"Речь об уважении к нам самим". Что думают знаменитости об аресте Навального

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В воскресенье Алексея Навального задержали после возвращения из Германии в Россию, а в понедельник заключили под стражу в "Матросскую тишину". Политика ждет разбирательство по замене условного наказания по делу "Ив Роше" на реальное. Кроме того, в декабре на него завели новое уголовное дело - о мошенничестве. Би-би-си изучила реакцию на задержание Навального.

Одним из первых высказался журналист и блогер Юрий Дудь, чьи фильмы и интервью набирают миллионы просмотров в YouTube.

"Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас - это легко делает и государство. Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел", - написал он в "Инстаграме" еще в понедельник.

"Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд - реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам", - добавил Дудь.

В поддержку самого известного российского оппозиционного политика выступил и актер Максим Виторган.

"Алексей Навальный сидит сейчас только за то, что выжил и имел наглость вернуться. Все попытки объяснить это иначе либо от трусости, либо от глупости. Не имеет никакого значения, нравится вам Навальный или нет, считаете вы его патриотом или предателем, преступник в этой ситуации не он, а те, кто действуют от имени государства. То есть от нашего имени", - написал актер в "Инстаграме".

"[Судебный] процесс [в отделении полиции] был настолько притянут за уши, чтобы даже самому ярому фанату Путина было ясно - Навального не судят, Навальному мстят за то, что выжил. Это не суд разбирается, это с Навальным сводят счеты, толпой против одного", - возмущался накануне блогер Илья Варламов.

Нашлись и те, кто поддержал задержание Навального. В первую очередь, в Госдуме. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер "предал страну".

"Страну надо защищать. А если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.

Там же выступал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал отправить Навального туда, "где птицы на лету замерзают и падают на землю".

"Он отсидел всего 500 дней - административный арест, надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю. Это люди, которые своими действиями подрывают устои нашего государства", - сказал Жириновский на заседании парламента.

К скандалу привел твит о Навальном, опубликованный в аккаунте гитариста группы "Чайф" Владимира Бегунова: "Ну что там во Внуково, - прилетело ли это чмо?"

Пресс-секретарь "Чайфа" Марина Залогина заявила, что аккаунт Бегунова был взломан. "Но мы успели, пока пароль не поменяли, удалить его. Потому что мы против прямых оскорблений", - заявила она. Сам музыкант сказал екатеринбургскому изданию E1.ru, что давно не пользуется "Твиттером".

"Я туда зайти не могу уже черт-те сколько и, честно говоря, забил на это. Я знать не знал, что это. Я больше месяца не могу туда зайти. Мне эта тема [об задержании Навального] вообще неинтересна. Вот наши [хоккеисты] вчера у "Авангарда" выиграли - это важно!" - заявил гитарист.

Другие музыканты, например Антон Черняк из группы "Кровосток" и Иван Алексеев (Noize MC), напротив, выступили в поддержку Навального.

"Возвращение Алексея Навального в Россию - это гражданский подвиг, я именно так оцениваю этот поступок, я им восхищаюсь, и я считаю важным донести это мнение до тех, для кого оно имеет значение", - заявил Noize MC.

Черняк записал короткое видео, в котором заявил, что "Кровосток" требует освобождения Навального и пожелал политику здоровья.

Одним из первых, кто выступил с видеообращением в поддержку Навального, был режиссер и драматург Иван Вырыпаев. Он призвал "всех здравомыслящих людей, всех, у кого есть уважение к себе, поддержать Алексея Навального и выразить свой протест против поведения руководства Российской Федерации".

"Хочу сказать, что независимо от того, нравится вам Алексей Навальный, не нравится, разделяете вы его политические взгляды или нет, сегодня это дело уже перерастает просто политический какой-то выбор, речь идет действительно о достоинстве и уважении к нам самим", - сказал Вырыпаев в своем видеобращении.

Он также обратился к своим "коллегам по цеху": "Как мы собираемся писать, говорить, ставить свои спектакли? О чем? О чем все эти спектакли, зачем все эти фильмы, если мы не можем решить главную проблему - уважения к себе. Потому что то, что сейчас делают власти Российской Федерации - это просто унизительно по отношению к гражданам Российской Федерации - ко всем нам".

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова накануне также записала видеообращение: "Сейчас Путин и его друзья дали себе время, чтобы подумать, как долго они хотят держать Навального под арестом. И то, как долго он будет под арестом, зависит от нас - чем резче и чем более массово мы отреагируем на арест Навального, тем быстрее он освободится".

"Главное - это не оставаться в стороне. Путин во главе России уже 20 лет, и я видела много апатии, видела много людей, которые просто остаются в стороне, решая, что их голос не значит ничего. Но сила человечества - в коллективном действии", - считает Толоконникова.

Актриса Яна Троянова выложила видео с требованием отпустить Алексея Навального.

Режиссер Александр Молочников в своих сторис в "Инстаграме" отметил, что своими действиями "власть заставляет поверить тому, кто изначально совсем не вызывает доверия".

Похожую позицию высказала телеведущая Ксения Собчак.

"У меня только один вопрос к тем, кто принимает все эти решения: как вы умудрились за полгода из политика, который отталкивал своей радикальностью, авторитарностью и жесткостью многих людей самых либеральных взглядов, сделать супергероя, за чьим возвращением следят все соцсети, и поддерживают даже те, кто бы никогда не хотел такого президента?" - написала она в "Инстаграме".

А актер Гоша Куценко выразился коротко: "Я не понимаю до конца, что происходит, но Алексей Анатольевич Навальный - очень смелый человек".

Некоторые блогеры в "Инстаграме" выступили против Навального. Телеканал "Дождь" обратил внимание на то, что они одновременно начали ругать оппозиционера, "почти слово в слово повторяя фразы друг друга".

Как отметил автор телеграм-канала "Русский маркетинг" Александр Ефимов, часть этих блогеров сотрудничает с рекламными агентствами Wildjam и Wow Media. Однако руководитель Wildjam Ярослав Андреев сказал изданию Tjournal, что "агентство не занимается пропагандой и политической рекламой", и если блогеры "работают с подобным, они делают это самостоятельно".

Позже представитель компании Елизавета Машонина заявила изданию, что Wildjam "прекратил сотрудничество с теми блогерами, кто сегодня был замечен в подобном".

Инстаграм-блогер Александра Митрошина - у нее 2,5 млн подписчиков - считает, что по поводу Навального сейчас "особо не высказываются селебрити и крупные блогеры". "Я знаю, почему. Это страшно. Мне тоже страшно писать этот пост", - написала она.