Аятолла Хаменеи пригрозил Трампу в "Твиттере". Его аккаунт заблокировали

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Поводом для заморозки аккаунта иранского лидера стала эта картинка

"Твиттер" заблокировал аккаунт, связанный с иранским религиозным лидером Али Хаменеи. За несколько часов до заморозки в аккаунте появилось изображение, которое истолковали как угрозу бывшему президенту США Дональду Трампу.

На картинке, появившейся в аккаунте, связанном с Хаменеи, и на официальном вебсайте, похожий на Дональда Трампа мужчина играет в гольф на зеленой лужайке в треугольной тени беспилотника или военного самолета.

"Месть неотвратима", - говорится в подписи к ней.

Заморожен аккаунт @khamenei_site. Других аккаунтов, транслирующих "Новости, послания и выступления лидера Исламской революции Аятоллы Хаменеи", блокировка не коснулось.

В "Твиттере" пояснили, что владелец аккаунта нарушил правила сообщества, в частности, запрет угрожать другим пользователям насилием.

Ранее "Твиттер" заморозил сверхпопулярный аккаунт самого Трампа из-за постов, в которых многие увидели поощрение разгрома Капитолия сторонниками бывшего президента 6 января.

Угрозы Хаменеи бывшему президенту США связывают с убийством генерала Касема Сулеймани, иранского военного стратега и идеолога внешней политики. Сулеймани был убит в Ираке в результате авиаудара США в начале прошлого года.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?

Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс". Его называли серым кардиналом, стоявшим за амбициями Ирана на Ближнем Востоке, и де-факто министром иностранных дел во всех вопросах, касавшихся войны и мира.

Трамп прокомментировал его гибель, заявив, что Сулеймани несет "прямую и косвенную" ответственность за гибель миллионов людей.

Вскоре после гибели генерала по "зеленой зоне" Багдада, где находятся посольство США и государственные учреждения, и по базе ВВС "Балад", где расквартированы американские военные, были выпущены ракеты. Аятолла Хаменеи заявил, что "преступников", организовавших авиаудар по Сулеймани, ждет месть.

Эта же мысль повторялась в твите, из-за которого заблокировали связанный с Хаменеи аккаунт, но там она вызвала жалобы пользователей.

"Почему этот свирепый психопат открыто призывает к убийству бывшего президента США и его не блокируют в "Твиттере", - задался вопросом один из англоязычных пользователей.