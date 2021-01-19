Фото: из-за снежной бури в Японии столкнулись 130 автомобилей

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участок национальной автомагистрали замело около полудня по местному времени

В Японии из-за снежной бури на дороге столкнулись друг с другом 130 автомобилей. Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор. Снежная буря замела длинный участок высокоскоростной автомагистрали Тохоку, проходящей с севера на юг Японии, в районе северно-восточной префектуры Мияги.

В результате свои автомобили не могут покинуть около 200 человек. На месте работают спасатели. Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла.

По словам синоптиков, во время аварии скорость ветра на этом участке дороги превышала 100 км\ч.

В северо-восточном регионе Тохоку в течение следующих суток выпадет до 40 см снега, говорят синоптики. Власти отменили движение нескольких поездов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В результате ДТП пострадали десять человек, один погиб