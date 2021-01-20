"Ауди" под "Красным знаменем". Производитель китайских лимузинов будет делать электромобили
Немецкая Audi будет производить электромобили люксового класса совместно со старейшей китайской автокомпанией FAW, которая в числе прочего известна как производитель лимузинов для китайского руководства под названием "Красное знамя".
Новый завод, на котором будут выпускаться "ауди" с электродвигателями, будет построен в провинции Чанчунь на северо-востоке Китая к 2024 году. Стоимость совместного проекта оценивается в 4,6 млрд долларов.
Компания FAW - старейший и третий по объемам выпуска автопроизводитель КНР. Компания борется за перспективный китайский рынок электромобилей с местными конкурентами - Geely and SAIC.
"Углубляющееся сотрудничество Audi и FAW станет началом новой эры электрификации и нового "золотого десятилетия" для Audi на важном китайском рынке", - сказано в заявлении президента Audi China Вернера Эйхгорна.
Китай - крупнейший в мире национальный рынок для автомобилей Audi, которых в 2020 году было продано там порядка 700 тысяч. Немецкий производитель седанов и внедорожников класса "люкс" хочет к 2025 году довести долю электромобилей до трети общего объема своих продаж в Китае.
Дорогое "Красное знамя"
Audi и контролирующему ее концерну Volkswagen будет принадлежать 60% акций совместного предприятия, FAW - 40%.
FAW уже выпускает в Китае разные модели "ауди". Ее партнерство с Audi и Volkswagen имеет давнюю историю. Предприятие было основано еще при Мао Цзедуне в ходе индустриализации 1950-х годов.
Выпуск лимузинов Hongqi ("Красное знамя") для высокопоставленных партийных функционеров и дипломатов был прекращен в 1980-х годах и возобновлен в осовремененном варианте несколько лет назад в рамках патриотической кампании по продвижению китайских брендов.
Лидер КНР Си Цзиньпин в 2015 году принимал на такой машине военный парад в честь 70-летия окончания Второй мировой войны.
Бренд "Красное знамя" объединяет несколько моделей премиум класса. В прошлом году FAW продала их около 200 тысяч, а всего - больше трех миллионов автомобилей.
Большая часть моделей "Красное знамя" к 2025 году будут выпускаться в двух вариантах - традиционном и электрическом.
Электрическая революция
По данным Международного энергетического агентства, в мире в 2019 году эксплуатировались 7,2 млн электромобилей, 47% из них - в Китае. Конкуренция на этом рынке усиливается.
По прогнозу китайской Ассоциации автопроизводителей, в 2021 году в стране будут проданы 1,8 млн электромобилей.
Альянсу FAW-Audi предстоит соперничество с BMW, которая создала совместное предприятие с китайским производителем внедорожников Great Wall Motors ("Великая Стена").
Еще один ключевой игрок - Tesla, в прошлом году выпустившая первые электромобили с конвейера своего нового огромного завода в Шанхае.
На свою долю пирога претендуют также местные стартапы Nio, Aiways, XPeng, Li Auto и WM Motor.
В борьбе за покупателя китайские производители электромобилей соревнуются в использовании высоких технологий и сотрудничают с крупными IT компаниями ради создания "умных" машин.
Местные СМИ сообщают, что компании Alibaba и SAIC будут также вместе разрабатывать новый люксовый электромобиль под названием Zhiji ("Чжицзи") с усовершенствованным аккумулятором, обеспечивающим повышенную дальность пробега без зарядки.
Интернет-поисковик Baidu и компания Foxconn, производящая айфоны, в свою очередь объявили о соглашении с крупнейшим китайским частным автопроизводителем Geely, а приложение для вызова такси Didi Chuxing - о планах выпуска собственных машин совместно с компанией BYD.