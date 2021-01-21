Овальный кабинет Байдена. Что сменилось после ухода Трампа помимо ковра

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В первый день в Белом доме новый президент украсил рабочее место по своему вкусу. В основном облик Овального кабинета не меняется десятилетиями, но практически каждый хозяин привносит что-то свое, и по этим деталям можно многое сказать о его взглядах и характере.

Этого не отрицал заместитель директора аппарата Овального кабинета Эшли Уильямс, пригласивший на эксклюзивную экскурсию по рабочему месту главы государства корреспондента газеты Washington Post.

Издание принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу и имеет репутацию левоцентристского.

"Президенту Байдену было важно войти в Овальный кабинет, выглядящий, как Америка, и начать демонстрировать, каким президентом он намерен быть", - сказал Уильямс.

Франклин вместо Джексона

Один из главных атрибутов Овального кабинета - портреты и бюсты выдающихся лидеров страны.

Байден распорядился снять со стены слева от знаменитого рабочего стола "Резолют", за которым президент подписывает документы, портрет 7-го президента Эндрю Джексона, которым восхищался его предшественник Дональд Трамп, и поместить на это место Бенджамина Франклина, который президентом не был, но являлся одним из "Отцов-основателей", соавтором Декларации независимости и Конституции США, а также выдающимся ученым, писателем и мыслителем.

Как пишет Washington Post, Байден хотел подчеркнуть этим свое уважение и интерес к науке, что особенно важно во время борьбы с пандемией коронавируса.

Автор фото, White House Подпись к фото, Байден распорядился снять со стены портрет седьмого президента США Эндрю Джексона, которым восхищался Трамп

Франклин считается также основоположником американской дипломатии. Будучи первым послом США в Париже, он сумел обеспечить своей стране военную поддержку Франции в Войне за независимость, несмотря на антиреспубликанские настроения Людовика XVI, и в 1783 году подписал Версальский мирный договор с Британией.

Внешность Франклина хорошо известна миру благодаря изображению на стодолларовой банкноте.

Кто появился?

Напротив стола в Овальном кабинете расположен камин. На его полке, справа и слева, появились бюсты Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. В 1960-х годах они оба, каждый по-своему боролись за расовое равноправие, и оба стали жертвами покушений. Теперь их лица всегда будут у Байдена перед глазами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Появились также бюст борца с расовой сегрегацией Розы Паркс и 16-го президента США Авраама Линкольна

За спиной президента, на небольшом столике вместе с семейными фотографиями в рамках стоит бюст Сесара Чавеса, известного социалистическими взглядами лидера профсоюза сельскохозяйственных рабочих в 1960-х, 1970-х годах.

Появились также бюст борца с расовой сегрегацией Розы Паркс, прозванной в свое время "первой леди гражданских прав", и картина художника Алана Хаузера, изображающая индейца-апача верхом на лошади.

Над камином давно висели портреты трех выдающихся государственных деятелей США. Джорджа Вашингтона Байден переместил с самого почетного места в центре композиции на другую стену поближе к изображению Авраама Линкольна, а вместо него появился Франклин Рузвельт.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Портреты Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона (справа и слева) остались на своих местах, на почетном месте в центре вместо Джорджа Вашингтона появился портрет Франклина Рузвельта

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рядом с семейными фотографиями Байдена - бюст социалиста Сесара Чавеса

Томас Джефферсон и Александр Гамильтон, находившиеся справа и слева от Вашингтона, остались на своих местах и как бы глядят друг на друга. Как сообщил офис Байдена, он считает это символичным, поскольку при жизни они принадлежали к разным лагерям и часто спорили.

Новый хозяин Овального кабинета также распорядился убрать золотистые шторы и ковер, приобретенные при Дональде Трампе, и вернуть темно-золотые портьеры и синий ковер, бывшие там при Билле Клинтоне.

Убрал Байден и бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который в кабинет поставил Трамп.

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