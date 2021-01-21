"Это слон, а это нет". Искусственный интеллект учат считать животных со спутника
- Виктория Гилл
- Научный корреспондент, BBC News
На первый взгляд может показаться, что на космических снимках запечатлены какие-то серые шарики на фоне пятен зелени. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это слоны среди деревьев в лесу.
Ученые решили подсчитать самых крупных обитателей Африки при помощи спутника, вращающегося вокруг Земли на высоте 600 км.
Съемка охватила около 5,5 тысячи квадратных километров, на которых обычно обитают слоны, в течение одного безоблачного дня.
Для подсчета использовался компьютерный алгоритм, опознающий слонов на снимках на любом фоне.
"Машину можно обучить, предъявляя ей изображения и "говоря": "Это слон, а это не слон, - рассказывает Ольга Юсупова из Батского университета в Британии. - Компьютер способен распознавать мелкие детали, которые не уловить невооруженным глазом".
В первую очередь ученые обратили внимание на национальный парк Эддо-Элефант в ЮАР.
"Там высокая плотность слоновьего населения, - объясняет ученая-натуралист из Оксфордского университета, эксперт по охране дикой природы Айла Дюпорж. - В парке имеются как чащобы, так и открытая саванна, так что это самое подходящее место, чтобы испытать новый метод".
По его словам, природоохранные организации уже проявляют интерес к использованию спутников вместо аэрофотосьемки, хотя оно стоит дороже. Ареалы обитания слонов разделены государственными границами, а некоторые африканские страны неохотно дают разрешения на полеты авиации над своей территорией.
Еще одно важное достоинство исследований со спутника - то, что для них не требуется наземный персонал, что особенно важно в период пандемии Covid-19.
"В зоологии новые технологии внедряются довольно медленно. Так что использовать что-то передовое в охране природы - это здорово", - говорит доктор Дюпорж.
По словам ученых, новый метод способен помочь в борьбе с браконьерством.
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