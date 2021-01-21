Как власти готовятся к несакционированным акциям в поддержку Навального

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После того, как политик Алексей Навальный был заключен под стражу, его соратники призвали россиян выходить на акции протеста 23 января. Власти всячески пытаются предостеречь граждан от участия в них, подчеркивая, что мероприятия не согласованы.

Предостережения и задержания

Десятки людей, в том числе активисты и журналисты, сообщили, что к ним пришли полицейские, чтобы вручить предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что не открыла дверь полицейским. При этом, по ее словам, сотрудники правоохранительных органов остались у нее на этаже и начали общаться с соседями.

О визитах полицейских также сообщили сотрудник ФБК (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, а также сотрудники региональных штабов политика.

Полицейские также пытались вручить предостережение продюсеру канала "Навальный LIVE" Любови Соболь. Она провела прямую трансляцию своего общения с полицейскими и предложила им оставить его в почтовом ящике. Через несколько часов Соболь вышла из дома и была задержана.

"Соболь вышла из дома, села в автомобиль своего адвоката, после чего сотрудники полиции и люди в штатском преградили путь машине. Они сообщили, что должны составить на нее протокол, так как она призывала в несанкционированной акции", - сообщил телеканал "Дождь".

Кроме того, в Москве задержали юриста ФБК Владлена Лося. По его словам, это произошло в гостинице, где он остался ночевать, узнав, что возле дома его ждут полицейские.

Лось, который является гражданином Беларуси, рассказал, что ему вручили не предостережение прокуратуры, а уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запрете на въезд в страну до 27 ноября 2023 года.

В пятницу полицейские также пришли к журналисту радиостанции "Эхо Москвы" Александру Плющеву и главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову. По словам Смирнова, дома полицейские его не застали, но позже все равно нашли - в поликлинике, куда он приехал за лекарствами. Журналист предположил, что его могли отследить по биллингу мобильного телефона.

Смирнов также обратил внимание на то, что в его единственном твите, в котором упоминалось 23 января, говорилось: "23 января в Москве около нуля".

Вузы и школы

Студенты из нескольких регионов России рассказали, что их предупредили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Телеграм-канал "Протестный МГУ" сообщил, что руководство физического факультета МГУ пригрозило студентам вызовом на комиссию по студенческим делам, а администрация Ярославского государственного университета пообещала заносить тех, "кого поймают за руку" на митинге, в "черный список госучреждений".

Поднять вопрос об отчислении, по данным телеграм-канала AvtozakLIVE, пообещали студентам Финансового университета. По информации студенческого журнала DOXA аналогичными мерами пригрозили студентам РАНХиГС в Петербурге, РГУ нефти и газа и РГЭУ в Ростове-на-Дону.

В группе Костромского государственного университета во "ВКонтакте" опубликовали предупреждение о том, что "не стоит бездумно поддерживать толпу", обратило внимание издание "Медиазона".

А студенты Башкирского государственного университета рассказали изданию "Открытые медиа", что вуз объявил 23 января учебным днем "в связи с невыполнением учебного плана".

"Явка всех сотрудников и студентов на занятия строго обязательна! В конце рабочего дня мы должны будем заполнить гугл-форму в министерство с указанием количества отсутствующих студентов и причины отсутствия", - говорится в заявлении, которое опубликовало издание.

Кроме того, сообщения с просьбой "защитить детей" и не пускать их на митинг за Навального появились в социальных сетях десятков петербургских школ, заметило издание "Бумага".

Борьба в соцсетях

Накануне Роскомнадзор направил руководству соцсетей TikTok и "ВКонтакте" требования удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних в протестные мероприятия.

"Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями", - добавили в Роскомнадзоре.

А уже в пятницу сама Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничивать доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января.

После этого в Роскомнадзоре заявили, что за вовлечение подростков в несанкционированные акции соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.