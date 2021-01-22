"Он, как и Путин, символ". Что в регионах думают о Навальном и его расследовании

Тимур Сазонов, Елена Бердникова, Антон Кравцов, Рита Логинова

для Би-би-си

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Расследование команды Алексея Навального о "дворце Путина" на YouTube посмотрели почти 60 млн человек. В Москве сторонники политика собираются на большую протестную акцию. В других городах акции, как правило, менее многочисленные. Русская служба Би-би-си спросила у жителей регионов, что они думают о Навальном и его работе.

Новосибирск

Житель Новосибирска Егор обсуждал расследование Навального с мастером маникюра: "Я ей рассказал про расследование Навального, что он вернулся после отравления в Россию и его посадили, в двух словах рассказал, про что его фильм о дворце Путина. Она не сильно в политику вовлечена, но ее впечатлил ершик для унитаза. Сколько он там стоит, 62 тысячи? Она задумалась: "Слушай, ершик для Путина? Интересно."

Активистка партии "Яблоко" Олеся Вальгер говорит, что хоть про дворец и было известно заранее, внимания широкой публики эта информация не привлекала: "Хорошо, что теперь есть фильм с яркой визуализацией, кому на Руси жить хорошо".

22-летний Егор Макаров говорит, что каждое видео Навального вызывает у него много эмоций. "По поводу событий, которые разворачиваются сейчас, это больше похоже на крик отчаяния со стороны правительства. Если бы Навального не задержали, расследование вряд ли бы вызвало такой резонанс," - считает он.

Материал о "дворце Путина" впечатляет, говорит экс-кандидат в депутаты горсовета Новосибирска Александра Попова. Она считает, что в акциях протеста участвовать нужно: "У нас просто берут и задерживают человека за то что он посмел выжить. Истеричное задерживание всех, кто выступает против беззакония, рождает не страх, а злость."

Протест радикализируется, соглашается общественно-политический деятель Андрей Терехин: "Власть неизбежно попадает в эту ловушку "опричнины", продолжая нагнетать ситуацию агрессивной пропагандой и угрозами для участников митингов."

"В итоге арест Навального стал вишенкой на торте. Пока верхушка играет в "тот, кого нельзя называть", их пропагандисты активно поливают Навального грязью, не понимая, что он уже для российской политики не человек. Он, как и Путин, - символ. Он символ всех людей, которые сидели или сидят из-за своей политической активности. Символ человека, бросившего вызов мощи государственной машины [...] Власть сама создала из него символ, а теперь пытается его сломать на глазах у всех", - говорит Терехов.

Саратов

Шеф-редактор "Коммерсант - Средняя Волга" Сергей Петунин расследование посмотрел. Материал не ошарашил никого из его знакомых.

"Многие говорили, что ничего интересного и принципиально нового не узнали. Все примерно знали, что примерно такая недвижимость у него где-то есть. Хотя, на мой взгляд, очень важно, что мы это именно увидели и теоретически это можно потрогать". Он считает, что многих фильм зацепил, но немногие готовы к активным действиям.

Управляющий партнёр консалтинговой компании FINCOM group Анна Кровякова с мужем также в целом не увидели чего-то нового в фильме: "Люди, которые родились до наступления 90-х годов, понимают, как происходила вся история, которая там рассказана. Ну а что мы ожидали? Нет никакого "вау", "ужас-ужас", "как это может быть" или "вы все врете". Это все новейшая история нашей страны, которая творилась у нас на глазах."

При этом в круге общения Анны, который включает бизнесменов и юристов, обсуждение фильма "идет наравне с инаугурацией Байдена".

Для ее старшего сына это расследование "некое шоу, фан". "Я не вижу никаких явных призывов детей выйти на улицы. Я считаю, что наши дети гораздо умнее, чем мы про них думаем, и чтобы заставить их что-то сделать по глупости, это нужно сильно постараться. И я с большим уважением отношусь к этому поколению. Безусловно, акцент, наверное, делается на молодое поколение не потому, что они какие-то внушаемые, а просто потому, что это поколение, которое способно что-то услышать," - считает Анна.

Режиссер-документалист Григорий Гришин добавляет, что видео о "дворце Путина" - это большой репортаж и даже телевизионный фильм, который "на фоне нашего деградирующего телевидения можно даже похвалить".

"Этот фильм, как и все то, что происходит с Навальным последнее время, радикализировал российское общество. Оно разошлось по разным сторонам", - считает режиссер.

"По Навальному в полную силу прокатилась государственная пропаганда. И его можно поздравить с вступлением в клуб политиков, которые дискредитированы государством. Переубедить большие группы населения, у которых сформировался негативный образ Навального благодаря госпропаганде, будет очень сложно", - говорит Гришин.

По его мнению, в Саратове немногие выйдут на улицы, потому что это дотационный регион, где все привыкли бояться: "Правильное поведение в Саратове - это бояться".

Расследование "поражает масштабом богатств" высших должностных лиц, отмечает депутат саратовской областной Думы от КПРФ Николай Бондаренко: "Очевидно, что масштабы запредельные, а уровень несправедливости зашкаливает. Мы видим, что для нашей страны это давно стало уже чем-то обыденным. То, что высшие должностные лица, судьи, правоохранительные органы - все это погрязло в запредельной роскоши. Все это поражает своими масштабами и очень злит".

"В думских кругах этот фильм не просто не обсуждается, а есть определенное табу на эту тему. Власти эти разговоры очень неудобны", - говорит коммунист.

Курган

Корреспондент Би-би-си спросила у прохожих на улицах Кургана, смотрели ли они фильм Навального "Дворец для Путина" и каковы их впечатления.

Один респондент - офисный работник среднего возраста - оказалась знакомой корреспондента. С ней получился наиболее откровенный разговор. "Я видела фильм, но не нашла в нем ничего нового, ни в содержании, ни в подаче. Все это и раньше было более-менее известно. Я очень хочу перемен! Но я не думаю, что они будут в 2021 году", - заявила собеседница Би-би-си.

Среди остальных собеседников лишь одна девушка ответила, что видела фильм. "Нейтрально отношусь к фильму и к Навальному. Не очень ему доверяю".

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"А кто такой Навальный?" - с картинным смехом спросила Би-би-си молодая прохожая в ответ, а ее родственница средних лет поправилась: "Нет, мы, конечно, знаем, кто он такой. Но фильм смотреть не будем, и политикой не интересуемся".

Фразу "политикой не интересуюсь" повторили несколько человек, в том числе - молодая мать, гулявшая в городском саду на детской площадке возле могил двух ссыльных декабристов: Ивана Повало-Швейковского и Ивана Фохта.

Молодой человек в капюшоне отказался говорить о фильме: "Нет, об этом - нет".

Из двух рабочих пивзавода один сказал, что "полистал" фильм, другой - что не видел и не собирается.

Также по-разному настроены два администратора фитнес-центра: один собирается смотреть фильм, другой - нет.

Еще один мужчина средних лет в рабочей спецовке, грузивший дрова на прицеп, охотно поговорил с Би-би-си, хотя и не видел фильм: "Кто он такой, Навальный? Я его знать не знаю. Кто Путин - знаю, а кто Навальный - нет".

Отношение к фильму на Урале и в Сибири будет другим, чем в Москве и на юге России, считает ведущий телеграм-канала "Обыкновенный курганист" Андрей Вагин: "В центральных регионах больше крупных городов, больше людей, потому там и в количественном отношении "протестных людей" больше".

"Мне не особо нравится то, что Навальный стремится определять мое отношение. Мне интересны документы и факты, а когда он начинает изображать эмоциональный портрет Путина, это уже домыслы, а я не люблю, когда манипулируют моим отношением. Здесь, на Урале, "работает" эмоциональная сдержанность, и, может быть, в этом - отличие от европейской части России, от ее юга", - говорит Вагин.

Ростов-на-Дону

Из двадцати трех жителей Ростова, которых опросил корреспондент Би-би-си, только семеро что-то слышали о расследовании Алексея Навального. Причем лишь четверо из них досмотрели фильм до конца. Остальные отвечали односложно и однообразно: "Неинтересно, некогда, не слежу".

Категоричнее всего по поводу оппозиционера высказались трое пенсионеров: "******* твой Навальный", и "продажный американский агент, работающий против России".

Всем, кто смотрел фильм, меньше 40 лет.

По словам 32-летнего строителя Михаила Ковалева, он скорее верит тому, что изложено в расследовании, но с оговоркой: "Сфальсифицировать сейчас можно что угодно". Ссылку на фильм ему прислал близкий друг, с которым он чаще всего обсуждает политику. Но круг таких знакомых невелик: "Нас всего четыре человека, с кем можно поговорить на подобные темы".

"Вообще, мне уже давно не нравится наша власть, хочется, чтобы она поменялась, - говорит Михаил. - Ненормально так жить. Не устраивает, что за все приходится платить. Хочешь построить у себя на участке туалет - плати. И так на каждом шагу. Коммуналка высокая - у меня брат в ноябре за трехкомнатную квартиру заплатил 9,8 тысячи рублей. Пойду ли я на митинг? Я бы сходил, но у брата завтра день рождения".

Ссылку на фильм Навального тридцатилетняя Виктория, которая работает кассиром в магазине, увидела в TikTok, где ведет свой канал. Как сама признается, она часто публикует у себя на канале ссылки на оппозиционные материалы: "По телевизору такого не показывают, интересно же знать, как мы живем, народ дурят постоянно".

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Расследование, посвященное так называемому "дворцу Путина", Виктория оценивает однозначно: "Россия тонет, что тут сказать. Рано или поздно будет, как в Хабаровске из-за Фургала, только по всей стране".

Тем не менее на ростовский митинг девушка идти не собирается: "Я бы сходила ради интереса, но работаю в этот день".

Иван, 22-летний студент военного вуза, фильм "Дворец для Путина" тоже смотрел. Однако, по его словам, все равно остается на стороне Владимира Путина: "Верить Навальному не могу - люди говорят разное, а до правды не доберешься".

Президент России - верховный главнокомандующий государства, а будущие офицеры присягают ему на верность, говорит студент.

"Я такие расследования не поддерживаю. У меня другие цели в жизни - защищать государство, которому буду служить".

В расследовании Навального он не нашел для себя ничего нового, говорит доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов.

Однако он отдает должное Алексею Навальному и его команде за то, что они смогли обобщить полученные материалы, дополнить их и ввести в федеральную повестку - это стало "сильным политическим ходом" оппозиционера.

Несмотря на то, что фильм активно обсуждается в политических кругах, Абросимов сомневается в том, что расследование реально набрало свыше 60 млн просмотров: "Политика YouTube такова, что они тормозят слишком быстро растущие видео. А тут мы этого не видели, так что возможны накрутки". Но и 30, и 40 миллионов зрителей - это много, считает политолог. Главный вопрос - смогут ли они "конвертироваться" в сторонников, готовых выйти на улицы.