Google угрожает закрыть поисковик в Австралии из-за закона о СМИ

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за нового закона Google придется отключить свой поисковик в Австралии, говорят представители компании

Компания Google пригрозила запретить доступ к своему поисковику в Австралии, если власти страны заставят владельцев интернет-платформ платить за публикацию и распространение контента, произведенного местными СМИ.

Facebook тоже высказал готовность отказать своим австралийским пользователям в возможности делиться новостными статьями.

Эти техкомпании выступают против закона о плате за контент СМИ через специальный новостной код. Законопроект в настоящий момент находится на рассмотрении в австралийском парламенте.

Законодатели настаивают, что за счет бесплатного распространения новостного контента нерегулируемые техгиганты наращивают свои аудитории и прибыли. А в это время индустрия, производящая этот контент, и в особенности печатные издания, испытывает финансовые трудности.

Авторы нового законопроекта предлагают обязать владельцев цифровых платформ вступить в переговоры со СМИ о плате за их контент, и если договоренности не будет достигнуто, цену назначит независимый арбитр.

Ультиматум Google

Прения между австралийскими властями и Google, на который приходится 95% всех поисковых запросов в стране, продолжаются уже несколько месяцев. Но в пятницу глава австралийского крыла корпорации Мел Силва вывела их на новый уровень: назвав закон попросту неприменимым, она фактически предъявила законодателям ультиматум.

"Если эта версия кода станет законом, это не оставит нам реального выбора, кроме как сделать поисковик Google Search недоступным в Австралии", - сказала Силва, выступая перед Сенатом в Канберре.

"Мы не отвечаем на угрозы", - отозвался на это премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Позвольте мне высказаться четко: Австралия создает правила, по которым можно чем-то заниматься в Австралии. Это происходит в нашем парламенте", - добавил Моррисон, выступая перед журналистами после заседания Сената.

Хотя Австралия - далеко не самый крупный рынок для Google, новостной код для процентных отчислений изданиям может стать прецедентом, который захотят взять на вооружение и другие государства.

Почему Австралия продвигает этот закон?

Поисковик Google применяет абсолютное большинство интернет-пользователей в Австралии. По мнению правительства, его можно считать близким к сервисам первой необходимости, но при этом конкуренция на рынке для него отсутствует.

В прошлом году доходы Google в Австралии составили почти 4 млрд долларов, при этом компания заплатила в стране лишь 45 млн долларов налогов.

Аргументы сторонников закона заключаются в том, что цифровые платформы обретают новых пользователей, когда те приходят искать новостной контент, и потому изданиям за журналистику должны быть положены отчисления от техкомпаний.

Эти отчисления укрепили бы индустрию СМИ, являющуюся столпом демократического общества, но теряющую доходы из-за широко доступного бесплатного онлайн-контента.

По данным правительства, с 2005 года печатные издания Австралии лишились 75% дохода от рекламы.

Что касается доходов от рекламы онлайн, то новостным медиа тут тоже мало что достается - с каждых 100 австралийских долларов, потраченных на цифровую рекламу в Австралии, 81 уходит Google и Facebook, объясняет бизнес-корреспондент Би-би-си Кейти Силвер.

Депутаты также отмечают, что в австралийском сегменте Google на новости приходится всего 12,5 процентов всех поисковых запросов, и угрозы компании звучат непропорционально агрессивно.

Анализ

Джеймс Клейтон

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке

Угроза со стороны компании полностью уйти из Австралии кажется крайне необычной.

Google доминирует на рынке интернет-поисковиков с почти 90-процентной долей. Почти все его доходы - от рекламы.

Тот факт, что Google пригрозила прекратить работу в целой стране, говорит о том, что компании есть о чем беспокоиться.

Австралия далеко не самый крупный рынок для Google. Но руководители компании боятся последствий, которые может иметь этот прецедент.

Год пандемии выдался для Google прибыльным, тогда как многим местным газетам пришлось нелегко. Это выглядит не очень красиво, и австралийские политики не первые, и не последние, кто на это указывает.

По словам компании, она хочет помочь финансировать журналистику на местах. Но в то же время Google, конечно, понимает, что австралийский закон может нарушить фундамент ее бизнес-модели, и то же самое потом повторится и в других странах.

Что говорит Google?

Мел Силва заявила, что закон создаст "нерациональный прецедент для нашего бизнеса и для цифровой экономики". Если компании придется делать отчисления за ссылки и короткие описания статей в результатах поиска, это будет противоречить принципу свободного движения информации в интернете.

"Мы не видим, как мы могли бы продолжать предлагать наши услуги в Австралии, с подобными финансовыми и операционными рисками", - сказала она.

Автор фото, Google Подпись к фото, В браузере Google появилась реклама с объяснением позиции компании

На прошлой неделе в Google подтвердили, что компания в качестве эксперимента стала блокировать результаты поиска, включающие ссылки на австралийские новостные сайты, для одного процента пользователей. По словам представителей компании, целью эксперимента было попытаться оценить стоимость этих ресурсов.

Facebook в прошлом году тоже пригрозил, что австралийские пользователи не смогут делиться новостными статьями, если закон войдет в силу.

То же самое один из руководителей соцсети Саймон Милнер в пятницу назвал "потенциальным сценарием на крайний случай".

Милнер также отметил, что наличие новостного контента в соцсети не приносит Facebook почти никакой прибыли.

И Google, и Facebook также настаивают, что СМИ получают выгоду от того, что благодаря цифровым платформам их материалы становятся доступны большому числу читателей.

Как отреагировали в Австралии?

Пользователи из Австралии находятся в замешательстве. Некоторые постят, что придется переходить на другие поисковики. Другие задаются вопросом, что произойдет с их почтой на Gmail, и можно ли будет продолжать пользоваться Google Maps и другими сервисами.

Ранее на этой неделе торговые представители США призвали Австралию отказаться от закона, "очевидно вредящего двум американским компаниям".

Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли также выступил с критикой плана властей Австралии. По его словам, из-за него всемирная сеть не сможет свободно функционировать.