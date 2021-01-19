В Таиланде женщину приговорили к 43 годам тюрьмы за оскорбление монархии

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Суд в Бангкоке вынес рекордный приговор по делу об оскорблении монархии: 43,5 года тюремного заключения, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на организацию "Таиландские юристы за права человека".

Осужденной Анчан Прилерт 65 лет, так что, если приговор не будет смягчен, срок фактически станет для нее пожизненным.

Она провела 40 лет на госслужбе и заработала пенсию, которой ее теперь лишили.

В Таиланде за оскорбление короля, членов его семьи и института монархии по статье 112 местного уголовного кодекса полагается от трех до 15 лет тюрьмы. Подать жалобу вправе не только двор или власти, но любой верноподданный.

Анчан Прилерт опубликовала в "Фейсбуке" и на YouTube 29 аудиосообщений с критикой королевской семьи, за которые в сумме ей полагалось 87 лет тюрьмы. Срок был сокращен вдвое после того, как она признала вину - обычная практика в Таиланде в делах такого рода.

Чем конкретно пенсионерка обидела монарха, не сообщается.

Перед оглашением приговора в суде она в разговоре с журналистами подчеркнула, что ничего сама не комментировала, а лишь репостила чужие сообщения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Анчан Прилерт 65 лет, так что приговор фактически станет для нее пожизненным

Дело расследовалось ровно шесть лет, почти четыре из них женщина провела в предварительном заключении.

Предыдущий "рекорд" был поставлен в 2017 году, когда 34-летнего продавца за оскорбление монархии в интернете посадили на 35 лет.

"Сегодняшний вердикт шокирует и показывает, что монархия не только не терпит критики, но и готова наказывать за нее с жестокостью, от которой мороз продирает по коже", - заявил Ассошиэйтед пресс представитель правозащитной организации Amnesty International Сунай Пхасук.

"Таиландские власти используют закон об оскорблении монархии как последнее средство против молодежного движения за демократию, стремящегося ввести короля в конституционные рамки. Политическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться", - предсказал он.

Завинчивание гаек

Взойдя на престол, нынешний король Маха Вачиралонгкорн Рама X публично выразил готовность отменить 112 статью, но воспротивился премьер Прают Чан-Оча, бывший глава военной хунты, свергнувшей в 2014 году демократически избранное правительство Инглак Чинават.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Таиланде уже несколько месяцев идут протесты, протестующие требуют реформы монархии

Таиланд - конституционная монархия, однако полномочия короля велики, насаждается его официальный культ, и армия вмешивается в политику при любой угрозе существующему порядку. С 1932 года в стране произошло 13 путчей.

Скончавшийся в 2016 году Пхумипон Адульядет Рама IX, царствовавший почти 70 лет (всего на два года меньше, чем Людовик XIV), умел поддерживать гармонию в обществе. Но его сын имеет репутацию плейбоя.

Особенное недовольство вызывает огромная, по меркам относительно небогатой страны, собственность короны, а также то, что 68-летний монарх пережидал пандемию Covid-19 в снятом целиком отеле в Баварии со свитой, состоявшей, по сообщениям СМИ, из 120 человек.

С середины июля в Таиланде, то затухая, то разгораясь вновь, идут протестные выступления, главным образом молодых образованных граждан и студентов, под лозунгом "Долой феодализм!".