"Мой сосед Берни". Как фото Берни Сандерса с инаугурации стало мемом

Автор фото, AFP/GETTY IMAGES

79-летний Берни Сандерс, американский политик и сенатор от штата Вермонт, посетил инаугурацию Джо Байдена, которая прошла в Вашингтоне 20 января. Из толпы парадно одетых гостей Сандерс выделился своим повседневным нарядом - теплой курткой и варежками - чем и развеселил пользователей соцсетей.

Фотография, на которой Сандерс сидит на стуле в одиночестве, скрестив руки и закинув ногу на ногу, стала новым мемом в соцсетях. Пользователи вставляли фото политика в самые разные контексты - от известных фильмов и сериалов до исторических фотографий.

"Мстители" и "Властелин колец"

В соцсетях поспешили вставить фото сенатора в сцены многих известных фильмов. Так, благодаря соцсетям, Берни Сандерс стал членом команды Мстителей и присоединился к героям фильмов из серии "Властелин колец".

Автор фото, SNowpointexe/Twitter

Автор фото, BernieBlunders/Twitter

"Берни планирует завоевать мир волшебников с пожирателями смерти", - так одна из пользовательниц "Твиттера" подписала картинку с Берни Сандерсом в одной из драматических сцен фильмов о Гарри Поттере.

Автор фото, Gandalfclaw/Twitter

А еще он оказался собеседником героя Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп".

Автор фото, The PurpleDrazi/Twitter

"Мой сосед Берни", - шутит пользователь "Твиттера", комментируя кадр из аниме "Мой сосед Тоторо" с вставленным снимком Сандерса.

Автор фото, PAolotheandal/Twitter

Новая Саманта?

В своем творчестве пользователи соцсетей не забыли и о сериалах. В различных мемах Берни заменил Саманту в кадрах из сериала "Секс в большом городе". Ранее создатели объявили о продолжении сериала - но без героини Ким Кэттролл.

Автор фото, Diet_prada/Instagram

Еще одним популярным сериалом для мемов с Сандерсом стала сага "Игра престолов". Одни пользователи представили сенатора в роли Брана Старка, а другие сразу посадили его на Железный трон.

Автор фото, Natalie_gov/Twitter

Автор фото, TheJessieWoo/Twitter

А другой пользователь вставил фото Сандерса сразу в несколько разных кадров из "Шерлока".

Звезда сцены и участник дебатов

Многие пользователи также решили вставить Берни Сандерса в знаменитые фотографии, как современные, так и исторические. Особой популярностью пользуется изображение Сандерса на фотографии, известной как "Обед на небоскребе".

Автор фото, Darrenrovell/Twitter

Автор фото, C0TCC/Twitter

Автор фото, HERPRIDE/Twitter Подпись к фото, "Берни, что ты делаешь, там же идет спектакль," - шутит пользователь.

А еще вспомнили о забавном инциденте, когда во время дебатов бывшего вице-президента Майка Пенса и Камалы Харрис на голову Пенса села муха. Пользователь "Твиттера" предположил, что мухой мог быть именно Берни Сандерс.