Фото: чёрный сервал - необычная дикая кошка

Автор фото, Instagram.com/katya_wildlife

Фотохудожница и натуралистка Катя Игнатьева сняла чёрного сервала в естественных условиях для BBC Earth Capture.

Сервалы - ближайшие родственники африканских золотых кошек и каракалов. Их обычный окрас похож на расцветку гепардов - сервалы покрыты чёрными пятнами на желтоватом фоне.

Однако порой, как и у других кошачьих, генетическая мутация приводит к меланизму - дымчато-чёрной пигментации.