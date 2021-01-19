Коронавирус в России: впервые с ноября меньше 22 тысяч заражений

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Суточный прирост Covid-19 в России сократился более чем на тысячу по сравнению с понедельником и оказался минимальным с начала ноября. А в Москве - наименьшим с октября. Роспотребнадзор прогнозирует новый всплеск заболеваемости весной. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в России зарегистрировали 21 734 новых случая, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Этот показатель снижается пятый день подряд. Накануне выявили 22 857 случаев, в воскресенье - 23 586, в субботу - 24 092, в пятницу - 24 715.

Число новых случаев оказалось ниже отметки 22 тысячи впервые с 9 ноября (тогда зарегистрировали 21 798 заражений). Максимум заражений был выявлен 24 декабря - 29 935 случаев.

За сутки в России умерли 586 пациентов с Covid-19, максимальная в этом году суточная смертность фиксировалась штабом 16 января - 590 смертей, а в прошлом году этот показатель трижды превышал 600 летальных исходов.

В Москве число смертей оказалось рекордным за время пандемии - умерли 84 человека с коронавирусом. Предыдущий максимум фиксировали 15 января (81 человек). При этом число новых заражений в столице, как и в стране, снижается пятый день подряд и достигло минимума с октября. За сутки заразились 3 115 человек (накануне - 3 679, в воскресенье - 4012, в субботу - 4 674, в пятницу - 5 534). Петербург второй раз опередил Москву по числу новых случаев - 3 281 (первый раз - 4 января).

За время пандемии в России зарегистрировали 3 612 800 заразившихся и 66 623 умерших, число выздоровевших ко вторнику превысило отметку 3 млн. Штаб фиксирует гораздо меньше смертей от коронавируса, чем позже регистрирует Росстат.

Власти о смертности

Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник заявил, что с апреля удалось более чем втрое снизить летальность пациентов с Covid-19.

"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня более чем в три раза у пациентов", - отчитался министр в Совете Федерации.

По числу смертей от коронавируса, которые вошли в сводки оперативного штаба, Россия занимает девятое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Мурашко также сообщил, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции в России проходят более миллиона человек. Большинство из них - дома. Мест в больницах для пациентов с Covid-19 сейчас создано уже более 270 тысяч, тогда как весной, по словам министра, "одномоментно разворачивали до 94 тысяч коек".

Весной ждут нового всплеска

Заболеваемость коронавирусом может приблизиться к минимуму прошлого года только к лету, предупредила во вторник замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. А весной, по ее мнению, следует ожидать нового всплеска пандемии.

"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти - это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная РИА Новости.

С понедельника, 18 января, по указанию президента Владимира Путина в России должна была начаться масштабная вакцинация от коронавируса. Те, кто уже переболел, не должны торопиться с прививкой, заявила накануне вице-премьер России Татьяна Голикова.