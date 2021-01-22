Пранкер позвонил Трампу под видом известного телеведущего. Тот не понял подвоха

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Дональду Трампу во время полета на президентском самолете Air Force One в прошлом году позвонил пранкер, представившийся известным британским телеведущим Пирсом Морганом. Об этом рассказал сам Морган.

Президент понял, что его разыграли, только когда позвонил настоящему Пирсу Моргану по пути во Флориду, куда Трамп ездил голосовать в прошлом году.

Предположительное нарушение правил безопасности произошло в октябре прошлого года, но об этом стало известно лишь сейчас, из интервью Моргана Би-би-си.

Пирс Морган - успешный британский журналист и телеведущий, соведущий программы Good Morning Britain ("Доброе утро, Британия") на британском канале ITV. В 2011 году он сменил тележурналиста Ларри Кинга на посту ведущего популярного разговорного шоу, выходящего в пиковое время на телеканале Си-эн-эн (правда через три года шоу с участием Моргана закрыли из-за низких рейтингов).

Приятельские отношения между Трампом и Морганом заметно ухудшились на фоне пандемии коронавируса: телеведущий критиковал Трампа за неспособность справиться с пандемией должным образом.

На вопрос ведущего Би-би-си, почему Трамп вдруг неожиданно позвонил Моргану в октябре прошлого года, Морган припомнил, как он сказал, совершенно феерическую историю.

"Кто-то, представившись мной, смог дозвониться Трампу на борт Air Force One, - рассказал Морган. - Они поговорили какое-то время, Трамп был уверен, что это я".

Автор фото, Mathew Imaging Подпись к фото, Между популярным телеведущим Пирсом Морганом и Дональдом Трампом долгое время были приятельские отношения. Но из-за пандемии все изменилось

Кто именно подшутил над Дональдом Трампом, пока неизвестно, но, если это правда, Трамп - не первый политик, ставший жертвой пранкеров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший тогда главой МИДа, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже становились жертвами телефонных розыгрышей в 2018 и 2020 году. Трюдо пранкеры позвонили под видом Греты Тунберг.

Однако этот инцидент снова поднял вопросы вокруг защищенности телефонных переговоров Дональда Трампа.

Би-би-си обратилась к Секретной службе за комментарием.

Морган активно поддерживал Трампа после его победы на президентских выборах в 2016 году, но за последний год резко изменил свое отношение к нему в противоположную сторону.

"Мы отлично поболтали, я всегда прекрасно ладил с Трампом", - заявил Морган, вспоминая прошлогодний звонок.

Однако ведущий добавил, что хронический нарциссизм Трампа и постоянное стремление, чтобы мир крутился вокруг него самого, превратили его в бесполезного лидера.

Говоря о дружбе, Морган отметил, что поведение Трампа после ноябрьских президентских выборов не шло ни в какие рамки и оно явно вело к беспорядкам, случившимся на Капитолийском холме 6 января.