Дайджест: Алексея Навального перевели в изолятор "Матросской тишины", Мелания Трамп простилась с американцами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Алексея Навального выводят после скоротечного суда для отправки в изолятор

В ночь на вторник стало доподлинно известно, что задержанный по прибытии в Москву оппозиционер Алексей Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина". Это подтвердил секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников.

До этого точного местонахождения политика не мог сообщить даже его адвокат. По словам Мельникова, Навального привезли в изолятор около 20:00 понедельника, и в ближайшие две недели он будет находиться в карантине. В его камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода, сообщил Мельников.

О том, как проходило взятие под стражу, и насколько это законно - в материале журналистов Русской службы Би-би-си.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, EPA Подпись к фото, По всей видимости, прилететь в США из Европы и других стран, туристы все же не смогут

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за время пандемии умерли более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса. В разных странах продолжается вакцинация населения, а глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил об опасности неравенства богатых и бедных стран в распределени вакцин.

Уходящий президент Дональд Трамп отменил введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в США из Европы и еще нескольких стран. Трамп издал указ за два дня до инаугурации нового президента США. Эта мера должна была вступить в силу 26 января. Но как сказала представитель избранного президента Джо Байдена Джен Псаки, новая администрация ограничения снимать не планирует.

В Японии подскочило число самоубийств, исследователи связывают 16-процентный рост со второй волной пандемии коронавируса и соответствующих ограничений. При этом, как пишут социологи Городского института геронтологии Токио, в первую волну пандемии число самоубийств уменьшилось на 14 процентов. Особенно уязвимы оказались женщины и подростки. "Пандемия в отличие от обычных обстоятельств в разной мере влияет на психологическое состояние детей, подростков и женщин (особенно домохозяек)", - говорят авторы доклада.

В Китае во вторник выявили более 100 случаев заражения - худший показатель с марта прошлого года. Почти три миллиона человек в северовосточной провинции Гирин находятся в карантине после скачка заражений.

Массовая вакцинация всех желающих категорий населения 18 января началась в России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

В Бразилии стартовала массовая вакцинация, после того как местный регулятор одобрил две вакцины - препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, и препарат CoronaVac разработки китайской компании SinoVac. Бразилия - наиболее пострадавшая от коронавирса страна Южной Америки, по числу смертей в мире (210 тысяч человек) уступает только США (398 тысяч).

Австралийские власти ответили на критику мер борьбы с распространением пандемии во время теннисного турнира Australian Open. Все прибывшие для участия в Открытом чемпионате Австралии теннисисты должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Австралийские власти назвали эти меры необходимыми для того, чтобы остановить распространение пандемии. В стране второй день подряд не выявляют случаи заражения коронавирусом. Более 70 теннисистов, прилетевших в Мельбурн и Аделаиду на турнир, были вынуждены самоизолироваться без возможности тренироваться на корте из-за нескольких случаев ковида у пассажиров с их рейсов. Некоторые теннисисты ранее критиковали столь жесткие, по их мнению, меры, добавляя, что спортсменам необходимо тренироваться перед стартом турнира 8 февраля.

Минск лишили права провести ЧМ по хоккею

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хоккей очень популярен в Беларуси. Участники летних протестов использовали хоккейную символику для обозначения счета на президентских выборов

Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась проводить чемпионат мира 2021 года в Беларуси. Хозяевами турнира 21 мая - 6 июня должны были стать Минск и Рига. Латвия может остаться соорганизатором турнира. Решение федерации в отношении Минска связано с соображеними безопасности. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что приветствует решение лишить Беларусь турнира. Латвийская федерация хоккея давно говорила, что не может себе представить возможности проводить первенство совместно с Минском в связи с жестоким подавлением народных протестов, начавшихся в стране после президентских выборов.

Суета и беспорядок в Белом доме

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Уже в эту среду Джо и Джилл Байдены въедут в Белый дом. В день инаугурации нового президента США целая команда уборщиков будет стирать следы пребывания Дональда Трампа и его команды как в рабочем, так и в жилом крыле резиденции. На местах остаются только предметы, принадлежащие государству: мебель, фарфор, картины. Обычно процесс подготовки к приезду нового хозяина начинается сразу после выборов, но в этот раз суета началась гораздо позже, так как Трамп долгое время отказывался признать поражение. В эти дни в Белом доме побывала корреспондент Би-би-си Тара Маккелви. В своем материале она рассказывает много интересного о закулисье главной президентской резиденции западного мира.

Между тем уходящая первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом. В видео, выложенном в "Твиттере", она сказала, что последние четыре года были незабываемыми, а свою работу назвала "величайшей честью в жизни". Она призвала американцев никогда не прибегать к насилию, с помощью которого нельзя ничего решить и которому не может быть оправдания.

При этом Мелания решила не выполнять традиционную передачу жилых помещений Белого дома следующей первой леди. Обычно уходящая первая леди присылает преемнице приглашение на прогулку по парку и жилому крылу резиденции, после чего они пьют чай. Ее муж, Дональд Трамп, также намерен нарушить традицию 150-летней давности, не явившись на инаугурацию Джо Байдена в среду.

Афганистану срочно нужна помощь

Благотворительная организация Save the Children выпустила доклад, в котором сообщает, что поставки гуманитарной помощи в Афганистан сократились до тревожного уровня. При этом последние данные говорят, что гуманитарный кризис в стране лишь усугубился из-за пандемии коронавируса и половина афганцев остро нуждаются в помощи. Глава афганского отделения организации заявляет, что в прошлом году в результате вооруженного конфликта в стране были убиты или ранены две тысячи детей. По подсчетам организации, в настоящий момент стране необходима помощь в размере двух миллиардов долларов.

Шесть лет колонии за разбитое окно

Автор фото, Viktoria Odissonova/Novaya gazeta Подпись к фото, Мифтахов на протяжении всего судебного процесса отрицал свою причастность к нападению на офис "Единой России"

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов получил шесть лет колонии за хулиганское нападение на офис "Единой России" в московском районе Ховрино, состоявшееся три года назад. Тогда неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно первого этажа офиса. Вместе с Мифтаховым по делу проходят еще двое обвиняемых. Все они, по версии прокурора, на момент совершения акции состояли в анархической организации. Математик настаивает на своей непричастности к акции и вину не признает.

Всё о Навальном

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Корреспонденты Би-би-си также наблюдали за подготовкой сторонников и оппонентов Навального к возвращению политика на родину во Внуково и Шереметьево - "Самый счастливый день". Как Навального в Москве ждали сторонники, фанаты Бузовой и ОМОН.

Мы также собрали реакцию на задержание мировой прессы и международных политиков:

США уведомили Германию о том, что собираются ввести санкции в отношении трубоукладочной баржи "Фортуна", участвующей в строительстве газопровода "Северного потока - 2", который должен поставлять топливо из России в Германию в обход территории Украины. Санкции против российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус", как сообщило министерство экономики Германии, должны вступить в силу 19 января.

Ранее о возможных санкциях сообщало немецкое экономическое издание Handelsblatt.

Немецкие власти давно спорят, продолжать ли строительство трубопровода. После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального призывы заморозить проект зазвучали сильнее.

Как пишет со ссылкой на источники Bloomberg, избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в России Джону Салливану пока не покидать пост на время формирования новой администрации.

Такое предложение команда Байдена сделала Салливану и еще нескольким главам дипломатических миссий. Как объяснил источник агентства, Байден считает должность посла США в России слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной на время поиска новой кандидатуры.

Уходящий президент Дональд Трамп назначил Салливана послом США в октябре 2019 года.

Автор фото, Gedenkstätte Ravensbrück Подпись к фото, Надзирательницы в Равенсбрюке (фото предположительно 1940 года)