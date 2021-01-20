Игра в "Симс", похорошевший Геленджик и склад для грязи. Как в соцсетях шутят о "дворце Путина"

Автор фото, palace.navalny.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил двухчасовой фильм-расследование о роскошном дворце под Геленджиком, который, по его словам, принадлежит президенту Владимиру Путину. Пользователи в соцсетях ответили на публикацию шутками и мемами о размерах дворца и его интерьере, сравнили его с резиденцией бывшего президента Украины Виктора Януковича "Межигорье", а также шутили о том, как похорошел Геленджик.

Дом из "Симс"

Многие пользователи обратили внимание на масштабы дворца, который, по словам Навального, занимает площадь в 17,6 тыс. квадратных метров и является "самым большим частным жилым домом в России".

Некоторые пользователи соцсетей сравнили масштабы постройки с игрой "Симс".

"Дворец Путина - это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи", - пишет пользовательница @annavellikok в "Твиттере".

Автор фото, Wizard_Severus/Twitter

Другие заметили, что деньги на дворец, который, согласно результатам расследования, стоил более 100 миллиардов рублей, все же были потрачены зря.

"Вот прикиньте, если бы дворец был в стиле Хогвартса? Или там копией Энтерпрайза. Ну хотя бы ТАРДИС во дворе! Или там с копией Годзиллы, которая в окно ломится. Как скучно потрачены деньги", - комментирует одна из пользовательниц "Твиттера".

"Может Путин такой злой просто потому что у него шесть лет идёт ремонт?" - шутит другая.

Склад для грязи и комната с шестом

Многих удивили некоторые атрибуты дворца, показанные в расследовании. Один из них - склад для грязи, о котором появились целые серии мемов в соцсетях.

"А еще помните, как все смеялись над Якуниным и его "шубохранилищем"? Это были цветочки. У Путина во дворце есть "склад грязи". Натурально. Почти 18 м2. Видимо, для жизни Владимиру Владимировичу нужно много грязи", - пишет пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

"Деньги грязь, сказал Путин. И поручил сделать отдельную комнату для грязи", - шутит в "Твиттере" сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иностранным агентом") Николай Ляскин.

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Других пользователей развеселили фотографии комнаты, в центре которой находится сцена с шестом.

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Закроют ли Геленджик?

Официальный аккаунт компании Aviasales тоже отреагировал на расследование Навального: "Жалко конечно что теперь Россия закроет границы с Геленджиком".

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"Компания Мерседес сменила название своего самого роскошного внедорожника на Геленджик", - шутит пользователь "Твиттера".

"Во дворце Путина обнаружен Геленджик", - иронизирует другой.

"Межигорье" Януковича

Некоторые пользователи сравнили дворец с резиденцией бывшего президента Украины Януковича.

"Как же скромно жил Янукович, аж стыдно", - говорит пользователь @Dreneika.

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