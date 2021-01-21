Не только Трамп: Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за расчеловечивание уйгуров

Автор фото, AFP Подпись к фото, Посольство Китая в Вашингтоне до сих пор никак не отреагировало на блокировку своего Твиттер-аккаунта

Компания Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США после твита, в котором утверждалось, что Пекин способствовал "раскрепощению" женщин в Синьцзяне.

В твите, размещенном 7 января, говорилось, что благодаря политике китайских властей женщины в Синьцзяне перестали быть "машинами по производству детей"; в подтверждение приводилась ссылка на статью в официальной англоязычной газете China Daily. Через 24 часа "Твиттер" скрыл это сообщение. Аккаунт @ChineseEmbinUS доступен, но новых сообщений в нем не было с 9 января, а до этого твиты публиковались в нем ежедневно.

"Мы предприняли действия в отношении твита, на который вы ссылаетесь, за нарушение нашей политики против расчеловечивания, которая гласит: мы запрещаем расчеловечивание группы людей по признаку вероисповедания, касты, возраста, инвалидности, тяжелого заболевания, государственного происхождения, расы или этничности", - заявил представитель компании агентству Рейтер. Такая политика действительно существует.

Посольство пока не комментировало этот инцидент, сообщает Рейтер.

Состояние аккаунта китайского посольства выглядит аналогично тому, что было с личным аккаунтом Дональда Трампа до того, как его забанили окончательно: на начальной стадии, после разгрома Капитолия 6 января, Twitter лишил Трампа возможности писать новые твиты до тех пор, пока он сам не удалит твиты, нарушавшие правила.

После того как Трамп это сделал, его аккаунт на некоторое время разблокировали; решение удалить его окончательно принималось в ручном режиме руководством Twitter во главе с Джеком Дорси, которые сочли, что Трамп нарушил правила снова.

Китай неоднократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне: это выражалось, среди прочего, в постоянной слежке, дискриминации и эксплуатации принудительного труда коренных жителей региона. Известны и случаи принудительной стерилизации уйгурских женщин.