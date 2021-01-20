Коронавирус в мире: британский штамм уже в 60 странах, теннисный турнир Австралии под угрозой

Подпись к фото, ВОЗ предупреждает: британский штамм стремительно распространяется по миру

ВОЗ объявила, что британский штамм коронавируса отмечен уже в 60 странах мира. Продолжает распространяться и южноафриканский штамм, который тоже считается очень вирулентным.

США и Евросоюз наращивают темпы вакцинации, однако специалисты предупреждают, что не везде программа работает эффективно. В частности, мэр Лондона говорит, что жителей столицы обделили вакциной.

В Пекине намерены отследить всех прибывших из-за границы на фоне новой, пусть и небольшой, вспышки заражений. А в Австралии критикуют организаторов ежегодного открытого турнира по теннису после того, как несколько спортсменов и членов их команд попали в карантин с ковидом.

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Вирулентные штаммы распространяются по миру

ВОЗ объявила, что британский штамм коронавируса, который 10 дней назад был зарегистрирован в 50 странах, сегодня распространился уже на 60 стран мира.

Южноафриканский штамм, который, подобно британскому, тоже считается более вирулентным, также продолжает распространяться по миру и зарегистрирован уже в 23 странах.

Учитывая, что от коронавируса в глобальном масштабе скончалось уже более 2 млн человек, это вызывает глубокую озабоченность в странах, где программа вакцинации только начинается или идет недостаточно быстро.

ВОЗ отмечает, что за последние 7 дней число новых смертей достигло печального рекорда, перевалив за 93 тыс., и за тот же период было выявлено 4,7 млн случаев новых заражений.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Индии программа вакцинации еще только набирает обороты, но страна уже экспортирует вакцину соседям

Программы массовой вакцинации, которые полным ходом идут в США и Европе, вселяют надежду, что конец пандемии уже близок. Евросоюз планирует до конца августа сделать прививки 70% взрослого населения своих стран.

Однако не во всех странах ЕС вакцинация проводится одинаково успешно. То же самое касается Индии и России.

При этом сама Индия, один из крупнейших производителей вакцины от коронавируса в мире, в среду начала экспортировать вакцину в другие страны. Первая партия уже была отправлена в соседнее королевство Бутан.

Ожидается, что в ближайшее время индийскую вакцину получат Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма и Сейшелы.

Лондонцев обделили вакциной?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Министр внутренних дел Прити Пател в сопровождении полицейских

Мэр Лондона Садик Хан подверг резкой критике упрощенную формулу, по которой в Англии распределяются вакцины от коронавируса, поскольку она, по его словам, не принимает во внимание число людей, состоящих на учете у домашних врачей. В результате, как считает мэр, жителям Лондона досталось меньше прививок, чем тем, кто живет в менее населенных частях страны.

Садик Хан подчеркивает, что в некоторых районах удалось вакцинировать до 100% жителей домов престарелых и перейти к вакцинации менее подверженных риску категорий, в то время как в Лондоне, где одна из самых тяжелых эпидемиологических ситуаций в стране, прививки сделаны далеко не всем первоочередникам.

Между тем министр внутренних дел Прити Пател заверяет, что прилагает все силы для того, чтобы те, кто оказался на передовой борьбы с пандемией, получили приоритет при вакцинации.

Специальный комитет, который дает рекомендации правительству по вакцинации, также подтвердил, что учтет такие факторы, как род занятий и степень риска при контакте с больными, когда дойдет до второй фазы вакцинации.

Пока что прививка предлагается только тем, кто входит в четыре приоритетные группы риска, и власти намерены добиться, чтобы все, кто попадает в эти группы, получили первую дозу вакцины к середине февраля.

Студенты во Франции против локдауна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Французские студенты намерены устроить акцию протеста против локдауна

Французские студенты намерены провести серию протестов, чтобы привлечь внимание к психологическим проблемам, которые испытывают молодые люди, вынужденные обучаться дистанционно и лишенные непосредственного общения.

Как подтверждают психологи, жизнь в изоляции, общее бездействие и потеря смысла существования в широком смысле подвели многих студентов к черте, за которой может произойти психологический слом.

В последнее время французские консультанты-психологи не справляются с потоком желающих получить помощь.

Как и во многих странах, студенты во Франции вот уже несколько месяцев не могут посещать лекции и семинары, при этом многие живут в крошечных комнатах общежитий. Закрытие кафе, баров, ресторанов и спортивных залов означает, что им практически негде общаться с друзьями.

Более того, с прошлой субботы на территории всей страны с 18.00 действует комендантский час, что еще больше осложняет ситуацию для молодежи.

Australian Open под угрозой

Автор фото, Reuters

Власти Австралии подтвердили, что двое участников Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, заразились коронавирусом.

Как говорится в заявлении главного санитарного врача штата Виктория Бретта Саттона, анализы двух игроков и одной молодой женщины, которая не принимает участия в турнире, дали положительный результат, и все они теперь находятся в карантине в гостинице.

Таким образом, общее число людей, так или иначе связанных с чемпионатом и заразившихся ковидом, достигло семи человек.

По официальным подсчетам, в Австралию на чемпионат, который начнется 8 февраля, прибыло около 1200 человек, и в адрес его организаторов звучит все больше критики.

При этом глава Австралийской теннисной ассоциации Крейг Тили утверждает, что никто из теннисистов не болен ковидом, а заразились лишь несколько сопровождающих. Тили ссылается на то, что в гостинице, куда предусмотрено отправлять на карантин заболевших игроков, никого нет.

Некоторые жители Мельбурна, пережившие в прошлом году один из самых продолжительных в мире локдаунов, говорят об излишнем риске, который несет с собой турнир.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Некоторые участники турнира из-за карантина вынуждены тренироваться прямо в гостиничных номерах

Выявление инфицированнных пассажиров на трех авиарейсах, прибывших в город, вынудило 72 участников турнира отправиться на полный карантин сроком на 14 дней. Они сидят взаперти в гостиницах, и многие жалуются, что не могут полноценно тренироваться.

Тили признал, что не все участники турнира находятся в равных условиях, поскольку у одних есть возможность по 5 часов в день тренироваться на кортах, а другие вынуждены проводить тренировки прямо в своих гостиничных номерах.

Однако организаторы подчеркивают, что большинство из 500 участников турнира согласились на такие условия.

США: новый президент - новые правила

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джо Байден почтил память 400 тыс. американцев, скончавшихся от коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что на конец вторника в стране было сделано свыше 15,7 млн прививок от коронавируса, и свыше 31 млн доз вакцины доставлено в пункты вакцинации.

США продолжают лидировать по абсолютному числу заболеваний, и избранный президент Джо Байден уже дал понять, что после инаугурации не позволит, чтобы ситуация вышла из-под контроля или усугубилась.

По утверждению нового главы администрации Белого дома, в первые дни пребывания у власти Байден намерен объявить о новых правилах по борьбе с пандемией. В частности, будет дан старт так называемому "100-дневному масочному испытанию" ("100 Day Masking Challenge"), когда ношение масок будет обязательным на территории всех федеральных объектов, а также при пересечении границы между штатами.

Ранее Байден в ходе специальной церемони в Вашингтоне почтил память более 400 тыс. американцев, скончавшихся от коронавируса за все время пандемии.

Ситуация в других странах

Власти Пекина объявили, что проверят всех приехавших в столицу Китая из-за границы с 10 декабря и ограничат работу метрополитена после того, как в городе был зафиксирован самый резкий скачок заражений за последние три с лишним недели. Впрочем, это всего лишь 7 случаев.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что на 19 января в стране было отмечено в общей сложности 103 новых случая заражений - на 15 меньше, чем днем ранее. При этом в провинции Цзилинь на северо-востоке страны установлен новый дневной рекорд - 46 новых случаев.

Как сообщило министерство объединения республики Корея в Сеуле, число беженцев из КНДР в прошлом году резко сократилось после того, как Пхеньян закрыл все границы в попытке остановить пандемию.

В последнее время поток беженцев стал иссякать, однако если в 2019 году число перебежчиков составило 1047, то в прошлом году покинуть Северную Корею смогли лишь 229 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мойо сыграл важную роль в отстранении от власти Роберта Мугабе

В Зимбабве от коронавируса скончался министр иностранных дел Сибусисо Мойо. Бывший генерал сыграл важную роль в отстранении от власти в 2017 году президента Роберта Мугабе, при котором в стране произошел полный экономический коллапс.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Зимбабве резко возросло после рождественских праздников.