Дайджест: Байден приступил к работе, Путину звонить не спешит

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В Вашингтоне состоялась инаугурация Джозефа Байдена, сменившего Дональда Трампа на посту президента США. В должность также вступила Камала Харрис, ставшая первой женщиной на посту вице-президента США и первым человеком афроамериканского или азиатского происхождения в этой должности.

В своей первой речи в качестве президента Байден призвал страну к единству и несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став "президентом для всех американцев".

"Красное противостоит синему. Город - деревне. Консерваторы - либералам. Но мы можем с этим справиться", - заявил Байден.

Трамп предпочел не присутствовать при вступлении Байдена в должность, улетев во Флориду рано утром. На церемонии присутствовал теперь уже бывший вице-президент Майк Пенс.

Петь национальный гимн в этот раз доверили Леди Гаге.

В преддверии инаугурации центр американской столицы напоминал осажденную крепость - с колючей проволокой, перекрытыми дорогами и контингентом в 25 тыс. солдат Национальной гвардии на страже порядка. Особые меры предосторожности были приняты после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента 6 января, в результате которого погибли пять человек.

Новый президент США в первый же день подписал серию указов, отменяющих решения его предшественника, а также вводящих новые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Байден отменил указ Трампа, запрещающий въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, и приостановил строительство стены на границе с Мексикой, которую при Трампе строили круглосуточно до последнего дня. Также он повернул вспять процесс выхода США из Парижского соглашения об изменении климата и из Всемирной организации здравоохранения.

Джейн Псаки, вернувшаяся в пресс-службу Белого дома теперь в качестве пресс-секретаря, провела первый брифинг для журналистов. Среди прочего, она сказала, что новый президент начнет телефонные разговоры с иностранными лидерами с пятницы, но разговор с Владимиром Путиным в его графике пока не значится.

Расследование Навального набирает миллионные просмотры

Автор фото, EPA Подпись к фото, Алексей Навальный был задержан после прибытия в Россию из Германии

Фильм Фонда борьбы с коррупцией (российские власти признали его "иностранным агентом") о "дворце Путина" в Геленджике продолжает набирать просмотры в YouTube. На момент публикации дайджеста его посмотрели уже более 37 млн раз.

Почти двухчасовой фильм рассказывает о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Алексей Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал расследование "чушью и компиляцией" По его словам, этот дворец не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю". "Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться", - пояснил он.

Директор ФБК Иван Жданов написал в "Твиттере", что после публикации расследования на счета фонда поступило более 4,5 млн руб.

"Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", - обратился к жертвователям Песков.

Мэрия Москвы не дала согласия Либертарианской партии на проведение митинга в поддержку арестованного Алексея Навального, который она хотела провести 30 января, сообщил телеграм-канал Avtozak Live.

Тяжба Грузии и России в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека объявит решение по делу о вооруженном конфликте между Грузией и Россией в августе 2008 года. Грузия утверждает, что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции о правах человека, в числе которых: право на жизнь, запрещение пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на уважение частной и семейной жизни, и т.д.

Заблокирован Twitter аккаунт посольства Китая в США

Автор фото, AFP Подпись к фото, Посольство Китая в Вашингтоне до сих пор никак не отреагировало на блокировку своего Твиттер-аккаунта

Компания Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США после твита, в котором утверждалось, что Пекин способствовал "раскрепощению" женщин в Синьцзяне.

В твите, размещенном 7 января, говорилось, что благодаря политике китайских властей женщины в Синьцзяне перестали быть "машинами по производству детей"; в подтверждение приводилась ссылка на статью в официальной англоязычной газете China Daily. Через 24 часа "Твиттер" скрыл это сообщение. Аккаунт @ChineseEmbinUS доступен, но новых сообщений в нем не было с 9 января, а до этого твиты публиковались в нем ежедневно.

Состояние аккаунта китайского посольства выглядит аналогично тому, что было с личным аккаунтом Дональда Трампа до того, как его забанили окончательно: на начальной стадии, после разгрома Капитолия 6 января, Twitter лишил Трампа возможности писать новые твиты до тех пор, пока он сам не удалит твиты, нарушавшие правила.

Российский суд против японских аниме

Автор фото, sudportal.ru Подпись к фото, Суд почти три часа рассматривал иски о японских мангах

Прокуратуру смутили, в частности, сцены с летающими частями тела, "нетрадиционными сексуальными отношениями", расчленением и демонстрацией "мужского цинизма".

Суд допросил Голунова по делу о подбросе наркотиков

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Мосгорсуд закончил допрос спецкора "Медузы" Ивана Голунова. Он проходит потерпевшим по делу пятерых бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации уголовного дела против журналиста.

Экс-начальник одного из отделений антинаркотического отдела УВД по ЗАО Игорь Ляховец участвовал в допросе Голунова гораздо активнее своих бывших подчиненных. Он начал задавать накопившиеся у него вопросы еще на прошлом заседании и продолжил этим заниматься на слушаниях 20 января. Но большинство из них не доходили до адресата, поскольку их один за другим снимал судья Сергей Груздев.

Спецкор "Медузы" был задержан 6 июня 2019 года недалеко от Цветного бульвара по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов не признавал себя виновным и настаивал, что обнаруженные в его рюкзаке, а затем и в квартире наркотики ему подбросили полицейские.

Spiegel: Европарламент потребует остановить строительство "Северного потока-2"

Автор фото, Reuters

Арест российского оппозиционера Алексея Навального вызвал огромный резонанс по всему миру. Свое возмущение выразили многие иностранные политики. Немецкий Spiegel выяснил, что Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и ввести санкции в отношении России из-за ареста политика. Такая формулировка содержится в проекте резолюции, с которым ознакомилось издание.

"После нападения России на Навального нам необходимо поднять вопрос об энергетике, - цитирует Spiegel лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера. - Это самый мощный аргумент, который есть в нашем распоряжении. Поэтому проект "Северный поток - 2" является одним из рычагов давления. Одних увещеваний России недостаточно".

Депутаты предлагают ввести санкции в отношении "физических и юридических лиц, которые принимали участие в решении о задержании и аресте Навального". Также европейские законодатели предлагают наказать "российских олигархов", "членов ближайшего окружения Путина" и "пропагандистов в СМИ". Подразумевается заморозка активов в ЕС и запрет на въезд во входящие него страны. "Европейский союз больше не должен притягивать российские богатства с неясным происхождением", - говорится в тексте резолюции, голосование по которой состоится в четверг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток-2" - это частный проект, остановить который способна лишь Германия, а у Брюсселя таких полномочий нет. При этом, как пишет издание, представитель федерального министерства экономики Германии накануне заявила, что отношение правительства к проекту не изменилось.

New Yorker: альтернатива Путину есть - Навальный. Или Навальная

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Аресту Навального посвящена колонка Маши Гессен в журнале New Yorker. Гессен (предпочитает местоимение "они") отмечают, что Путину ничто не мешает держать оппозиционера за решеткой сколь угодно долго. Скорее всего, он не боится массовых протестов, как когда-то. Он наблюдал за тем, как в соседней Беларуси Александр Лукашенко остался у власти, задавив силой протесты, которые были масштабнее и многолюднее аналогичных акций в России.

Но есть еще один урок, который должен преследовать Путина. После того как Лукашенко арестовал главных оппозиционеров, лидерами оппозиции стали женщины, которых он никогда не воспринимал всерьез. Юлия Навальная уже снискала уважение многих россиян, которые помнят фотографию 2013 года, когда Навального выпустили из заключения через день после того, как был отменен его тюремный срок. Многим также запомнилось, как она боролась за то, чтобы ее мужу разрешили покинуть Россию после отравления, а затем не раз видели ее на фотографиях из больницы в Берлине. Теперь миллионы людей увидели, как Навальные поцеловались перед тем, как их разлучили, пишет автор.

Суперсила Навального заключается в том, что он способен показать людям то, что они и так знают о путинском режиме, но старались не замечать. Он показал глубину коррумпированности режима. Он показал, что тайная полиция Путина убивает людей. Своим возвращением в Россию он продемонстрировал, что у режима нет воображения и способности планировать наперед. Также он показал, что, несмотря на утверждения Кремля и устоявшееся мнение западных наблюдателей, альтернатива Путину есть. В политическом смысле, еще несколько лет назад Навальный не мог быть кандидатом, который бы объединил Россию, ему были присущи националистические взгляды, и это отталкивало интеллигенцию. Но он показал, что альтернатива Путину - смелость, принципиальность и любовь. Следущим лидером, наверняка, станет Навальный или Навальная, резюмируют Гессен.

"Проект": почему россиянам дорога американская политика

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Политические перипетии в США нашли живой отклик в России и превратились в аналог советского "Клуба кинопутешественников", который транслировал картинку о мировых достопримечательностях, мегаполисах и красивой жизни, пишет в "Проекте" историк-американист Андрей Рывкин и размышляет над тем, надо ли россиянам переживать из-за бана Дональда Трампа в соцсетях.

"В стране, где законодательство, словно антивирусное программное обеспечение, постоянно обновляется, чтобы максимально ограничить возможность свободного выражения мнения, испугались, что блокировка Трампа - это тот прецедент, которого ждали в Кремле. И именно сейчас, когда пользователь @jack отключил пользователя @realdonaldtrump, государство обрубит нам все, руководствуясь "международной практикой". Наверное, считали, что до блокировки Трампа Россия еще как-то держалась за права и свободы, а теперь у нее окончательно развязаны руки", - пишет автор.

"Наши представления о политике в США во многом … упрощены: Дональд Трамп хочет задавить чуждую традиционным ценностям заразу прав меньшинств, но ему противостоят безжалостные геи и кровожадные феминистки. Если Трамп падет, то в сознании многих россиян останется лишь последний рубеж - мы. Русские белые гетеросексуалы, сдерживающие натиск цветных революций, ЛГБТ-отношений и темнокожих актеров, которые посмели играть британских лордов. На этой платформе - пусть немного гротескной - российский избиратель нашел с Трампом общий язык", - полагает Рывкин.

Кто за и кто против удаленки в школах

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Учащиеся российских школ вернулись в классы, проведя четыре месяца на удаленном обучении из-за пандемии. Кто-то считает это благом, но есть и оппоненты. Корреспондентка Русской службы Би-би-си Наталия Зотова поговорила со сторонниками и противниками "удаленки".

Мы сравнили вчерашнюю вступления в должность Джо Байдена с инаугурациями Дональда Трампа и Барака Обамы и нашли некоторые отличия, и дело не только в пандемии и протестах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Чем отличалась инаугурация 46 президента США от его предшественников?