Кадыров объявил о ликвидации "последнего амира Чечни" Аслана Бютукаева

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Шестеро боевиков, в том числе полевой командир Аслан Бютукаев, убиты в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Речь идет о так называемом "последнем амире Чечни", пояснили в Кремле. Следствие считало Бютукаева причастным к теракту в аэропорту Домодедово.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" - с таких слов начинается пост Кадырова в телеграм-канале.

Бойцы полка полиции специального назначения МВД имени Ахмата-Хаджи Кадырова провели операцию на окраине селения Катыр-Юрт, в результате которой были убиты шесть человек, находившихся в федеральном розыске, сообщил Кадыров. По его словам, он лично принимал участие в разработке плана операции, но не руководил ей на месте.

Из слов Кадырова также следует, что президент России Владимир Путин "с самого начала был в курсе проведения спецоперации" и "лично вносил корректировки". "Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией", - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин позвонил Кадырову и поздравил с ликвидацией группы Бютукаева. Все участники операции будут представлены к госнаградам, сообщил Песков журналистам.

Кто такой Бютукаев

"Речь идет о так называемом "последнем амире Чечни", известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне", - рассказал Песков.

Аслан (Хамзат) Бютукаев ранее был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Он считался ближайшим соратником известного лидера чеченского подполья Доку Умарова.

В июне 2015 года Бютукаев как командир батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" принес присягу лидеру признанного террористическим "Исламского государства" (запрещено в России) от имени всех боевиков Чечни, пишет "Кавказский узел".

СМИ сообщали, что Бютукаев готовил и направлял смертников в регионы России для совершения терактов, в том числе Магомеда Евлоева, который в 2011 году взорвался в московском аэропорту Домодедово (погибли 37 человек).

Вместе с Умаровым, убитым в сентябре 2013 года, Бютукаев был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту. По версии следствия, теракт был организован Умаровым, в подчинении которого находилась группа Бютукаева.

Умаров и Бютукаев после взрыва выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку теракта, напоминает Интерфакс. В октябре 2011 года суд заочно арестовал Умарова и Бютукаева.

Именно этот полевой командир стоял и за нападением боевиков на Грозный в декабре 2014 года, писал "Коммерсант". По данным издания, в мае прошлого года в разгар пандемии коронавируса отряд амира Бютукаева появился в соседней Ингушетии на окраинах Назрани.

Обстреляв полицейских, боевики уходили от погони и зачем-то спилили знаменитое грушевое дерево, которое считается культовым для последователей почитаемого в Ингушетии шейха Батал-Хаджи. После этого, по сведениям "Коммерсанта", к поиску Бютукаева подключились и "желающие отомстить ему за осквернение святыни баталхаджинцы".

Следственный комитет России заочно обвинял Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.

Еще в марте 2011 года появились сообщения о том, что Бютукаева могли убить во время операции в Ингушетии, но эта информация не получила подтверждения. Он находился не только в федеральном розыске, но и в санкционных списках США и ЕС, следует из справки "Кавказского узла".

В июле прошлого года в управлении ФСБ по Ингушетия заявили, что добровольно сдавшихся членам группы Бютукаева могут освободить от наказания за терроризм, а МВД Чечни еще в октябре 2016 года обещало заплатить 5 млн рублей за сведения о местонахождении Бютукаева. Однако найти его не могли.