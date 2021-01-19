Инаугурация Байдена: как протесты и коронавирус ломают традиции

Автор фото, Yegor Aleyev\TASS

Избранный президентом США Джозеф Байден будет приведен к присяге около полудня в среду на церемонии в Вашингтоне.

Во многих отношениях, его инаугурация будет напоминать предыдущие. Как и его предшественники, Байден произнесет неизменные слова президентской клятвы на ступенях Капитолия и отправится оттуда в Белый дом.

Но в этот раз церемония проходит спустя всего две недели после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа и в условиях глобальной пандемии. Так что изменений будет немало.

Десант военных в округе Колумбия

Вопрос о том, каким образом толпе удалось 6 января практически захватить здание Конгресса, остается без ответа. ФБР предупреждает о возможности новых актов насилия. Неудивительно, что меры безопасности значительно усилены.

Любая инаугурация рассматривается по американской классификации как "особо важное событие национальной безопасности". Ответственность и руководство берет на себя Секретная служба (федеральное ведомство, в силу исторической традиции занимающееся, помимо охраны первых лиц, борьбой с фальшивомонетничеством).

В этот раз ей будут помогать полиция округа Колумбия и Национальная гвардия (корпус резервистов вооруженных сил).

Национальные гвардейцы начали прибывать к Капитолию на прошлой неделе. В общей сложности в день инаугурации в Вашингтоне их разместится 25 тысяч человек (на инаугурации Трампа в 2017 году было 8 тысяч).

Пентагон разрешил части этих военнослужащих носить оружие. Появились фотографии национальных гвардейцев с пистолетами и полуавтоматическими винтовками.

Ограничения на поездки

Одна из главных задач этих сил - обеспечить личным составом десятки КПП в центре Вашингтона, в том числе на ключевых мостах через реку Потомак.

Допуск автотранспорта в наружную "зеленую зону" 20 января будет ограничен - пускать будут только тех, кто в ней живет или работает. Для въезда в главную "красную зону" потребуется особый пропуск.

Больше десятка станций метро закрываются.

В связи с предполагаемым наплывом сторонников Дональда Трампа из других городов сайт аренды жилья Airbnb на несколько дней приостановил прием заявок на жилье в столице, так же как ряд местных отельных сетей.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Ряд крупных авиакомпаний временно запретили перевозку оружия в багаже и составили списки известных участников беспорядков 6 января, которым не продают билеты.

Железнодорожная компания Amtrak объявила о сокращении числа поездов в столичном регионе и предупредила пассажиров, что те увидят в поездах и на станциях необычно много полицейских.

Джозеф Байден, известный любитель поездок на поезде и клиент Amtrak, собирался прибыть на инаугурацию из своего дома в Уилмингтоне, штат Делавэр, по железной дороге, в понедельник изменил свой план по соображениям безопасности.

Церемония та же, но чуть другая

Обычно вступающие в должность президенты стремятся, чтобы их инаугурацию посетило как можно больше людей. Сейчас не тот случай.

Еще до событий 6 января комитет по проведению инаугурации попросил сторонников Джо Байдена остаться дома из-за угрозы коронавируса.

Обычно на Национальной аллее в день инаугурации собирается огромная толпа (в день первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году туда пришло до двух миллионов человек). Теперь Национальная служба парков ее временно закрыла. Вместо сторонников Байдена будут приветствовать 200 тысяч выставленных вдоль аллеи американских флагов.

Судя по снимкам уже возведенной сцены с западной стороны здания Капитолия, число гостей, непосредственно присутствующих при произнесении присяги, в этот раз не превысит ста человек. Стулья расставлены с учетом требований социального дистанцирования.

Все приглашенные будут в масках и накануне церемонии сдадут тест на Covid-19.

Здание Капитолия своим видом напоминает крепость с проволочным ограждением по всему периметру. Министр сухопутных сил Райан Маккарти сказал, что перелезть через него невозможно. Такой же забор окружает Белый дом.

После присяги президент Байден и вице-президент Харрис перейдут на восточную сторону Капитолия, где новый верховный главнокомандующий примет небольшой военный парад.

По традиции, вслед за этим кортеж нового президента должен проделать полторы мили (чуть больше 2,5 км) по Пенсильвания-авеню к Белому дому, с приветствующими его гражданами по обе стороны широкой улицы.

Этого, опять же, не будет - как из-за Covid-19, так и из опасения инцидентов. Вместо этого Джо Байден отправится возложить венок на Арлингтонском кладбище - крупнейшем военном мемориале Америки на другом берегу Потомака.

С ним будут экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - но не Дональд Трамп, который решил сломать обычай и пропустить инаугурацию преемника.

Генеральная уборка в Белом доме

С Арлингтонского кладбища кавалькада машин 46-го президента США отправится мимо КПП, где ее, разумеется, не остановят, в Белый дом, и Джо Байден начнет свой президентский срок.

За последний год здание пережило несколько вспышек коронавируса среди его обитателей. Сам Дональд Трамп в октябре на несколько дней угодил с ковидом в больницу. Поэтому все, от лестничных перил до лифтовых кнопок и задвижек в туалетах, перед въездом Байдена и его команды будет тщательно протерто и обработано санитайзером.

Перед сотрудниками отвечающего за это федерального агентства стоит непростая задача: за считаные часы между уходом последнего члена команды Трампа и появлением новых хозяев обработать все шесть этажей и 132 помещения Белого дома.