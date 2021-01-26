Премьер-министр Италии подал в отставку. Это необязательно означает, что он уходит

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джузеппе Конте не в первый раз столкнулся с перспективой отставки

В Италии назревает очередной политический кризис: во вторник премьер-министр страны Джузеппе Конте вручил президенту прошение об отставке, что означает конец работы правительства.

Отставка Конте стала неизбежной после того, как созданная им коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента. На прошлой неделе экс-премьер Маттео Ренци объявил о выходе своей партии "Живая Италия" из правящей коалиции, раскритиковав план правительства по борьбе с пандемией и рецессией.

Ранее ожидалось, что Сенат проголосует за вотум недоверия правительству, но этого не произошло. Тот факт, что Конте добровольно инициировал свою отставку, дает ему шанс, по сути, не покидать пост.

Чтобы избежать досрочных выборов, президент Италии Серджио Маттарелла может сразу же предложить Конте сформировать новую коалицию.

По мнению аналитиков, шансы Джузеппе Конте усидеть высоки. Ранее он обратился к Сенату с длинной речью, в которой призвал к объединению страны в борьбе с пандемией коронавируса, сильно ударившей по Италии.

"Наша энергия должна быть сосредоточена только и исключительно на срочной реакции на охвативший экономику кризис, - сказал Конте парламентариям. - Сейчас же, особенно в глазах тех граждан, которые за нами наблюдают, наша энергия растрачивается на часто пустые противоречия, совершенно непонятные тем, кто каждый день боится заболеть или оказаться в нищете".

Однако президент Маттарелла может поручить формирование правящей коалиции и кому-то другому. Если у этого человека (например, Маттео Ренци) не получится заручиться поддержкой парламентского большинства, тогда досрочные выборы в Италии станут неизбежными. Изначально всеобщие выборы запланированы лишь на 2023 год.

В частности, всячески помешать возращению Конте на пост премьера, скорее всего, захочет ультраправая партия Маттео Сальвини "Лига". Сам Сальвини в 2018-19 гг работал заместителем Джузеппе Конте и возглавлял МВД Италии.

В 2019 году между бывшими партнерами наметилась политическая вражда. В августе 2019-го Конте был вынужден подать в отставку после того, как Сальвини выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия лично премьер-министру. Тогда Конте назвал поведение Сальвини безответственным, но сложил с себя полномочия.

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По сути, Сальвини добился развала собственного правительства, в котором сам же занимал пост вице-премьера. Тогда аналитики сошлись во мнении, что он пошел на это, рассчитывая в скором времени возглавить правительство. Однако, маневр не удался, входившие тогда в коалицию партии убедили президента Маттареллу вновь перепоручить формирование кабинета Конте.

Сейчас очередные консультации президента с главами партий продлятся до четверга.

Почему развалилась коалиция?

Причиной выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции стало несогласие с планами правительства по борьбе с пандемией и рецессией.

Большая часть плана по восстановлению итальянской экономики после пандемии финансируется Еврокомиссией. Речь идет о сумме в 209 млрд евро, выделенной в рамках пакета помощи в 750 млрд в грантах и кредитах по низкой ставке, согласованного в июле прошлого года. Италии, тяжело пострадавшей от первой волны пандемии, достанется 28% пакета.