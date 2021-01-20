Дайджест: западные СМИ о расследовании Навального и инаугурация Байдена

Автор фото, EPA Подпись к фото, Алексей Навальный был задержан в воскресенье после прибытия из Германии

Алексей Навальный опубликовал расследование о дворце на берегу Черного моря, связав его с президентом Владимиром Путиным. Оппозиционер утверждает, что он принадлежит российскому лидеру и финансируется людьми из его окружения.

За два часа фильм набрал 3 млн просмотров на YouTube, сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Помимо фильма в интернете запущен сайт, где можно прочитать еще более подробную текстовую версию расследования. Подробный разбор основных пунктов можно прочитать в нашей статье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не знакомился с публикацией о дворце, но "по сути, это неправда".

Навальный вернулся в Россию в воскресенье из Германии, где проходил курс лечения после отравления. Он был задержан полицией во время прохождения паспортного контроля. На следующий день суд арестовал его на 30 дней.

Супруга оппозиционера Юлия Навальная, также вернувшаяся из Берлина, вечером во вторник сообщила в "Инстаграме", что за ней ведется наблюдение. "Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома - это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться - вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания "троек", теперь - что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили", - написала она.

Беспрецедентные меры безопасности для инаугурации Джо Байдена

Сегодня ровно в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 по московскому времени) победивший на выборах Джо Байден станет новым президентом США. Нынешняя церемония в Вашингтоне будет заметно отличаться от предыдущих из-за беспрецедентных мер безопасности, принятых в американской столице.

В Вашингтон стянуты дополнительные силы резервистов Национальной гвардии, а вокруг правительственных зданий был возведен железный забор. Это связано с волнениями 6 января, когда сторонники уходящего президента Дональда Трампа захватили Капитолий. В результате погибли пять человек, в том числе один полицейский.

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Обычно посмотреть церемонию принятия присяги приходят сотни тысяч зрителей, но в этот раз количество гостей будет ограничено. На инаугурации не будет Трампа, который намерен уехать из Вашингтона во Флориду рано утром. Это первый случай, когда уходящий президент бойкотирует принятие присяги нового президента с 1869 года, когда Эндрю Джонсон не появился на инаугурации Улисса Гранта.

Байден с супругой прибыли в Вашингтон накануне из штата Делавэр, который политик представлял в Сенате в течение 36 лет до 2008 года. "Когда я умру, Делавэр будет начертан в моем сердце", - сказал он в прощальной речи.

Между тем, аккаунты Трампа в "Инстаграме" и "Фейсбуке", которые были заблокированы после того, как его сторонники захватили Капитолий, вновь доступны. Они были заблокированы Facebook до конца президентства Трампа после штурма Капитолия.

В YouTube бан Трампа продлится еще семь дней, сообщил Google - владелец видеохостинга. Решение о блокировке было принято неделю назад. "В свете вызывающих беспокойство вопросов о вероятности продолжения насилия на канал Дональда Трампа нельзя будет загружать новые видео и вести прямые эфиры еще семь дней. Как говорилось ранее, комментарии под имеющимися там видео отключены на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Рекордное число смертей от Covid-19 в Британии

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В Британии от Covid-19 за сутки скончались 1610 человек - это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число умерших в стране превысило 90 тыс. Высокая смертность объясняется резким ростом числа зараженных в декабре, после которого в стране был введен локдаун.

Строгие ограничения поспособствовали снижению кривой числа новых заражений. За сутки в Британии Covid-19 был выявлен более чем у 33,3 тыс. человек. 8 января этот показатель превысил 68 тыс.

США объявили репрессии Китая против уйгуров геноцидом

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Государственный секретарь США Майк Помпео в свой последний день на посту заявил, что Китай своими репрессиями совершает геноцид в отношении уйгуров и других народов, исповедующих ислам.

Энтони Блинкен, который станет госсекретарем в администрации Джо Байдена, заявил, что согласен с этим выводом.

Правозащитные группы считают, что за последние несколько лет Китай отправил в так называемые "лагеря перевоспитания" до миллиона уйгуров.

Би-би-си проводила собственные расследования, которые указывают на то, что там используют принудительный труд уйгуров.

Times: Западу нужно поддержать Навального

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Западная пресса продолжает обсуждать заключение под стражу Алексея Навального и его расследование. Обозреватель Times Роджер Бойес считает, что Западу необходимо поддерживать таких людей, особенно когда они готовы вернуться в свою страну, несмотря на гонения властей.

Бойес предлагает несколько способов их поддержки: создание команды юристов, готовых противостоять судьям режима, выделение средств для выплаты штрафов, внедрение новых технологий в протестное поколение. Когда Навальный снимает дома коррумпированных министров с помощью дронов, это заставляет лояльных режиму полицейских задуматься о том, почему они стоят на холоде, задерживая подростков, которые выглядят так же, как их собственные дочери, пишет автор.

Когда силы безопасности переходят на другую сторону, режимы терпят крах. Бойес отмечает, что западные страны могут сделать больше, чтобы покончить с вечными диктатурами, не занимаясь непосредственно сменой режимов. "Конечно, нам и впредь нужно предоставлять убежище ярким, открытым лидерам протеста, но мы также должны готовить их к возвращению, помочь им стать агентами перемен", - пишет он.

Guardian: личное соперничество для Путина

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Корреспондент Guardian Эндрю Рот отмечает, что опубликованное накануне расследование Навального демонстрирует, что оппозиционер представляет угрозу для Путина, даже находясь в заключении.

Более 10 лет Владимир Путин отказывается публично называть имя Алексея Навального, называя его "этим гражданином", а совсем недавно - "пациентом", подразумевая случай с его отравлением.

Следуя логике политики, кажется, что Путин просто не хочет рекламировать оппозиционного лидера. Но эта его игра со словами также указывает на соперничество, ставшее глубоко личным. Оно подогревается нападками на его друзей и семью и становится особенно острым из-за понимания того, что Навальный не отступит, несмотря на угрозу смертельного отравления или тюремного заключения, пишет автор.

Во вторник команда Навального выпустила гигантское расследование о богатствах Путина, включая дворец на Черном море, якобы построенный для российского президента, который Навальный назвал "самой крупной взяткой в истории".

Даже находясь в печально известной московской тюрьме "Матросская тишина", Навальный представляет опасность для российского лидера, поскольку стремится представить два десятилетия правления Путина не более чем аферой, отмечает Рот.

Independent: Навальный не идеален, но он все, что есть у России

Independent считает, что железную хватку, с которой российский лидер держит рычаги власти в стране, может ослабить давление Запада.

Издание допускает, что Навальный может быть виновен в каких-то нарушениях закона, хотя сам он это отрицает. В конце концов, он российский политик, а этот род деятельности тесно связан с тем, что происходит в стране. Он не святой и, вероятно, не идеальный символ либеральных ценностей, но он - это все, что есть у России на данный момент. Он представляет собой то, что раздражает Путина - аргумент, альтернативу, вызов. Именно поэтому, считает газета, на оппозиционера было совершено как минимум одно покушение и он постоянно подвергается преследованиям.

Он мог бы остаться на Западе, как бесчисленное множество перебежчиков, и, вероятно, о нем бы забыли (хотя дело Скрипаля говорит об обратном). Вместо этого Навальный бросил Путину вызов в год парламентских выборов. Хотя состав Госдумы, вероятно, имеет не больше значения, чем во времена царя Николая II, но она дает некую платформу для выражения другой точки зрения. При этом сам Навальный не сможет баллотироваться на выборах, отмечает газета.

Путин, каким бы хитрым, могущественным и амбициозным он ни был, не всемогущ. Если он не оправдает ожидания своего народа, не сделает людей богаче и не обезопасит их будущее, то рано или поздно правда раскроется. Чуть более трех десятилетий назад казалось, что ничто не грозит Союзу Советских Социалистических Республик - до тех пор, пока он не развалился. То же самое можно сказать и о быстром падении династии Романовых. До конца этого десятилетия, возможно, именно Путину придется беспокоиться о том, что кто-то отравит его трусы, иронизирует издание.

Washington Post: Навальный указал на банкротство политического режима Путина

Автор фото, EPA Подпись к фото, 18 января в Санкт-Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку Навального

Арест Алексея Навального сразу после прибытия в Москву демонстрирует, что Владимир Путин доведен до отчаянья, пишет Washington Post в комментарии от редакции.

Когда на Навального было совершено покушение с помощью отравляющего вещества "Новичок", дружки Путина нарушили подписанный Россией международный договор о запрете использования химического оружия. В ответ сенаторы, как демократы, так и республиканцы, внесли резолюцию о привлечении к ответственности тех, кто отравил Навального. Нынешний арест Навального также должен вызвать международное осуждение. Как заявил Джейк Салливан, который станет советником по национальной безопасности в администрации Джо Байдена: "Нападения Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан".

Навальному удалось бросить вызов Путину. Он снял серию блестящих документальных фильмов, разоблачающих загадочные источники богатства путинских дружков. Видеозаписи просмотрели миллионы пользователей, отмечает издание.

Навальный стал самым сильным лидером оппозиции, с которым Путин столкнулся за два десятилетия пребывания у власти. "Я не боюсь", - сказал Навальный в аэропорту. Он указал на моральное и политическое банкротство путинского режима. Деспот сопротивляется единственно известным ему способом - встречая его полицией в аэропорту, пишет WP.

75 лет Дэвиду Линчу

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20 января исполняется 75 лет Дэвиду Линчу - кинорежиссеру, само имя которого стало синонимом странного, причудливого, сюрреалистического кино. На обозреватель по вопросам культуры Александр Кан разбирает все лучшие фильмы классика - от "Голубого бархата" до "Твин Пикс".

Власти Рима пытаются справится с проблемой птичьего помета при помощи лазерных указок. Эколог, участвующий в этой работе, говорит, что птицам это не вредит.

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