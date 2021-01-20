Суд запретил в России "Тетрадь смерти" и еще три японских аниме

Автор фото, sudportal.ru Подпись к фото, Суд почти три часа рассматривал иски о японских мангах

Колпинский районный суд Петербурга принял решение о запрете к распространению в России нескольких популярных японских аниме: "Тетрадь смерти", "Инуяшики", "Эльфийская песнь" и "Токийский гуль".

Таким образом, суд удовлетворил иск районной прокуратуры, поданный в декабре прошлого года. Согласно решению суда, запрет распространяется на официальные сайты четырех аниме.

Всего прокуратура Колпинского района подала в суд пять исков по поводу блокировки 49 ссылок на анимационные фильмы. Параллельно надзорное ведомство попросило суд запретить в России песню рэпера Моргенштерна "Я съел деда".

В японских аниме (мангах) прокуратуру смутили, в частности, сцены с летающими частями тела, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением и демонстрацией "мужского цинизма".

Во время почти трехчасового заседания были показаны многочисленные фрагменты из аниме: судья зачитывал информацию о фильмах из “Википедии”, а затем искал видео в "Яндексе" и выбирал определенные фрагменты, предлагая экспертам их прокомментировать. Для этого на заседание были приглашены двое специалистов из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки.

Запись трансляции суда на YouTube-аккаунте Судебного портала через несколько минут после окончания заседания стала недоступной.

"Когда ребенок встречает противоположную информацию: "здорово лишать жизни, здорово лишать здоровья" - происходит мощнейшее воздействие. Конечно, подобные аниме оказывают негативное влияние. При запрете доступа ребенок будет защищен от выхода на такой контент, это конечно, в интересах ребенка”, - возмущался эксперт Олег Эрлих комментируя "Эльфийскую песнь".

“Здесь гомосексуальные тенденции. Мальчик пришел с киборгом-мальчиком, этого мальчика попытались привлечь к сексуальным нетрадиционным отношениям, а мальчик отреагировал агрессией и сломал ответчику руку”, - говорил другой эксперт, Василий Белов, анализируя сюжет аниме “Инуяшики”.

Зампрокурора Дмитрий Атаманенко, в свою очередь, подчеркивал, что рассматриваемые аниме “подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий” и утверждал, что подобные случаи в Петербурге уже были.

В итоге под запрет попали сайты четырех аниме. Рассмотрение исков по еще нескольким японским анимационным фильмам, а также по песне Моргенштерна, было решено отложить.

Какие аниме запретил суд?