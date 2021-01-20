"Ауди" под "Красным знаменем". Производитель китайских лимузинов будет делать электромобили

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Немецкая Audi будет производить электромобили люксового класса совместно со старейшей китайской автокомпанией FAW, которая в числе прочего известна как производитель лимузинов для китайского руководства под названием "Красное знамя".

Новый завод, на котором будут выпускаться "ауди" с электродвигателями, будет построен в провинции Чанчунь на северо-востоке Китая к 2024 году. Стоимость совместного проекта оценивается в 4,6 млрд долларов.

Компания FAW - старейший и третий по объемам выпуска автопроизводитель КНР. Компания борется за перспективный китайский рынок электромобилей с местными конкурентами - Geely and SAIC.

"Углубляющееся сотрудничество Audi и FAW станет началом новой эры электрификации и нового "золотого десятилетия" для Audi на важном китайском рынке", - сказано в заявлении президента Audi China Вернера Эйхгорна.

Китай - крупнейший в мире национальный рынок для автомобилей Audi, которых в 2020 году было продано там порядка 700 тысяч. Немецкий производитель седанов и внедорожников класса "люкс" хочет к 2025 году довести долю электромобилей до трети общего объема своих продаж в Китае.

Дорогое "Красное знамя"

Audi и контролирующему ее концерну Volkswagen будет принадлежать 60% акций совместного предприятия, FAW - 40%.

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FAW уже выпускает в Китае разные модели "ауди". Ее партнерство с Audi и Volkswagen имеет давнюю историю. Предприятие было основано еще при Мао Цзедуне в ходе индустриализации 1950-х годов.

Выпуск лимузинов Hongqi ("Красное знамя") для высокопоставленных партийных функционеров и дипломатов был прекращен в 1980-х годах и возобновлен в осовремененном варианте несколько лет назад в рамках патриотической кампании по продвижению китайских брендов.

Лидер КНР Си Цзиньпин в 2015 году принимал на такой машине военный парад в честь 70-летия окончания Второй мировой войны.

Бренд "Красное знамя" объединяет несколько моделей премиум класса. В прошлом году FAW продала их около 200 тысяч, а всего - больше трех миллионов автомобилей.

Большая часть моделей "Красное знамя" к 2025 году будут выпускаться в двух вариантах - традиционном и электрическом.

Электрическая революция

По данным Международного энергетического агентства, в мире в 2019 году эксплуатировались 7,2 млн электромобилей, 47% из них - в Китае. Конкуренция на этом рынке усиливается.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автомобиль Nio EP9 на автомобильной выставке в Шанхае

По прогнозу китайской Ассоциации автопроизводителей, в 2021 году в стране будут проданы 1,8 млн электромобилей.

Альянсу FAW-Audi предстоит соперничество с BMW, которая создала совместное предприятие с китайским производителем внедорожников Great Wall Motors ("Великая Стена").

Еще один ключевой игрок - Tesla, в прошлом году выпустившая первые электромобили с конвейера своего нового огромного завода в Шанхае.

На свою долю пирога претендуют также местные стартапы Nio, Aiways, XPeng, Li Auto и WM Motor.

В борьбе за покупателя китайские производители электромобилей соревнуются в использовании высоких технологий и сотрудничают с крупными IT компаниями ради создания "умных" машин.

Местные СМИ сообщают, что компании Alibaba и SAIC будут также вместе разрабатывать новый люксовый электромобиль под названием Zhiji ("Чжицзи") с усовершенствованным аккумулятором, обеспечивающим повышенную дальность пробега без зарядки.