Главные фото президентства Трампа: от куртки Мелании до встречи с Зеленским и погрома Капитолия

На этом фото первая леди Мелания Трамп запечатлена в куртке с надписью "I really don't care, do you?" (англ. "Мне правда все равно, а вам?"). И все бы ничего, но этот аксессуар она выбрала для визита в центр принудительного содержания детей-мигрантов. Многие стали обсуждать, что именно она хотела сказать подобной надписью, особенно в момент, когда администрация Трампа подвергалась критике за решение разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями. Официальный представитель Мелании тогда заявил, что в куртке "не нужно усматривать никаких скрытых посланий". Впрочем, позже Мелания признала, что надпись на ее спине была направлена "людям и представителям левой прессы, которые меня критикуют. Я хочу показать им, что мне все равно. Можете критиковать и говорить все, что угодно. Меня это не остановит, я буду делать все, что считаю правильным".