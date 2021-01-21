"Это слон, а это нет". Искусственный интеллект учат считать животных со спутника

Виктория Гилл

Научный корреспондент, BBC News

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Компьютер отличает слонов от остальных объектов с помощью алгоритмов машинного обучения

На первый взгляд может показаться, что на космических снимках запечатлены какие-то серые шарики на фоне пятен зелени. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это слоны среди деревьев в лесу.

Ученые решили подсчитать самых крупных обитателей Африки при помощи спутника, вращающегося вокруг Земли на высоте 600 км.

Съемка охватила около 5,5 тысячи квадратных километров, на которых обычно обитают слоны, в течение одного безоблачного дня.

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Слоны на водопое в парке Эддо-Элефант

Для подсчета использовался компьютерный алгоритм, опознающий слонов на снимках на любом фоне.

"Машину можно обучить, предъявляя ей изображения и "говоря": "Это слон, а это не слон, - рассказывает Ольга Юсупова из Батского университета в Британии. - Компьютер способен распознавать мелкие детали, которые не уловить невооруженным глазом".

Автор фото, Anup Shah/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подпись к фото, Африканские слоны - под угрозой вымирания

В первую очередь ученые обратили внимание на национальный парк Эддо-Элефант в ЮАР.

"Там высокая плотность слоновьего населения, - объясняет ученая-натуралист из Оксфордского университета, эксперт по охране дикой природы Айла Дюпорж. - В парке имеются как чащобы, так и открытая саванна, так что это самое подходящее место, чтобы испытать новый метод".

По его словам, природоохранные организации уже проявляют интерес к использованию спутников вместо аэрофотосьемки, хотя оно стоит дороже. Ареалы обитания слонов разделены государственными границами, а некоторые африканские страны неохотно дают разрешения на полеты авиации над своей территорией.

Еще одно важное достоинство исследований со спутника - то, что для них не требуется наземный персонал, что особенно важно в период пандемии Covid-19.

"В зоологии новые технологии внедряются довольно медленно. Так что использовать что-то передовое в охране природы - это здорово", - говорит доктор Дюпорж.