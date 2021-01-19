"Не нужно никак ассоциировать с президентом". Кремль о Навальном - расшифровка

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел первый с декабря телефонный брифинг. Первые вопросы журналистов были об Алексее Навальном. Накануне Песков отменил брифинг и журналисты не смогли узнать позицию Кремля по поводу задержания политика с последующим водворением его в "Матросскую тишину". Вот что теперь сказал пресс-секретарь Путина.

"Утверждения, что кто-то кого-то боится - это абсолютная ерунда"

"Коммерсант FM": Международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Навального, поэтому он был так быстро арестован, причем, как некоторые считают, с нарушениями. Что в Кремле на этот счет считают?

Дмитрий Песков: Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила.

Вы знаете, что статистика говорит, что около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока. И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года.

Поскольку речь идет о гражданине РФ, наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится - это абсолютная ерунда.

"Коммерсант FM": Вот эти 18 тысяч раз - каждый раз это было с таким полицейским сопровождением многочисленным?

Д.П: Да, конечно, искали люди и сопровождали. По-разному было.

"Коммерсант FM": И десятки задержанных в аэропортах?

Д.П.: Послушайте, если кто-то где-то нарушает порядок, то полиция принимает меры по наведению общественного порядка.

"Коммерсант FM": Навальный еще призывал выходить на улицы в связи со всем происходящим. Как в Кремле расценивают такой призыв?

Д.П.: Тревожные призывы. Тревожные призывы. Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному.

"Коммерсант FM": То есть, в Кремле опасаются массовых протестов?

Д.П.: Нет, не опасаются.

"Внутреннее дело - и мы никому не позволим в него вмешиваться"

Euronews: Представители многих западных стран обратились к России с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Amnesty International признала его узником совести. Некоторые страны призывают вводить санкции. Как в Кремле могут это прокомментировать?

Д.П.: Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России.

Это внутреннее дело - и мы никому не позволим в него вмешиваться. И не намерены прислушиваться к таким заявлениям. Вместе с тем мы по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином.

УНИАН: Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, а в Берлин его отпустил Владимир Путин лично. Вы не видите тут какого-то противоречия - это все-таки было сделано с санкции президента?

Д.П: Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся - в полном смысле этого слова - берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавала. И проявляла абсолютную гибкость и понимание.

Но после того, как непосредственно госпиталем "Шарите" было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились.

УНИАН: То есть, дело в том, что он сразу после выхода из комы не вернулся в Россию?

Д.П.: Да даже не сразу после этого. Вы знаете, что было сделано заявление госпиталем "Шарите", где говорилось, что у него нормальное состояние здоровья, что пациент выздоровел.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Никто, кроме нас самих, нас не защитит". Навального арестовали на 30 суток

"Его в Германии задержали?"

В прошлый раз Песков проводил брифинг для журналистов еще в декабре 2020 года.

В воскресенье, 17 января, Песков заявил, что не в курсе задержания Навального в аэропорту Шереметьево, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе" - говорил он изданию "Подъем" на вопрос, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о задержании оппозиционера после прилета из Германии.

В понедельник конференц-колл с журналистами так и не состоялся. Сначала он планировался на полдень, около часа дня участникам сообщили, что он состоится "попозже", а в 16:30 стало известно, что брифинга не будет.