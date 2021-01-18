Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit вывела в космос 10 спутников. Ракета стартовала с самолета

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, Двигатель ракеты включился после отделения от самолета

Ракетной компании Virgin Orbit британского предпринимателя Ричарда Брэнсона впервые удалось вывести десять спутников на околоземную орбиту. Ракета с грузом была запущена из-под крыла самолета Boeing 747.

Брэнсон надеется закрепиться на перспективном растущем рынке по выводу в космос небольших относительно дешевых спутников. Используя самолет в качестве стартовой площадки, Virgin Orbit теоретически может запускать с него ракеты в любой части мира.

Но понятно, что для этого придется получать разрешение у местных властей. Пока одобрение дали лишь власти Калифорнии, где и произошел запуск. Но компания надеется расширить географию и начать запуски в Англии.

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, Модифицированный самолет Boeing 747, названный Cosmic Girl, вылетел из аэрокосмического центра Мохаве

Успех с отправкой спутников на орбиту должен стать большим подспорьем для команды Брэнсона. В мае прошлого года запуск ракеты-носителя LauncherOne закончился неудачей, причиной которой стало повреждение линии подачи топлива, по которой жидкий кислород поступал к ускорителю двигателя.

На этот раз обошлось без эксцессов. Модифицированный самолет Boeing 747, названный Cosmic Girl, накануне вылетел из аэрокосмического центра Мохаве в Калифорнии в 10:50 и взял курс к Тихому океану.

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, Теоретически, компания сможет запускать ракеты с самолета в любой части мира

Спустя примерно 60 минут на высоте 10,5 км самолет резко взял вправо и во время маневра от него отделилась ракета длиной 21 м. Через несколько секунд включился двигатель LauncherOne, и ракета начала подъем в космос.

Примерно через два часа аппаратура зафиксировала, что спутники были успешно выведены на орбиту на высоте около 500 км.

"Открыт новый путь. LauncherOne сегодня смог успешно выйти на орбиту, и это является свидетельством таланта, упорства, настойчивости и изобретательности этой команды", - сказал глава Virgin Orbit Дэн Харт.

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, Взлет ракеты LauncherOne

Брэнсон пытался найти способ выводить спутники в космос с 2009 года. Первый проект он представил спустя три года на авиационной выставке в Фарнборо.

Сейчас выросла потребность в небольших недорогих спутниках, и их создателям требуются недорогие способы их вывода на околоземную орбиту. Virgin Orbit в числе других компаний пытается застолбить эту выгодную нишу.

Среди ее конкурентов также можно выделить Rocket Lab, которая запускает ракеты со стартовой площадки в Новой Зеландии. Есть и другие небольшие компании, которые находятся на разных этапах развития.

"Virgin Orbit удалось то, что многие считали невозможным. Было так захватывающе наблюдать, как наш модифицированный самолет Virgin Atlantic 747 отправил ракету LauncherOne на орбиту", - сказал Брэнсон.

"Этот изумительный полет - кульминационный момент многих лет упорной работы. Он подстегнет новое поколение новаторов на пути к орбите. Я с нетерпением жду того, как новые полеты, которые осуществят Дэн и его команда, навсегда изменят мир к лучшему", - добавил он.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ричард Брэнсон представил концепцию ракеты на выставке в Фарнборо в 2012 году

Уилл Уайтхорн возглавляет организацию UKSpace, которая представляет интересы космической индустрии в Британии. В прошлом он был президентом Virgin Galactic - еще одной космической компании Брэнсона, которая развивает космотуризм.

По словам Уайтхорна, успех Virgin Orbit очень важен.