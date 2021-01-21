Российские вузы призвали студентов не ходить на митинг за Навального

Анастасия Голубева, Оксана Чиж

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

Сторонники Алексея Навального 18 января призвали россиян выйти на несогласованные акции в субботу, 23 января, в поддержку политика, который сидит в "Матросской тишине" после возвращения в Россию. Акции готовятся во многих городах страны.

С 18 января в официальных сообществах вузов и студенческих рассылках стали появляться предупреждения о том, что студентам грозит административная ответственность или даже отчисление за участие в несогласованных митингах.

Учащиеся трех университетов подтвердили Русской службе Би-би-си, что со студентами проводятся профилактические беседы перед митингами. Сами вузы говорят, что они только информируют студентов о возможных последствиях.

РГУ нефти и газа

Скриншоты сообщений в адрес старост учебных групп РГУ нефти и газа имени Губкина появились в телеграм-канале движения "Бессрочный протест".

В выложенных скриншотах говорится, что старосты должны направить студентам "большую просьбу" не принимать участие в субботнем митинге.

В сообщении утверждается, что некоторые выпускники университета, присутствовавшие на несогласованных митингах, "столкнулись с трудностями при устройстве в крупные компании". Также в сообщении говорится, что по правилам внутреннего распорядка студентов могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Подлинность скриншота подтвердил Би-би-си один из студентов этого вуза. Он прислал журналисту Би-би-си скриншот точно такого же сообщения, что пришло ему от старосты его группы.

В пресс-службе университета заявили Би-би-си, что не публиковали подобную информацию. На вопрос, призывал ли университет студентов воздержаться от похода на митинг, в пресс-службе ответили: "Не призывали".

Кубанский аграрный университет

Правозащитный проект "Открытое пространство" сообщил о схожей ситуации в Кубанском аграрном университете. Вуз также предупредил студентов о возможной административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Предостережение пришло учащимся еще в понедельник, практически сразу после анонсов акции 23 января, рассказала Би-би-си мать одного из студентов. Это предупреждение прислала староста учебной группы, сказала она.

Предостережение касается не только студентов, но и родителей несовершеннолетних детей - их предупреждают об ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию".

В пресс-службе университета сказали, что не могут подтвердить подлинность этого сообщения. "Мы таких рекомендаций не давали, ничего не рассылали. Может быть, где-то в личных беседах [говорили], но я не могу этого подтвердить. В администрации никаких поручений или рекомендаций не давали", - сказали Би-би-си в пресс-службе университета.

Финансовый университет при правительстве РФ

Телеграм-канал "Автозак. Live" опубликовал письмо, которое пришло студентам факультета управления Финансового университета при правительстве. В нем говорится, что "в случае информирования о присутствии студента на вышеуказанном событии будет подниматься вопрос о его отчислении".

Через несколько часов пресс-служба университета опубликовала опровержение: "Ранее опубликованное в социальных сетях обращение от менеджера факультета "Высшая школа управления" Финуниверситета не соответствует официальной позиции руководства вуза. Студент может быть отчислен только за нарушение Устава Финансового университета и правил внутреннего распорядка вуза".

Также пресс-служба университета призывает студентов быть бдительными, не поддаваться на провокации и помнить, что "гражданин несет персональную ответственность за свои действия, в частности, участие в несанкционированных мероприятиях".

В пресс-службе университета рассказали Би-би-си, что не знают, чьей инициативой было отправить предупреждение об отчислении студентам, и разбираются в этой ситуации. "Странная история, распространялось сообщение среди факультета, хотя никакого указания от руководства не было. Но у нас дети не могут быть отчислены за такие действия, это неправда", - пояснили в пресс-службе.

Костромской государственный университет

Костромской университет не стал направлять предупреждения по студенческим группам, а вывесил его на своей странице во "ВКонтакте".

"Год этот будет насыщен разного рода громкими общественными событиями, которые не всегда проходят гладко. На всякий случай, учтите: не стоит бездумно поддерживать толпу", - говорится в сообщении. Далее университет предупреждает об административной ответственности за участие в несогласованных акциях и призывает "не губить свою репутацию и бросать тень на родной университет".

"Когда были протесты в 2019 году, через преподавателей предупреждали об ответственности, - говорит выпускник КГУ Кирилл Прокофьев. - А теперь из-за дистанционного обучения и сессии только подобный вариант распространения информации и возможен".

В пресс-службе университета подчеркнули, что речь в этом предупреждении идет не о митинге 23 января, а о несогласованных акциях в целом. "Это информация, предупреждающая студентов, но призыва не ходить на митинги нет", - сказала Би-би-си проректор по воспитанию Ольга Скрябина.

"Есть серия заметок для студентов с информированием об общих правилах поведения во время каникул. Эта заметка вышла как одна из первых заметок из этой серии. Заметка посвящена предупреждению студентов от противоправных действий, в которые они могут быть вовлечены", - прокомментировала проректор.

Если студент совершает противоправное деяние, то это отражается и на имидже университета, добавила Скрябина.

О похожих предупреждениях в других вузах писали "Открытые медиа" и DOXA. По информации DOXA, преподаватели петербургского филиала РАНХиГС угрожают студентам отчислением за участие в акции. Об этом же предупреждают и в Ростовском экономическом университете.

Башкирский государственный университет объявил 23 января учебным днем со строгой явкой всех студентов и сотрудников, рассказал студент вуза "Открытым медиа".

Призывы отказаться от акций протеста распространяются также в соцсетях школ. Как пишет "Бумага", в группах десятков петербургских школ опубликованы одинаковые посты с обращением к родителям.

"Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня", - говорится в обращении.

В родительских чатах рассылается файл формата Word с точно таким же сообщением, которое распространяется в соцсетях. Копия документа есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, которая получила его от участников родительского чата одной из петербургских школ, расположенной в центральном районе города.

В свойствах документа указано, что его автор - Савина Юлана Александровна. Человек с таким же именем работает заместителем председателя комитета территориального развития Санкт-Петербурга.

Молодежь на митингах Навального

Участие в несогласованных протестах уже не раз оборачивалось для российских студентов неприятностями в учебных заведениях.

В марте 2017 года в российских городах прошли многочисленные акции протеста. Поводом к ним стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). В расследовании "Он вам не Димон" рассказывалось об имуществе и роскошной недвижимости, якобы связанной с занимавшим тогда пост премьер-министра Дмитрием Медведевым.

Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS

Акции закончились многочисленными задержаниями. Полиция задерживала в том числе студентов и школьников.

После прошедших митингов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подросткам, которые участвовали в этих акциях, якобы обещали деньги в случае задержания. Кто именно обещал оплату, Песков не уточнял.

Тогда же в учебных заведениях в разных регионах России администрации начали проводить профилактические беседы со школьниками и студентами. Например, во Владимирском госуниверситете руководство провело лекцию о деятельности Алексея Навального, рассказывал Би-би-си один из студентов Андрей [имя было изменено по просьбе молодого человека].

"Сначала показали видеоролики, потом [лектор] вещала: "Некие политические силы используют вас в своих целях, вы что, хотите повторения арабской весны? Вот власть борется с коррупцией, а вы раскачиваете лодку. Навальный осужден и замешан в аферах в 2013 году". И все в таком духе. В основном студенты спорили, но были девушка и парень, которые согласились", - описывал происходившее на лекции Андрей.

Студент одного из колледжей в Самарской области Вячеслав Завгородний рассказывал, что после участия 26 марта 2017 года в протестном митинге он фактически столкнулся с травлей в своем учебном заведении.

До молодого человека дошли слухи, что администрация колледжа планирует его отчислить, несмотря на отличную успеваемость. Одна из преподавательниц во время занятия перешла к оскорблениям: "Началась пара, все разговаривают. Она говорит, "Завгородний, замолчи. Я замолчал, а она такая: "Вот поэтому ты раб!" Классно вообще", - вспоминал студент.

В Казани сотрудник федерального университета после протестного митинга звонил матери одной из участниц акции, писала "Медуза". "Он предупредил ее о возможных малоутешительных последствиях для моей учебы, если я и остальные студенты будем продолжать поддерживать позицию Алексея Навального, а также вести активную политическую жизнь", - рассказывала изданию студентка Юлия [имя изменено по просьбе героини].