Навальный взят под стражу на 30 суток. Суд проходил прямо в отделе полиции

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Политик Алексей Навальный, накануне вернувшийся в Россию из Германии, заключен под стражу на 30 суток. На этой мере пресечения настаивала ФСИН - 29 января суд должен решить, будет ли ему заменено условное наказание на реальное по делу "Ив Роше".

"Конечно, это решение будет обжаловано. Мы считаем его абсолютно незаконным", - сказал Интерфаксу адвокат Навального Вадим Кобзев.

Суд по избранию Навальному меры пресечения проходил в одном из кабинетов 2-го отдела полиции в Химках, куда политика доставили накануне вечером вскоре после задержания в московском аэропорту Шереметьево.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток

Выездное заседание суда, которое решили провести прямо в отделе полиции, стало неожиданностью для Навального и его адвокатов.

По словам адвоката Ольги Михайловой, о заседании суда ее уведомили за минуту до его начала.

"Вот в 12:29 меня уведомили о том, что в 12:30 тут будет выездное заседание Химкинского городского суда. И прямо тут, в УВД, будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказала она изданию "Открытые медиа", отметив, что никогда раньше не слышала о возможности провести судебное заседание в отделении полиции.

"Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале, - недоумевал Навальный. - Это невозможно! То, что происходит здесь - в наивысшей степени беззаконие".

Журналистов, приехавших к УВД Химок, на суд не пустили, за исключением сотрудников ВГТРК и телеграм-канала Life Shot.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Навального, политик говорит: "Я хочу, чтобы пустили всех - не только "Вести. Дежурная часть", Life News и ГУВД, но и тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят на морозе за воротами, но их не пускают. Вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит: ну да, они стоят, но я не знаю о том, что они стоят. Я заявляю, что они там стоят, они хотят быть аккредитованы и требуют реализации своих прав".

Телеграм-канал Life Shot сообщал, что Навальный также объявил судье отвод, но она его отклонила, заявив, что он "надуман и необоснован".

Навального задержали вечером в воскресенье при прохождении погранконтроля в аэропорту Шереметьево. Как заявили во ФСИН, задержание проводилось на основании постановления об объявлении политика в розыск. Его служба вынесла, посчитав, что Навальный "в течение 2020 года систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока", назначенного ему по делу "Ив Роше".

11 января ФСИН обратилась в суд с иском о замене Навальному условного срока лишения свободы на реальный. Симоновский суд Москвы должен рассмотреть его 29 января.

Законно ли проводить суд в УВД?

Выездные заседания суда в России - не нарушение и не такая уж редкость: они могут проходить в больницах или колониях, сказали Би-би-си опрошенные юристы.

"Обосновывать выбор места проведения заседания суд не обязан", - прокомментировал Би-би-си адвокат Дмитрий Динзе.

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Но он не помнит, чтобы в судебной практике встречались выездные заседания именно в отделе полиции. Это подтвердил и адвокат Юрий Костанов.

"С одной стороны, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает напрямую возможность проведения выездных судебных заседаний по рассмотрению (за исключением осмотра места происшествия). С другой стороны, нет и запрета такие заседания вне зданий судов проводить", - комментирует юристка "Команды 29" Валерия Ветошкина.

Она отмечает, что у полиции, очевидно, были все "законные механизмы" доставить Навального в здание суда.

Тогда какие нарушения есть в процессе?

В первую очередь нарушением является недопуск адвоката к Навальному, то есть нарушение права на защиту, считают опрошенные Би-би-си юристы.

По словам Динзе, адвоката о таком заседании должны уведомлять за пять суток, а "при крайней необходимости - за разумное время, которое обычно согласовывается": от суток до нескольких часов.

"Недопуск адвоката к задержанному и уведомление о судебном заседании за минуту до его начала - это произвол и правовой беспредел. Это означает, что правоохранительная структура и суд идут на нарушение закона. Нарушение права на защиту - это существенное нарушение, которое влечет отмену любого решения", - считает Динзе.

"По Конституции человек вправе пользоваться помощью защитника с момента физического задержания", - говорит адвокат Костанов, отмечая, что в деле Навального нарушены права и политика, и его адвоката.

"Я очевидно вижу нарушение права на защиту, поскольку к Алексею не допускали адвокатов всю ночь, о заседании уведомили непосредственно перед ним, когда объективно нет возможности ознакомиться с материалами", - соглашается Ветошкина.

За что Навального взяли под стражу в аэропорту? Это законно?

Само по себе задержание Навального - спорный вопрос с юридической точки зрения. В уголовно-исполнительном и процессуальном кодексах нет нормы, на основании которой силовики могут задержать условно осужденных, которые, по мнению инспекции, скрываются от контроля. А именно по этой причине ФСИН сначала объявила Навального в розыск, а потом потребовала его задержать.

В уголовно-исполнительном кодексе предусмотрена процедура задержания осужденных, злостно уклоняющихся от условий отбывания разных видов наказания, если их местонахождение неизвестно и они объявлены в розыск. В этом случае осужденный может быть задержан на 48 часов, а суд может продлить срок задержания на срок до 30 суток.

Но об условно осужденных, к которым относится Алексей Навальный, в УИК ничего не говорится. Нормы о задержании разыскиваемых "уклонистов" прописаны лишь для принудительных или исправительных работ, штрафа и т.д. Условно осужденных на практике задерживают "по аналогии", сказали Би-би-си опрошенные юристы.

На спорное или незаконное применение такого подхода неоднократно обращали внимание правоведы, призывая внести поправки в законодательство. Оба таких законопроекта в Госдуме были отклонены.

Адвокат Навального Ольга Михайлова после его задержания в Шереметьево сказала Би-би-си, что "процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно".