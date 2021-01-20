Инаугурация Байдена: 46-й президент США вступит в должность в перекрытом Вашингтоне

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В среду победивший на выборах демократ Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США, это должно произойти в 12:00 по времени Вашингтона (20:00 мск, 17:00 по Гринвичу). При этом Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США - и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.

Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустит церемонию.

В преддверии инаугурации центр американской столицы напоминает осажденную крепость - с колючей проволокой, перекрытыми дорогами и контингентом в 25 тыс. силовиков на страже порядка. Особые меры предосторожности были приняты после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента 6 января, в результате которого погибли пять человек.

Сам Трамп отправится во Флориду. Он уже вошел в историю как первый президент США, которому импичмент был вынесен дважды - но второе обвинение еще будем рассмотрено в Сенате, который может лишить его права снова участвовать в выборах.

Как пройдет этот день

Утром в среду Трамп покинет Белый дом и отправится на военную базу Эндрюс в Мерилэнде. Там его встретят артиллерийским салютом и он последний раз выступит в должности президента. После этого Трамп отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде - это будет его последний полет на президентском самолете.

Около 10 утра по Вашингтону (18:00 в Москве) начинается прямая трансляция церемонии инаугурации. Она будет доступна на сайте инаугурационного комитета - а также его страницах в Youtube, "Фейсбуке", "Твиттере" и игровой платформе Twitch. Трансляцию также можно будет посмотреть на сайте Русской службы Би-би-си.

Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции даст Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор. Основная часть церемонии начнется в полдень (20:00 мск) с президентской присяги - к ней Байдена приведет председатель Верховного суда Джон Робертс.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Политологи говорят, что Байден начнет срок с отмены спорных решений Трампа

Ожидается, что Байден выступит с короткой речью, в которой призовет нацию к единству после разделений последних лет. На церемонии также выступят Дженнифер Лопес и кантри-певец Гарт Брукс, а Леди Гага исполнит гимн США.

Уходящую администрацию будет представлять вице-президент Майк Пенс. На инаугурации будут присутствовать три предшественника Байдена с супругами: Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, а также Билл и Хиллари Клинтон.

После этого Байден и Харрис проведут смотр войск, посетят Арлингтонское национальное кладбище и возложат венки к могиле неизвестного солдата. Их будут сопровождать их супруги - Джил Байден и Дуглас Эмхофф.

Затем президент и вице-президент направляются к Белому дому. В этом году вместо обычного инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню пройдет виртуальная процессия, на которой выступит группа Earth Wind & Fire.

Наконец, в 20:30 (04:30 четверга по Москве) начнется полуторачасовой торжественный концерт. На нем речи произнесут Байден и Харрис, а затем выступят Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Брюс Спрингстин, группа Foo Fighters и Лин-Мануэль Миранда.

Байден - второй в истории США президент католического вероисповедания (первым был Джон Кеннеди). Ожидается, что до начала церемонии он посетит мессу в кафедральном соборе американской столицы.

Последнее обращение Трампа

Трамп, между тем, станет первым за полтора столетия президентом, который пропустит инаугурацию следующего главы государства. Последний раз так поступил Эндрю Джонсон в 1869 году.