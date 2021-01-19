Фото: чёрный сервал - необычная дикая кошка
Фотохудожница и натуралистка Катя Игнатьева сняла чёрного сервала в естественных условиях для BBC Earth Capture.
Сервалы - ближайшие родственники африканских золотых кошек и каракалов. Их обычный окрас похож на расцветку гепардов - сервалы покрыты чёрными пятнами на желтоватом фоне.
Однако порой, как и у других кошачьих, генетическая мутация приводит к меланизму - дымчато-чёрной пигментации.
Неожиданно много темнокожих особей встречается в горах Кении - в целом ареал сервалов распространяется на половину африканского континента. Сервалы-альбиносы при этом известны только в неволе.