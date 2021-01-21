Коронавирус в России: впервые в этом году за сутки умерло больше 600 пациентов

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил несколько коронавирусных ограничений, но сохранил основные. Уровень заболеваемости в столице подскочил по сравнению с предыдущим днем, а в целом по стране изменился несильно. Впервые с начала года в России больше 600 жертв Covid-19 за сутки. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Ослабление ограничений в Москве

Собянин своим указом разрешил с пятницы, 22 января, ходить в музеи и библиотеки. Квота максимального числа посетителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах увеличена с 25% до 50%.

Снова откроются колледжи, спортшколы и детские кружки, а вот вузы городского подчинения останутся на дистанционном режиме. С понедельника в Москве возобновились занятия в школах для старшеклассников, прерванные еще в октябре.

При этом власти Москвы сохранили основные карантинные меры, введенные в прошлом году. Работодатели по-прежнему обязаны переводить на удаленный режим минимум 30% сотрудников, людям старше 65 лет рекомендуется сидеть дома (их льготные транспортные карты сейчас заблокированы), а рестораны и бары должны закрываться после 23:00.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм, - написал Собянин в своем блоге. - Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря".

Коронавирусная статистика

За сутки в Москве выявили 3 458 новых случаев Covid-19, сообщил городской оперативный штаб - уже после того, как Собянин объявил о смягчении ограничений. Это более чем на тысячу больше, чем фиксировали накануне - 2 452.

Суточный прирост в целом по России, согласно официальной статистике, изменился несильно - 21 877 заражений против 21 152 накануне. До этого число новых случаев снижалось шесть дней подряд - с 24 763 в прошлый четверг. Ниже отметки 22 тысячи этот показатель опускался в середине ноября, после чего резко вырос и к 24 декабря достиг рекордных 29 935 случаев.

Москва снова вышла на первое место, опередив Петербург, где зарегистрировали 3 112 случаев. Накануне Петербург в третий раз с начала года опередил столицу с 3 347 заражениями за сутки. Как и днем ранее, в четверг Петербург лидирует по числу смертей - 79 против 69 в Москве.

За последние сутки в России умерли 612 человек с Covid-19. Больше 600 смертей фиксируют впервые в этом году, в прошлом эта отметка была преодолена трижды. Максимальная суточная смертность фиксировалась 24 декабря - тогда штаб отчитался о 635 летальных исходах.