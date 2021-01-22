Авария на шахте в Китае: застрявшим горнякам предстоит провести под землей еще две недели

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Судьба 11 шахтеров остается неизвестной

Китайским спасателям потребуется не меньше двух недель, чтобы извлечь на поверхность шахтеров, оказавшихся в ловушке на глубине в несколько сотен метров после взрыва на золотодобывающей шахте.

Из 11 горняков, с которым удалось установить связь в минувшее воскресенье, один потерял сознание и позже скончался. Судьба еще одиннадцати человек остается неизвестной.

Спасатели пробурили узкие тоннели, сквозь которые людям в подземном плену поступает воздух и удается передавать еду и лекарства.

Сейчас они постепенно расширяют отверстие, но завал состоит из твердого гранита, а вес породы, которую необходимо удалить, равен примерно 70 тоннам.

Есть риск затопления подземной полости, в которой находятся люди. В лучшем случае, если операция пройдет по плану, они проведут под землей в общей сложности четыре недели.

"Потребуется как минимум еще две недели или даже больше, чтобы добраться до шахтеров", - сказал представитель местных властей Гун Хайтао.

Авария на шахте "Хушань" в провинции Шаньдун случилась 10 января. Взрыв вызвал обвал, сильно повредил вход в шахту и уничтожил линии связи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели пробурили узкие тоннели, при помощи которых им удается передавать шахтерам еду и лекарства.

Ровно неделю 22 горняка, оставшиеся под землей, не подавали признаков жизни. 17 января кто-то дернул за одну из веревок, которые спасатели опускали в темные пустоты через имевшиеся узкие отверстия.

Когда веревку извлекли, к ней была прикреплена записка, сообщавшая, что живы 12 человек, и что 11 из них находятся вместе, и еще один где-то ниже.

Позднее связь с одиноким шахтером была потеряна, а один из 11 человек скончался в четверг от полученной при взрыве травмы головы.

Десятеро выживших находятся на глубине 600 метров в полной темноте. Спасатели поддерживают с ними постоянную связь. Несколько дней назад шахтеры попросили передать им сосисок в дополнение к овсянке и питательным смесям.

Два горняка нуждаются в медицинской помощи, восемь чувствуют себя хорошо, насколько возможно в их положении.

Несчастные случаи не редкость на китайских шахтах, где правила техники безопасности соблюдаются не очень строго.

В сентябре и декабре прошлого года на угольных шахтах в городе Чунцин отравились углекислым газом 16 и 23 горняка.