи, за 27 лет, превративший компанию в мирового гиганта и один из самых известных глобальных брендов.

В 2014 году Ли Гон Хи перенес инфаркт, и бразды правления принял его сын Ли Чжэ Ён. Но тому еще предстояло утвердиться в должности председателя правления после кончины отца, наступившей в октябре прошлого года.

Финансовые аналитики предсказывали, что Ли Чжэ Ёну, возможно, придется продать часть своих активов и поделиться контролем над компанией, чтобы выплатить огромный налог на наследство. Избежать этого могла бы поддержка от государственного пенсионного фонда.

"Активный взяточник"

Ли Чжэ Ён отвергает обвинение и говорит, что жертвовал структурам президентской знакомой бескорыстно. Однако в приговоре сказано, что он "активно давал взятки".

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"Весьма прискорбно, что Samsung, ведущая компания страны, гордящаяся своими инновациями на мировом уровне, уже не впервые оказывается вовлеченной в правонарушения", - отмечается также в приговоре.

В 2008 году Ли Гон Хи ушел в отставку на фоне коррупционного расследования и вернулся в компанию спустя два года.

Дело его сына тянется с 2017 года, когда Ли Чжэ Ён был приговорен к пяти годам условно, однако Верховный суд Кореи вернул его на пересмотр, и в итоге условный срок был заменен реальным.

Бизнесмен, прибывший на оглашение приговора в маске и не отвечавший выкрикивавшим свои вопросы репортерам, был взят под стражу в зале суда. Он уже провел год в предварительном заключении, и выйдет на свободу через 18 месяцев.

Борцы с коррупцией приветствовали вердикт, но экономисты и предприниматели выразили беспокойство из-за возникающего вакуума власти в Samsung и неопределенного будущего крупнейшей компании страны.

"Это действительно тяжелый удар и большой кризис для Samsung, - сказал агентству Франс пресс профессор экономики Сеульского университета Ким Тэ Чжун.

Южнокорейский гигант

Акции Samsung на новости об осуждении Ли Чжэ Ёна упали на 4%, на затем частично отыграли назад.

Южная Корея отличается исключительной строгостью и нетерпимостью к коррупции. В этой стране нет неприкасаемых лиц, включая президентов.

Samsung - многопрофильная высокотехнологичная компания, известная, в частности, как производитель смартфонов, телевизоров, компьютеров и другой бытовой электроники, она также производит чипы памяти для смартфонов. Многие считают ее самым известным символом Южной Кореи - на нее приходится около 20% ВВП страны.