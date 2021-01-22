Дайджест: политизированный "ТикТок" и задержания оппозиционеров в ожидании акций за Навального

Автор фото, EPA

Соратники оппозиционера Алексея Навального, арестованного после прибытия в Россию из Германии, призвали жителей страны выходить на акции протеста 23 января, однако власти предупредили, что мероприятия не согласованы и предостерегают граждан от участия в них

В четверг были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Георгий Албуров. Они провели ночь в полиции.

Также накануне были задержаны Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось. Как выяснил РБК от адвоката Соболь Владимира Воронина, со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы к несанкционированным митингам. Лось, гражданин Беларуси, рассказал, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запрете на въезд в страну до 27 ноября 2023 года.

Десятки людей, в том числе активисты и журналисты, сообщили, что к ним пришли полицейские, чтобы вручить предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

О визитах полицейских также сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, а также сотрудники региональных штабов политика.

Студенты из нескольких регионов России рассказали, что их предупредили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, в некоторых случаях грозили отчислением.

Российские власти также начали борьбу с информацией о готовящемся протесте в соцсетях. Роскомнадзор направил руководству соцсетей "ТиктТок" и "ВКонтакте" требования удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних в протестные мероприятия.

Тихановская выступит перед Совбезом ООН

Автор фото, EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступит перед Советом Безопасности ООН по видеосвязи. Инициатива о созыве Совбеза исходила от Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Ожидается, что Тихановская привлечет внимание к делу Игоря Лосика - белорусского блогера, арестованного в июне прошлого года, который уже больше месяца продолжает голодовку, и других политзаключенных в Беларуси. Также, как ожидается, она поднимет вопрос о международном расследовании действий режима Лукашенко и созыве сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Байден хочет привлечь Россию к ответу

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны проанализировать имеющуюся информацию с тем, чтобы "привлечь Россию к ответу" за такие действия, как недавние взломы сетей федеральных ведомств и отравление Алексея Навального, сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки одновременно подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация Байдена заинтересована в продлении истекающего в начале февраля Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) еще на пять лет. Российские официальные лица ранее говорили, что они также готовы продлить договор.

"Это продление имеет тем больше смысла, когда отношения с Россией недружественные, как сейчас", - сказала Псаки на брифинге для прессы.

Подробнее о связанных с Россией поручениях Байдена разведслужбам можно прочитать в нашей статье.

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похороны погибших прошли в тот же день

Группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию, взяла на себя ответственность за взрывы двух смертников в Багдаде, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека, более 100 человек получили ранения. Отмечается, что целью нападения стали мусульмане-шииты. Это самый крупный теракт в Багдаде за последние три года.

Смертники взорвали бомбы в толпе покупателей на рынке подержанных вещей. Джихадисты сообщили о своей причастности в "Телеграме" спустя несколько часов после взрыва.

Google грозит отключить поисковик Австралии

Автор фото, PA Media

Компания Google пригрозила, что отключит свой поисковик в Австралии, если власти страны примут закон, который вынудит ее и других интернет-гигантов делиться прибылью со СМИ, новости которых появляются на их платформах.

Американские компании не согласны с такой позицией, заявив, что такой закон станет слишком обременительным для них, а пострадают в итоге местные пользователи, которые потеряют доступ к сервису. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что законодатели не испугаются подобных угроз.

Times: Запад должен быть един перед российской угрозой

Автор фото, Reuters

Видный деятель британской Консервативной партии баронесса Сайида Варси в колонке в Times пишет, что Британии и ее западным союзникам необходимо, отбросив все разногласия, быть едиными перед различными внешними угрозами, к числу которых она относит и Россию. Она считает, что у Британии и ЕС и после брексита есть серьезные основания не только продолжать оборонное сотрудничество, но и ускорять его.

"Мы все хорошо знакомы с методами работы Москвы. В последние годы российские [государственные] организации оказались замешаны в подрыве демократических выборов, распространении фейковых новостей, поддержке ультраправых групп, нападениях на международные институты, а также организации нападений на диссидентов и оппозиционных деятелей на Западе (один из примеров - это отравление Сергея и Юлии Скрипалей)", - пишет баронесса.

Она высоко оценивает деятельность Интерпола, сначала согласившегося, а затем после выяснения обстоятельств отказавшегося идти навстречу Москве и объявлять в международный розыск финансиста Билла Браудера, а также экстрадировать таких диссидентов, как Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, которых в России обвиняют в мошенничестве. Организация мотивировала это тем, что российская сторона не предоставила достаточных доказательств, а дело Браудера назвала политическим.

"Мы должны показать, насколько крепко сотрудничество и единство между демократическими партнерами. Мы должны координировать с нашими европейскими и американскими союзниками применение мер, например, предусмотренных законом Магнитского, которые направлены против тех, кто нарушает права человека, используя точечные штрафные санкции. Это лакмусовая бумажка, которая покажет, действительно ли постбрекситовая Британия способна выступить единым стратегическим фронтом [с ЕС]", - отмечает баронесса.

Deutsche Welle: кто такой Маттиас Варниг из расследования Навального?

Автор фото, AFP

В расследовании Алексея Навального о дворце Владимира Путина фигурирует немец Маттиас Варниг, которого называют одним из давних друзей российского президента. Deutsche Welle рассказывает, чем он примечателен.

Варниг получил экономическое образование в ГДР и за 20 лет правления Путина стал самым влиятельным немецким менеджером в российском бизнесе. Он входит в советы директоров ведущих российских компаний и банков.

В интервью Die Presse Варниг объяснял это стечением обстоятельств: мол, у него в начале 2010-х закончился один из проектов, а тогдашний президент России Дмитрий Медведев запретил высшим чиновникам входить в советы директоров компаний. "И тогда понадобились люди, чтобы занять эти должности", - пояснил менеджер. При этом, как пишет DW, Варниг отрицал, что был назначен в качестве "доверенного лица Путина" с целью контролировать руководство: "Нет, вовсе нет. Я - не рупор Кремля".

Сейчас его главным проектом является строительство газопровода "Северный поток - 2". Он занимает должность исполнительного директора зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2, главный совладелец которой - "Газпром".

По иронии судьбы, когда в августе 2020 года Алексея Навального после отравления "Новичком" привезли в Германию, главный проект Варнига оказался под угрозой. Начали все громче звучать требования остановить или заморозить "Северный поток-2", который и так оказался под ударом санкций США. Судя по тому, что трубопровод продолжают строить, роль лоббиста в Германии Варниг выполнил успешно, полагает DW.

Times: Олимпиада в Токио все-таки НЕ состоится

Автор фото, Reuters

Японское правительство пришло к выводу, что из-за пандемии Олимпийские игры в Токио придется отменить, выяснила Times, ссылаясь на источник в правительстве страны, который сообщил изданию, что теперь власти попытаются добиться проведения у себя Игр в 2032 году.

По его словам, уже существует негласная договоренность о том, что Игры, которые были перенесены с 2020 года, все же не состоятся. Теперь осталось найти способ объявить об отмене Олимпиады, оставив при этом возможность проведения Игр в Токио в будущем. "Никто не хочет говорить об этом первым, но все сходятся во мнении, что [провести Олимпиаду] будет слишком сложно", - сказал источник издания. Он отметил, что зимняя волна пандемии решила исход дела.

И Международный Олимпийский Комитет, и японское правительство публично настаивают, что Игры могут состояться. "Мы примем все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции, и с решимостью продолжим подготовку к Играм, чтобы они дали надежду и ободрили весь мир", - заявил на этой неделе премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, отмечает газета.

У Барака Обамы, у Джорджа Буша и у Билла Клинтона были собаки, которых они привезли с собой в Белый дом, но у Дональда Трампа домашнего животного не было. Этим он нарушил полуторавековую традицию. Джо Байден въехал в Белый дом с двумя немецкими овчарками.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Овчарка Байдена или из приюта в Белый дом