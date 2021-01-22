"Чиновник - это на всю жизнь". Зачем Путин снимает возрастные ограничения для госслужащих?

Автор фото, Dmitry Serebryakov/Tass Подпись к фото, Сегодня предельный возраст чиновника составляет 70 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который отменяет ограничения по возрасту для назначаемых им госслужащих. Документ опубликован в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что он подготовлен "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы".

Согласно действующей редакции закона о госслужбе, предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет, однако для высокопоставленных руководителей он может быть продлен до 70 лет. При этом возрастные ограничения не распространяются на главу государства.

Согласно внесенным поправкам, при необходимости срок пребывания в должности могут дополнительно продлить "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям".

В 2010 году президент Дмитрий Медведев выступал с инициативой снизить предельный возраст для госслужащих до 60 лет - соответствующие поправки вступили в силу в декабре 2010 года. Однако эта инициатива продержалась недолго. Через два года - в январе 2013 года - президент Владимир Путин разрешил высокопоставленным чиновникам работать до 70 лет.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, насколько ожидаемой и логичной выглядит новая законодательная инициатива Путина о возрасте чиновников, как относится к этому общество и нет ли в этом признаков геронтократии.

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий

Нужно вспомнить, что запрос на эти ограничения возник еще в 1990-х годах для того, чтобы не допустить ситуации поздних брежневских времен. К тому же тогда происходила смена элит. Например, нынешний министр иностранных дел [Сергей] Лавров стал замминистра, когда ему было чуть больше 40 лет, а в 54 стал уже министром. Теперь, когда тому же Лаврову уже за 70, мы видим, что идет игра на удержание - элиты, пришедшие к власти в 90-е, теперь заинтересованы в том, чтобы оставаться там как можно дольше.

Кроме того, отношение в обществе к такого рода геронтократии изменилось. В начале 1990-х это воспринималось как что-то однозначно плохое, но уже в конце 1990-х люди были готовы проголосовать за Евгения Примакова, который был очень популярным политиком и воспринимался как один из основных претендентов на пост президента, но которому тогда было уже почти 70 лет.

Да и к Брежневу отношение постепенно поменялось - для многих людей старшего поколения брежневское время сегодня воспринимается как своего рода "золотой век", когда люди получали новые квартиры, активно строились театры и больницы. Отношение к геронтократии как-то смягчилось.

Евгений Минченко, президент холдинга "Минченко консалтинг"

Все объясняется очень просто: элиты не молодеют, а медицина не стоит на месте. Сегодня можно сказать, что 70 [лет] - это новые 50. К тому же любому лидеру всегда удобнее работать с теми людьми, которых он давно знает.

В США средний возраст политиков тоже увеличивается. Давайте вспомним, кто в последнее время боролся за президентское кресло: Дональд Трамп, Берни Сандерс, Джо Байден - всем им уже за 70.

Недавно мы проводили большое исследование и, в частности, тестировали тему регулярной сменяемости власти, но люди в целом отвечали в таком духе: "Если человек справляется, если он на своем месте, то зачем его менять?"

Я думаю, что сегодня нет такого массового требования в обществе: "Давайте нам молодых". Оно, естественно, есть у самих молодых карьеристов, но запрос на это со стороны общества не является доминирующим, он уравновешивается более консервативными настроениями.

Константин Гаазе, политолог

Этот законопроект показывает, что все начинания Путина, которые были связаны с попытками хоть как-то сделать систему госуправления более прозрачной, более понятной гражданам, менее зависящей от фаворитизма и непотизма - все эти проекты, начиная с административной реформы 2004 года, окончательно пущены вспять.

Последний гвоздь, на котором это все держалось, заключался в том, что все-таки есть предельный возраст нахождения на госслужбе. Ранее уже были сделаны ограничения для высших госдолжностей, но сейчас уже в общем понятно, что чиновник - это на всю жизнь.