Расследование Навального о "дворце Путина" набрало 50 млн просмотров

Автор фото, palace.navalny.com

Фильм Навального "Дворец для Путина" набрал 50 млн просмотров в YouTube. Население России, по последним данным Росстата, учитывающим жителей аннексированного Крыма, составляет 146 млн человек.

Это рекорд для видео Навального - теперь уже второй по популярности фильм "Он вам не Димон", выпущенный в 2017 году, к сегодняшнему дню собрал 38 млн просмотров. В том ролике рассказывалось об имуществе Дмитрия Медведева, который тогда был премьер-министром.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано во вторник, 19 января. Двухчасовой фильм рассказывает о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

В день выхода расследование стало самым просматриваемым роликом не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube, сообщало издание "МБХ медиа" со ссылкой на аналитическую компанию BloggerBase.

В Кремле расследование называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией".

Комментарий медиа-эксперта Ксении Болецкой (из ее телеграм-канала):

"Как я понимаю, ролик Навального о дворце Путина сегодня стал самым популярным неразвлекательным видео на русском языке в YouTube за всю историю. Сейчас у ролика уже больше 42 млн просмотров.

Почему я думаю, что "Дворец" обогнал всех, ведь официальных данных YouTube про это нет?

В паблике я не нашла топа самых популярных видео в русском YouTube за все годы или хотя бы за 2020 год, есть только динамические топы музыкальных видео по России. Еще, конечно, есть топ-500 глобального YouTube, где от России много "Маши и медведя". Но чтобы только войти в этот топ, нужно собрать не меньше 0,5 млрд просмотров.

Наконец, есть гораздо более полезные в этой ситуации топы самых популярных всех видео по России отдельно за 2018-й, 2019-й, 2020 годы, которые публиковал местный офис Google. Из этих топов видно, что в 2018 году самым популярным неразвлекательным видео - то есть не музыка, не мультфильм, не стендап, не шоу - было интервью Дудя с Ивлеевой (сейчас 33,5 млн просмотров), в 2019 году - его же Беслан (сейчас 22,5 млн), в 2020 году - его же интервью с Щербаковым (сейчас 22,1 млн просмотров). Для верности я еще заглянула в табличку по популярным видео, которую собрал VTimes.