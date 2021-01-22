Суд прекратил дело о заражении онкобольных детей гепатитом в благовещенской больнице

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Причиной заражения могли стать нестерильные инструменты и расходные материалы, считает следствие

Благовещенский суд прекратил уголовное дело о халатности против врачей Амурской областной детской клинической больницы из-за истечения сроков давности.

По данным следствия, в течение девяти лет - с 2009-го по 2018 год - персонал использовал нестерильные инструменты и не обрабатывал должным образом используемые при переливании крови катетеры. Это, считают следователи, привело к тому, что 169 детей оказались заражены гепатитом С.

Обвинения в халатности предъявили заместителю главврача по лечебной работе Асе Серга, завотделением эпидемиологии Галине Платоновой и завотделением гематологии Ирине Батурской. Медики вину отрицали.

До суда уголовное дело дошло лишь в конце октября 2020 года, а уже 31 декабря истек срок давности: по статье о халатности он составляет 2 года с момента совершения преступления.

"Ведомству за 2 месяца предстояло проделать колоссальный объем работы - опросить всех потерпевших, которых в деле 169 человек, изучить все 149 томов уголовного дела, в которых до 300 страниц. За это время прошло несколько судебных заседаний. Но суд не может нарушить закон и выйти за пределы установленных сроков давности", - сказал изданию Amur Life пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

Информация о массовых случаях выявления гепатита С среди онкопациентов, лечившихся в областной детской больнице, впервые появилась в декабре 2018 года.

Как писала Русская служба Би-би-си, родители зараженных детей годами пытались добиться проверки действий медиков, обращались к властям региона и даже к Владимиру Путину.

Наконец в 2019 году амурские власти признали, что в больнице есть очаг болезни, от которой уже пострадали десятки пациентов.

Роспотребнадзор на протяжении более полугода проводил эпидемиологическое расследование, в результате которого была доказана связь инфицирования детей с оказанием им медицинской помощи в АОДКБ. Ведомство установило, что всего были заражены 169 детей, самый ранний эпизод относится еще к 2000 году.