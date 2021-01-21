Байден начал отменять решения Трампа. Уже заморозил строительство стены на границе с Мексикой

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В первый день в Овальном кабинете Джо Байдену положили на стол большую кипу указов на подпись. В одном из них предписывается носить маски во всех федеральных учреждениях.

В первый день после принятия присяги новый президент США Джозеф Байден подписал серию указов, отменяющих решения его предшественника Дональда Трампа, а также вводящих новые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Байден отменил указ Трампа, запрещающий въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, и приостановил строительство стены на границе с Мексикой, которую при Трампе строили круглосуточно до последнего дня.

Еще во время предвыборной кампании демократ обещал восстановить членство страны в Парижском соглашении об изменении климата, о выходе из которого Трамп объявил в 2017 году со словами "меня избрали представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

Реально процесс выхода завершился наутро после президентских выборов - 4 ноября. Победивший на выборах Байден немедленно повернул процесс вспять.

Также президент подписал указ, предписывающий миграционным органам прекратить попытки выдворить из страны людей, прибывших в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями-нелегальными иммигрантами. Администрация Трампа четыре года пыталась избавиться от этой инициативы Барака Обамы, известной как программа DACA, хотя в конечном итоге потерпела поражение в судах.

Также Байден приостановил процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения, начатый его предшественником, и сделал обязательными ношение масок и меры физического дистанцирования во всех федеральных учреждениях и для правительственных служащих.

"После принятия должностной присяги сегодня днем я сразу приступил к работе и предпринял действия:

- для контроля над пандемией

- для оказания экономической помощи

- для обуздания изменения климата

- для продвижения расовой справедливости", - написал Байден в официальном аккаунте в "Твиттере".

Пресс-секретарь нового президента Джен Псаки сказала, что в ближайшие дни Байден продолжит издавать указы в таком же темпе.