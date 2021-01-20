"Вопрос снят". Суд допросил Голунова по делу о подбросе наркотиков

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Мосгорсуд закончил допрос спецкора "Медузы" Ивана Голунова. Он проходит потерпевшим по делу пятерых бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации уголовного дела против журналиста.

Спецкор "Медузы" был задержан 6 июня 2019 года недалеко от Цветного бульвара по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов не признавал себя виновным и настаивал, что обнаруженные в его рюкзаке, а затем и в квартире наркотики ему подбросили полицейские.

Спустя пять дней на фоне масштабной кампании против уголовного преследования Голунова МВД прекратило его дело.

На предыдущем заседании суда 18 января Голунов подробно рассказывал о своем задержании и насилии со стороны полицейских, которые теперь сами проходят обвиняемыми по делу о незаконном хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

На скамью подсудимых попали экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков УВД ЗАО Игорь Ляховец и его подчиненные: бывшие оперуполномоченные Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Денис Коновалов.

Коновалов - единственный, кто признал вину на стадии расследования и рассказал, что действительно подбросил запрещенные вещества в момент задержания в рюкзак журналиста, а затем положил пакет с наркотиками во время обыска на шкаф в квартире спецкора "Медузы".

Во время допроса в суде Голунов рассказал, что полицейские в течение всего дня после задержания не давали ему позвонить близким или адвокату. Когда полицейские предложили ему пойти "откатать пальчики", журналист ответил, что ему необходим адвокат и что без защитника оперативникам придется тащить его на руках.

В этот момент экс-сотрудник управления Уметбаев ударил его в висок, пересказывала его показания, данные в суде, "Медиазона".

В тот же день полицейские Феофанов и Сергалиев повезли Голунова на медосвидетельствование в Московский научно-практический центр наркологии. По дороге задержанный пытался позвать на помощь и уговорить встречавшихся по пути сотрудников полиции и прохожих на улице позвонить его близким, однако никакого результата это не принесло.

По словам спецкора, он понимал, что в медучреждении он находится в большей безопасности, чем в УВД, и поэтому отказался уходить, продолжая требовать адвоката. Тогда оперативники Феофанов и Сергалиев за руки и за ноги потащили его силой вниз по лестнице к выходу. Голунов бился о ступени спиной и головой и в какой-то момент, по его словам, потерял сознание. В себя он пришел уже на улице, когда лежал на асфальте перед входом в здание центра.

"Ляховец, вы специально это делаете?"

"Вы говорили, что вы испытывали болевые ощущения [когда вас тащили по лестнице] и потеряли сознание. Скажите, пожалуйста, как, потеряв сознание, вы могли испытывать боль?" - попытался задать вопрос Ляховец.

Экс-начальник одного из отделений антинаркотического отдела УВД по ЗАО Игорь Ляховец участвовал в допросе Голунова гораздо активнее своих бывших подчиненных. Он начал задавать накопившиеся у него вопросы еще на прошлом заседании и продолжил этим заниматься на слушаниях 20 января. Но большинство из них не доходили до адресата, поскольку их один за другим снимал судья Сергей Груздев.

- Ваша просьба позвонить адвокату была вызвана желанием сообщить о своем задержании или намерением уничтожить наркотики?

- Вопрос снят.

- При выходе из УВД вы говорили, вы начали хвататься за двери, звать на помощь. С какой целью вы провоцировали сотрудников на противоправные действия?

- Вопрос снят.

- Вот эти действия, когда вы за поручни хватались, это вы специально сотрудников провоцировали?

- Снят вопрос.

Чаще всего Ляховца интересовали обстоятельства, о которых, по мнению суда, Голунов уже несколько раз подробно рассказал.

"В четвертый раз один и тот же вопрос задаете. Ляховец, вы специально это делаете?" - поинтересовался судья Груздев у подсудимого, когда тот спросил о причинах, якобы побудивших журналиста отказаться от смывов с рук после задержания. В своих показаниях Голунов рассказывал, что полицейские не предлагали ему провести это исследование.

- Я его в первый раз задал, - отрезал Ляховец.

- Ясно. Снят вопрос.

После очередной неудачной попытки экс-полицейского о чем-то спросить спецкора "Медузы", судья Груздев решил уточнить, понимает ли Ляховец, что конкретно сейчас происходит в судебном процессе. "А сколько у вас лет трудовой стаж?" - переспросил Груздев. "Двадцать" - ответил тот.

На одном из первых слушаний в декабре Ляховец принял решение отказаться от адвоката, сославшись на два высших юридических образования и большой юридический опыт. Вместе с этим он просил допустить в качестве своего представителя в суде свою жену, поскольку "наряду с экономическим образованием она читала много юридической литературы". Суд ему в этом отказал.

Для защиты Ляховца привлекли адвоката по назначению, но в заседаниях бывший полицейский продолжает участвовать, полагаясь на свои силы.

- С какой целью вы посещали Германию? - попытался задачть очередной вопрос Голунову экс-полицейский.

Игорь Сергеевич… - начал было опять судья Груздев - А хотя, ладно. Снят вопрос.

Закончив с допросом Голунова, суд перешел к свидетелям со стороны обвинения. На заседании 20 января показания дала медсестра МНПЦ наркологии Татьяна Евдокимова.

Она рассказала, что в день задержания Голунова у нее была ночная смена. Она находилась в комнате отдыха, когда услышала крики и шум. Выйдя в общий коридор Евдокимова увидела, как полицейские "спускали по лестнице испытуемого".

Мужчина, которого тащили сотрудники МВД, требовал адвоката. "Говорил - без адвоката не буду выходить, - рассказала медсестра - Я им сказала: "Аккуратнее, не разбейте ему голову". "А они ответили что-то?" - спросил судья. "Ответили, что у него под головой рюкзак", - вспомнила сотрудница центра наркологии.