Главные фото президентства Трампа: от куртки Мелании до встречи с Зеленским и погрома Капитолия

20 января закончится четырехлетний период президентства Дональда Трампа - одного из самых необычных и напряженных в истории США. Мы собрали главные фотографии, сделанные за время его правления, - от встреч с мировыми лидерами до визитов знаменитостей в Белый дом.

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Это один из самых первых снимков, сделанных за время президентского срока Дональда Трампа. На его инаугурацию 20 января 2017 года пришли десятки тысяч людей, но Трамп неоднократно обвинял журналистов в том, что они преуменьшали число зрителей. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тогда говорил репортерам, что это была "самая большая аудитория на инаугурации за всю историю; точка". Как сообщалось, новый президент был очень недоволен тем, что журналисты сравнивали эти фотографии со снимками, сделанными во время инаугурации Барака Обамы в 2009 году, - и это сравнение было явно не в его пользу: судя по кадрам, людей перед зданием конгресса тогда было ощутимо больше.

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Факельное шествие крайне правых и белых националистов в Шарлотсвилле (Вирджиния) в августе 2017 года заставило многих вспомнить об аналогичных акциях Ку-клукс-клана. На следующий день после этого марша была организована демонстрация противников ультраправых, во время которой в толпу людей врезалась машина, одна женщина погибла, еще 19 человек получили ранения. В ответ Трамп осудил насилие "со многих сторон" и многие стали его критиковать за то, что он поставил на одну доску сторонников превосходства белой расы и демонстрантов, выступавших против расизма. Президент США прямо осудил крайне правых экстремистов только через двое суток. Он назвал Ку-клукс-клан "неонацистами, и белыми супремасистами, которым противны все наши ценности", но к тому моменту скандал уже разгорелся. Три года спустя Джо Байден заявил, что именно запоздалый и не слишком убедительный ответ Трампа на события в Шарлотсвилле подтолкнул его к решению выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

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Трамп неоднократно вступал в споры с традиционными союзниками США, случилось это и во время саммита "Большой семерки" в Канаде в июне 2018 года. Атмосфера на переговорах не задалась сразу: незадолго до их начала Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Все они пригрозили ответными мерами, и спор омрачил весь саммит. Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с Трампом в "Твиттере" всего за несколько часов до встречи. На встрече G7 были сделаны и другие фотографии, на которых лидеры говорят между собой более дружелюбно, но, по всеобщему признанию, атмосферу на саммите лучше всего отразила именно эта. Трамп покинул встречу первым и позднее заявил, что Америка - "это как копилка, из которой все таскают монетки".

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На этом фото первая леди Мелания Трамп запечатлена в куртке с надписью "I really don't care, do you?" (англ. "Мне правда все равно, а вам?"). И все бы ничего, но этот аксессуар она выбрала для визита в центр принудительного содержания детей-мигрантов. Многие стали обсуждать, что именно она хотела сказать подобной надписью, особенно в момент, когда администрация Трампа подвергалась критике за решение разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями. Официальный представитель Мелании тогда заявил, что в куртке "не нужно усматривать никаких скрытых посланий". Впрочем, позже Мелания признала, что надпись на ее спине была направлена "людям и представителям левой прессы, которые меня критикуют. Я хочу показать им, что мне все равно. Можете критиковать и говорить все, что угодно. Меня это не остановит, я буду делать все, что считаю правильным".

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Нэнси Пелоси аплодирует Трампу во время его обращения к конгрессу США в феврале 2019 года, многие сочли этот жест саркастическим. В своем выступлении президент призвал к компромиссам в политике. Правда незадолго до этого он нарушил традицию и начал говорить, не дождавшись представления, которое обычно делает спикер Палаты представителей. Пользователи социальных сетей написали, что эта фотография хорошо показывает политическую борьбу между Трампом и Пелоси, она быстро стала популярной.

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Трамп переступил через линию, разделяющую Южную и Северную Корею, июнь 2019 года. Таким образом он стал первым действующим президентом США, который формально "побывал" на территории КНДР. Решение Трампа провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без всяких предварительных условий поразило многих - особенно с учетом того, что оба лидера незадолго до этого обменивались угрозами и оскорблениями. Несмотря на потепление отношений, на переговорах о ядерной программе Северной Кореи больших успехов достигнуто не было. Второй саммит, который состоялся в 2019 году в Ханое, закончился провалом, поскольку США отказались смягчить санкции по требованию КНДР.

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Ким Кардашьян Уэст выступает в Белом доме на совещании по вопросам реформы тюрем в июне 2019 года. Телезвезда обратилась к президенту в рамках своей кампании за реформу американской пенитенциарной системы. В 2018 году она говорила администрации Трампа о судьбе Элис Джонсон - пожилой женщины, получившей пожизненное заключение за контрабанду кокаина и позже помилованной президентом. За время своего президентства Трамп уже помиловал 94 человек, по некоторым предположениям, до того, как покинуть пост, он может отменить приговоры в отношении еще 100 заключенных.

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Дональд Трамп с Библией на фоне церкви Святого Иоанна напротив Белого дома, июнь 2020 года. Чтобы президент и его окружение могли подойти к церкви, полиция разогнала мирных демонстрантов на соседней площади Лафайет-сквер с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. До этого Трамп заявил, что намерен "установить господство на улицах", чтобы покончить с акциями гражданского неповиновения после убийства полицией чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Поступок Трампа вызвал резкое осуждение многих религиозных лидеров, которые упрекали президента в том, что он использует веру в политических целях.

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Семья Трампа наблюдает за первыми президентскими дебатами в Кливленде, Огайо, 29 сентября 2020 года. Члены президентской семьи нарушили правила, согласно которым все зрители должны быть в масках. Обвинения в наплевательском отношении к карантинным правилам часто звучали и в отношении Трампа. Через несколько дней после этих дебатов коронавирусом заболел сам президент. Он провел три дня в больнице, после чего вернулся в Белый дом, объявил, что "чувствует себя отлично" и призвал всех не бояться вируса.

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Сторонники Трампа забираются на Капитолий США в Вашингтоне после марша под лозунгом "Нет воровству!". Перед этим на митинге в американской столице в течение 70 минут выступал сам президент, который призывал устроить марш на конгресс, утверждавший официальные итоги президентских выборов и победу на них Байдена. Толпа демонстрантов ворвалась в Капитолий и устроила там погром. Погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. После этого Палата представителей объявила Трампу импичмент, и он стал первым президентом в истории, который подвергся такой процедуре дважды. Трамп отвергает обвинения в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.

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