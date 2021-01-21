"Мой сосед Берни". Как фото Берни Сандерса с инаугурации стало мемом
79-летний Берни Сандерс, американский политик и сенатор от штата Вермонт, посетил инаугурацию Джо Байдена, которая прошла в Вашингтоне 20 января. Из толпы парадно одетых гостей Сандерс выделился своим повседневным нарядом - теплой курткой и варежками - чем и развеселил пользователей соцсетей.
Фотография, на которой Сандерс сидит на стуле в одиночестве, скрестив руки и закинув ногу на ногу, стала новым мемом в соцсетях. Пользователи вставляли фото политика в самые разные контексты - от известных фильмов и сериалов до исторических фотографий.
"Мстители" и "Властелин колец"
В соцсетях поспешили вставить фото сенатора в сцены многих известных фильмов. Так, благодаря соцсетям, Берни Сандерс стал членом команды Мстителей и присоединился к героям фильмов из серии "Властелин колец".
"Берни планирует завоевать мир волшебников с пожирателями смерти", - так одна из пользовательниц "Твиттера" подписала картинку с Берни Сандерсом в одной из драматических сцен фильмов о Гарри Поттере.
А еще он оказался собеседником героя Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп".
"Мой сосед Берни", - шутит пользователь "Твиттера", комментируя кадр из аниме "Мой сосед Тоторо" с вставленным снимком Сандерса.
Новая Саманта?
В своем творчестве пользователи соцсетей не забыли и о сериалах. В различных мемах Берни заменил Саманту в кадрах из сериала "Секс в большом городе". Ранее создатели объявили о продолжении сериала - но без героини Ким Кэттролл.
Еще одним популярным сериалом для мемов с Сандерсом стала сага "Игра престолов". Одни пользователи представили сенатора в роли Брана Старка, а другие сразу посадили его на Железный трон.
А другой пользователь вставил фото Сандерса сразу в несколько разных кадров из "Шерлока".
Звезда сцены и участник дебатов
Многие пользователи также решили вставить Берни Сандерса в знаменитые фотографии, как современные, так и исторические. Особой популярностью пользуется изображение Сандерса на фотографии, известной как "Обед на небоскребе".
А еще вспомнили о забавном инциденте, когда во время дебатов бывшего вице-президента Майка Пенса и Камалы Харрис на голову Пенса села муха. Пользователь "Твиттера" предположил, что мухой мог быть именно Берни Сандерс.