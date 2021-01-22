Коронавирус в мире: ковид будет с нами еще десятки лет, выход нового "Бонда" опять отложен

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Специалисты из Университета Восточной Англии считают, что, несмотря на всю пользу программы вакцинации, она самом по себе не сможет полностью остановить распространение коронавируса, поскольку всегда остается шанс вторичного заражения.

Пока в Англии пандемия, судя по всему, пошла на спад, Северная Ирландия отметила новый всплеск заболеваемости - в первую очередь из-за нового штамма.

Японские олимпийские чиновники намерены во что бы то ни стало провести этим летом отсроченные Олимпийские игры, а премьера нового фильма о Джеймсе Бонде откладывается, уже в третий раз. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Ковид с нами надолго

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одной лишь вакцинацией распространение коронавируса не остановить, считает английский ученый

Коронавирус будет распространяться десятилетиями, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Этот вывод ученый сделал после того, как вместе с коллегами смоделировал эффективность британской программы иммунизации, взяв в качестве исходного новый, более вирулентный штамм коронавируса.

"Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится - ни с помощью вакцинации, ни при естественном заражении, поскольку вседа остается вероятность повторного заражения", - рассказал профессор в интервью Би-би-си.

Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространения инфекции.

Профессор Хантер не сомневается в том, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться.

"Мы знаем, что вакцины предотвращают тяжелую болезнь и даже смерть, но не знаем наверняка, насколько они хороши, чтобы остановить распространение инфекции", - поясняет он.

Коронавирус в Англии отступает, в Северной Ирландии - наоборот

Автор фото, PAcemaker Подпись к фото, За время пандемии полиция Северной Ирландии выписала свыше 2 тыс. штрафов нарушителям карантинных мер

В Британии впервые с декабря значение числа R, которое определяет, возрастает ли инфекция, идет на убыль и сейчас, по разным данным, варьируется от 0,8 до 1 (любая цифра ниже 1 означает затухание инфекции).

При этом в Шотландии и Уэльсе продожает расти число зараженных новым штаммом коронавируса, а в Англии по-прежнему большая часть заражений пока приходится на старый вариант вируса.

В Северной Ирландии, где больше всего распространился новый штамм, напротив, зарегистрирован самый высокий за неделю уровень смертности от Covid-19.

В период с 9 по 15 января там скончалось 156 человек, а всего за время пандемии жертвами заболевания стали 2186 человек.

Ранее власти объявили, что локдаун там будет продлен до 5 марта, однако, как отметил министр здравоохранения Северной Ирландии, было бы нереалистично ожидать, что к этой дате будут сняты все ограничения.

А свадьба пела и плясала…

Когда в четверг сотрудники полиции после 9 вечера прибыли в еврейскую религиозную школу для девочек в районе Стэмфорд Хилл на севере Лондона, они обнаружили, что окна там плотно занавешены.

Автор фото, Google Подпись к фото, Школа в Стэмфорд Хилл, где полиция разогнала "свадьбу во время чумы"

Когда полицейские решили проверить, что там происходит, из здания школы бросились бежать гости, собравшиеся на свадьбу, в общей сложности около 400 человек.

В результате пятерым гостям были выписаны штрафы на 200 фунтов стерлингов (около 220 евро), а организаторам мероприятия грозит куда более серьезный штраф в 10 тыс. фунтов за нарушение правил локдауна.

"Это совершенно недопустимое нарушение закона, - заявил старший суперинтендант столичной полиции Маркус Барнет. - В то время как люди по всей стране жертвуют своими планами и переносят или вовсе отменяют свадьбы и другие мероприятия, такое поведение невозможно оправдать".

Следует отметить, что в районе Стэмфорд Хилл далеко не самая благополучная эпидемиологическая обстановка: если в среднем по Англии уровень заражения коронавирусом составляет около 471 человек на каждые 100 тыс., то там он намного выше - 625 на 100 тыс. человек.

Джеймс Бонд: приказано подождать

Автор фото, EON Productions Подпись к фото, В последний раз Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга спасал мир в 2015 году в фильме "Спектр"

Выход в прокат нового фильма о Джеймсе Бонде, который должен стать лебединой песней Дэниела Крейга, из-за пандемии задерживается уже в третий раз.

"Не время умирать", юбилейный, 25-й фильм бондовской франшизы, изначально должен был выйти на экраны в апреле 2020 года, потом премьера была перенесена на октябрь, и вот теперь объявлена новая дата - 8 октября теперь уже 2021 года.

Отсрочка с Бондом вызвала цепную реакцию: сразу несколько кинопроизводителей заявили, что тоже переносят на более поздний срок свои премьеры, что обещает стать очередным ударом для кинотеатров, которые из-за локдаунов простаивали по несколько месяцев подряд.

Ассоциация кинематографистов Великобритании отметила, что решение в очередной раз отложить премьеру фильма "Не время умирать" "откровенно разочаровывает, но в то же время в нем нет ничего удивительного, учитывая ситуацию с коронавирусом в Великобритании, США и других странах с развитой киноиндустрией".

Ассоциация призвала правительство обеспечить "прямое субсидирование" кинопрокатчиков, на долю которых приходится 80% продаж всех билетов.

Токио уверен, что летняя Олимпиада состоится, но оптимизм разделяют не все

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Организаторы Олимпийских игр в Токио надеются, что массовая вакцинация позволит провести отсроченные в 2020 году летние Игры в июле этого года.

Они опровергли слова неназванного чиновника в японском правительстве, заявившего ранее в интервью газете Times, что провести Олимпиаду в Токио "будет слишком сложно".

"Нет сомнений в том, что массовая вакцинация в США и Европе, хотя и не станет решением всех проблем, все же даст свой позитивный эффект", - заявил исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто.

А Международный олимпийский комитет отметил, что предположение Times о том, что Игры могут быть отменены, "совершенно не соответствует действительности".

"Все вовлеченные стороны сообща работают над тем, чтобы успешно провести Игры этим летом", - говорится в официальном заявлении МОК.

"Учитывая принятые жесткие меры и разработаные нами планы, эти Игры могут состояться и пройдут успешно", -заявили в Международном паралимпийском комитете. Паралимпийские летние игры должны начаться 24 августа.

В последние недели по поводу Летних олимпийских игр звучит все больше пессимистических заявлений.

Член МОК Дик Паунд отметил недавно, что нет никаких гарантий, что этим летом Игры все же состоятся, а исполнительный директор оргкомитета Лондонских игр 2012 года сэр Кит Миллз считает, что у Олимпиады мало шансов.

Более того, как показал опрос, проведенный недавно в самой Японии, 80% населения высказывается за то, чтобы вновь перенести или вовсе отменить эти Игры.

Тем не менее, Муто преисполнен оптимизма: "Я ожидаю, что по мере того, как вакцинация будет набирать обороты, настроение общественности переменится. Вполне естественно, что люди сильно волнуются, но мы надеемся, что ситуация улучшится. И в этом случае изменятся к лучшему и настроения в обществе".

К тому же, добавляет японский олимпийский чиновник, в отличие от Открытого чемпионата по теннису в Австралии, атлетов по прибытии в Японию не будут отправлять на карантин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Паула Бадоса жаловалась, что ее заставляют тренироваться в гостиничном номере. Теперь она извиняется

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт, одна из нескольких участников Открытого чемпионата Австралии, активно жаловавшихся на то, что из-за мер предосторожности они поставлены в невыгодные условия по сравнению с другими спортсменами и вынуждены тренироваться прямо в своих номерах, принесла извинения после того, как у нее самой выявили коронавирус.

Она стала уже четвертой спортсменкой, заболевшей на этом турнире, но первой, кто открыто об этом заявил.

"Пожалуйста, не поймите меня неверно, здоровье - прежде всего, и я благодарна за то, что меня принимают в Австралии", - написала в "Твиттере" спортсменка, занимающая 67-е место в мировом рейтинге.