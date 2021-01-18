"Немедленно освободить". Западные политики возмущены задержанием Навального

Автор фото, Alexei Navalny Подпись к фото, Алексей Навальный в УВД Химок

В понедельник к нескольким западным политикам, оперативно отреагировавшим на задержание Алексея Навального еще накануне, присоединились многие другие государственные деятели и международные организации. С заявлениями о российском оппозиционере выступили, в частности, оба руководителя центральных органов ЕС: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального российскими властями по его возвращении вчера в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Задержание политических оппонентов идет вразрез с международными обязательствами России", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

Шарль Мишель выступил коротко, в "Твиттере". "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву неприемлемо. Призываю российские власти немедленно отпустить его", - написал председатель Европейского совета.

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт сообщил в понедельник журналистам, что Меркель "осуждает арест г-на Навального как акт произвола, который нарушает принцип верховенства закона" и призывает российские власти немедленно освободить Навального.

На вопрос о возможной заморозке строительства второй очереди российского газопровода в Германию, "Северного потока - 2", Зайберт ответил (цитата по агентству Рейтер): "Позиция федерального правительства относительно проекта "Северный поток - 2", который является коммерческим проектом, была неоднократно здесь представлена и не изменилась".

В понедельник освободить Навального призвала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы глубоко озабочены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и соблюдению его прав в соответствии с процедурой, присущей правовому государству. Еще раз призываем к тщательному и беспристрастному расследованию его отравления", - говорится в заявлении аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб напомнил Москве об обвинении в применении боевого отравляющего вещества. "Возмутительно, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть немедленно освобожден. Вместо преследования Навального, Россия должна объяснить, как получилось, что на российской территории было применено химическое оружие", - заявил Рааб.

Что говорят администрации Трампа и Байдена

Задержание Навального еще в воскресенье осудили представители обеих администраций США, уходящей и приходящей.

"Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание - это очередная попытка заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции", - говорится в заявлении госсекретаря США в администрации Трампа Майка Помпео.

Советник избранного президента Джо Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, заявил, что действия российских властей оскорбляют желающих свободы россиян.

"Г-н Навальный должен быть немедленно отпущен, а виновные в возмутительном покушении на его жизнь - привлечены к ответственности. Преследование Кремлем г-на Навального - это не только нарушение прав человека, но и оскорбление для тех россиян, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны", - написал Салливан в "Твиттере".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Алексей Навальный в аэропорту "Шереметьево" перед задержанием

С совместным заявлением еще в воскресенье выступили и министры иностранных дел трех стран Балтии, известив о нем в "Твиттере".

"Задержание Алексея Навального российскими властями совершенно неприемлемо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно будет рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вызывающий акт", - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Сразу после задержания Навального в воскресенье выступил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.