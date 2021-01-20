Договор о ядерной безопасности: запрыгнут ли Россия и США в последний вагон?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images

5 февраля 2021 года истекает договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Фактически он удерживал обе страны от гонки ядерных вооружений. Новый президент США Джо Байден хочет его все же продлить. Возможно ли это?

Президент США Джо Байден будет добиваться продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом накануне его инаугурации сказал Энтони Блинкен, которого президент предложил на пост госсекретаря США.

"Мы будем искать возможности продлить его[...] Это то, чем избранный президент займется немедленно, как только займет кабинет", - сказал Блинкен, выступая перед сенаторами из Комитета по международным делам.

По словам Блинкена, пока окончательно не решено, на какой срок США согласятся продлить действие договора.

О том, что Джо Байден займется продлением действия договора СНВ-III сразу же после вступления в должность, в начале января заявлял Джейк Салливан, который, вероятно, займет пост советника по национальной безопасности президента.

Российская сторона пока на эти заявления реагирует сдержанно. "Слышим о намерениях администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме и в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений, наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - цитирует ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Почему СНВ-III так важен?

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, как он называется официально, является главным документом в области безопасности не только двух стран, но, возможно, и всего мира.

СНВ-III удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Согласно ему Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор вступил в силу в феврале 2011 года и истекает 5 февраля 2021 года. Он был рассчитан на 10 лет, но по взаимным договоренностям его можно продлить ещё на пять.

В 2011 году его подписали президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев. Тогда страны пытались провести "перезагрузку отношений". 10 лет спустя ситуация совсем другая: отношения между США и Россией стали намного сложнее, были введены санкции, подозрительности стало намного больше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Энтони Блинкен не обещал, что Америка продлит договор, он только сказал, что администрация Байдена в этом очень заинтересована

Поэтому до последнего времени казалось, что претензии, которые были у каждой стороны, не дадут им договориться до истечения срока СНВ-III.

США требуют, чтобы к договору присоединился Китай. Россия считает, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы соизмеримы с китайским.

Второе условие американцев - включение в договор нестратегических ядерных вооружений России. Третье условие - создание более эффективного механизма проверки ядерного арсенала.

Однако это условия администрации президента США Дональда Трампа, а не нового президента Джо Байдена.

Россия заявляет, что договор можно продлить и как он есть.

Один из возможных вариантов, если не удастся снять эти претензии, - продление договора на меньший срок, то есть на год, два или три. Это даст возможность оставить действующие механизмы отчетности и контроля, продолжая вести переговоры.

Уходящий поезд

Несмотря на то, что до 5 февраля осталось всего чуть больше двух недель, определенности в будущем, возможно, самого важного договора, нет.

Председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский в беседе с Би-би-си сказал, что вряд ли американская сторона сможет снять свои претензии: "Отступить от того, что предъявляла администрация Трампа, им будет тяжело - просто отмахнуться и сказать - все, продлеваем".

В продлении договора на короткий срок, по его мнению, тоже нет смысла. "О том, что они хотят, за год не договоришься. По нестратегическому ядерному оружию, по моему опыту, на это все пять лет могут уйти", - объясняет он.

Научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов считает, что шансы на то, что Вашингтон пойдет на уступки, есть.

"Если они его не примут [решение о продлении СНВ III], то это будет очень странно на фоне того, что они говорили последние месяцы и Байден говорил несколько лет подряд. Это будет прямое противоречие тем принципам, которые он отстаивал годами", - говорит Богданов.

Технически, как пояснил эксперт, у США процедура продления займет чуть меньше времени, на это будет потрачено несколько дней. В России же предусмотрен механизм краткосрочного продления действия договора как раз для таких ситуаций, когда требуется время для выполнения формальных процедур.

"Если они это делают в ближайшие дни, то мы запускаем свою процедуру, и все запрыгивают в последний вагон", - сказал эксперт.

Чем опасно непродление договора?

СНВ-III удерживает россию и США от гонки ядерных вооружений. Он, с одной стороны, определяет размеры ядерных арсеналов, с другой - устанавливает механизмы контроля над ними.

Главной проблемой при отсутствии этого договора станет нехватка информации о развитии стратегических ядерных сил оппонента.

В этой атмосфере военные каждой страны в строительстве собственных ядерных сил и доктрине их применения будут и исходить не из четкой информации о состоянии арсенала противоположной стороны, а из своих представлений о нём.

В такой ситуации конфликт с применением ядерного оружия может начаться по ошибке или в результате какого-нибудь инцидента с участием военных двух стран.

Как США выходят из других договоров о безопасности

В последние годы Россия и США вышли из нескольких договоров о контроле и ограничении вооружений.

15 января Москва объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Как заявил российский МИД, это ответ на предшествовавший этому выход США из договора в ноябре.

Джо Байден ранее высказывался о том, что хотел бы сохранить участие России и США в этом соглашении, которое способствовало доверию между странами.

В 2002 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

В 2015 году Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и теперь может законно и без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией. Именно это обстоятельство более всего связано с мониторингом в рамках ДОН.