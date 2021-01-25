Дайджест: Европа требует освободить Навального и грозит России новыми санкциями

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Навальный: Европа обсуждает санкции

Арест Алексея Навального и разгон демонстраций в его поддержку в субботу должны стать поводом для ввода новых санкций в отношении России, считает ряд членов Евросоюза.

К санкциям против чиновников, ответственных за задержания на митингах в выходные, призвали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Президент Польши Анджей Дуда в интервью британской Financial Times заявил, что санкции - "единственный способ заставить [Россию] соблюдать международное право".

Действия российских силовиков осудили французские и немецкие политики, а также Госдеп США.

Вопрос об ужесточении санкций лидеры ЕС обсудят в понедельник на встрече министров иностранных дел блока, написал в "Твиттере" глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Блок будет пристально следить за судьбой Навального и делать выводы, которые отразятся на отношениях с Россией, предупредил он.

Подробнее о реакции западных политиков на произошедшее на акциях в поддержку Навального можно прочитать здесь:

Митинги в поддержку Навального и задержания протестовавших стали главным событием минувших выходных. Вот подборка наших материалов о том, что происходило в субботу.

"Диссидент-суперзвезда"

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Западные комментаторы восхищаются Навальным и его борьбой с российской автократией.

Sunday Times в редакционной статье под названием "Смелая борьба Алексея Навального должна стать нашей борьбой" (требуется подписка) пишет об отваге российского оппозиционера.

"Красивый 44-летний лидер российской оппозиции - блондин с голубыми как лед глазами и усталым взглядом - приближается к статусу супергероя в своей битве не на жизнь, а на смерть, со своим главным врагом, Владимиром Путиным", - пишет New York Post, называя Навального "диссидентом-суперзвездой".

"Если бы сам доктор Франкенштейн в своей лаборатории создал для Путина идеального соперника, ничего лучше Навального не получилось бы, - цитирует газета лондонского эксперта по России Марка Галеотти. - Путин, несмотря на свой показной мачизм, избегает рисков. Он идет на риск, только если знает, что выиграет. Помните, как он охотился на тигра? Его команда так боялась, что что-то пойдет не так, что тигра заранее накачали препаратами".

Подробнее о реакции западных СМИ на расследование Навального, его задержание и последовавшие протесты - в нашей подборке:

Обвинения против Трампа уйдут в Сенат

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В понедельник вечером Палата представителей передаст в Сенат статьи обвинения против Дональда Трампа - при этом слушания по делу об импичменте экс-президента США в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января перенесены на февраль.

Законодатели-демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу, которое привело к нападению на Капитолий и гибели пяти человек.

Дональд Трамп, чей срок у власти завершился на прошлой неделе, стал первым в истории США президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Климатический саммит в Нидерландах

В Нидерландах пройдет международный онлайн-саммит по адаптации к изменению климата, цель которого - обозначить практические шаги для борьбы с чрезвычайными климатическими ситуациями до 2030 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет участие в открывающей сессии, наряду с лидерами Германии, Франции, Южной Кореи, Сенегала, Индии, Бангладеш, Канады и Вьетнама. В виртуальной конференции также поучаствует основатель Microsoft Билл Гейтс в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по адаптации.

Виртуальный форум в Давосе

Еще одна глобальная онлайн-встреча пройдет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Собственно форум, в очном режиме, перенесен из-за пандемии коронавируса. Вместо конца января он состоится в мае в Сингапуре, а на традиционной давосской неделе пройдут лишь многочисленные онлайн-мероприятия.

На сегодняшней встрече выступят глава КНР Си Цзиньпин, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, глава ЕЦБ Кристин Лагард, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и управляющий Банка Японии Харухико Курода.

В этом году на форуме должен выступить президент России Владимир Путин - об этом сообщает телеканал "Вести". В последний раз Путин выступал на давосском форуме 11 лет назад, в 2009 году, когда занимал должность премьер-министра.

10 лет "арабской весне"

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25 января 2011 года в центре Каира, на площади Тахрир, начались протесты, охватившие всю страну и приведшие 11 февраля к свержению президента Египта Хосни Мубарака, правившего страной на протяжении 30 лет. Массовые протесты перекинулись на другие арабские страны, получив название "арабской весны". Спустя 10 лет большинство жителей региона считает, что с тех пор жить стало хуже, но тем не менее сохраняет веру в демократию.

Байден, Россия и ядерное оружие: что изменится?

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Новый президент США Джо Байден в диалоге с Россией о ядерном разоружении должен опираться на опыт Рональда Рейгана, считают авторы редакционной колонки в Washington Post.

Президент Байден объявил, что США предложит России продлить истекающий 5 февраля договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет. Договор удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Обе страны заинтересованы в его продлении, хотя Россия реагирует сдержанно.

Первые шаги Байдена в отношениях с Россией учитывают урок холодной войны: с Москвой можно взаимодействовать, когда это служит интересам США, не прекращая пресекать ее конфронтационное и вредное поведение, пишет газета. Этот подход поможет вернуть американскую внешнюю политику на рельсы здравого смысла.

Во время холодной войны президент Рональд Рейган заключал с СССР соглашения о контроле вооружений, не ослабляя давления по линии прав человека и в региональных конфликтах.

Слишком личный подход Дональда Трампа к Владимиру Путину был одновременно упрощенным и подозрительным. Байден начал правильно, продемонстрировав, что готов к диалогу по важным вопросам, но неприятные и темные приемы Путина на него не подействуют, пишет Washington Post.

FT: фигурант австрийской "аферы века" бежал в Беларусь

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Полиция Вены арестовала бывшего депутата правой партии и высокопоставленного сотрудника австрийских спецслужб на пенсии. Их обвиняют в том, что они помогли бежать в Беларусь Янеку Марсалеку, объявленному в международный розыск.

Марсалека обвиняют в причастности к крупнейшей афере с отчетностью немецкой компании Wirecard, в которой он был заместителем генерального директора. В результате аферы отчетность оказалась раздута на 2 млрд евро. Деньги числились как наличность в двух банках на Филиппинах, но аудит их там не обнаружил.

Марсалек - единственный из трех руководителей Wirecard, у которого получилось бежать из страны. Его местонахождение неизвестно. Financial Times со ссылкой на документы Интерпола сообщает, что, по основной версии следствия, он находится в Беларуси, куда бежал в прошлом году на частном самолете.

Историю о том, как небольшой стартап Wireсard в окрестностях Мюнхена превратился в европейского финансового гиганта, прежде чем обернуться черной дырой планетарного масштаба, можно прочитать здесь.

Коронавирус: США и Израиль закрывают границы

Президент США Джо Байден, как ожидается, формально введет запрет на въезд в страну из Британии, Бразилии, ЮАР и 27 стран Европы, сообщает Guardian со ссылкой на агентство Ассошиэйтед пресс.

Анонимные источники агентства в администрации Байдена говорят, что ЮАР была включена в список из-за возможности распространения "южноафриканского" варианта вируса в США.

Власти Израиля в воскресенье на неделю отменили большинство международных рейсов. Они тоже опасаются, что в страну могут завезти один из новых вариантов коронавируса, сообщает агентство Франс пресс.

По информации Guardian, советники премьера Британии Бориса Джонсона настойчиво рекомендуют ему ввести более общие меры по ограничению въезда в страну. Сейчас карантин нужно проходить только въехавшим в Британию из стран с высоким числом заражений.

Умер Ларри Кинг

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кинг взял интервью у Владимира Путина в 2000 году

В эти выходные скончался легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет, в начале года его госпитализировали с коронавирусом.

За свою 60-летнюю карьеру Кинг взял более 30 тыс. интервью у ведущих мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Его ток-шоу на Си-эн-эн Larry King Live на пике популярности за ночь смотрели полтора миллиона зрителей.

"Ужасная тайна" Дарвина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 140 лет выдвигались различные теории происхождения цветов на Земле, но все они оставляют открытыми множество вопросов

В своей теории эволюции Чарльз Дарвин описал естественный процесс развития живой природы, но так и не смог объяснить с точки зрения эволюции происхождение на Земле цветковых растений. Сейчас стало известно, что тайна цветов чуть не стоила Дарвину труда всей его жизни и угнетала его до последних дней.

"Бриджертоны" как поле боя за историческую точность

Автор фото, NETFLIX Подпись к фото, Аджоа Андо в роли Леди Данбери и Реге Пейдж в роли Саймона Бассета

Эффектная костюмная драма "Бриджертоны", действие которой происходит в Британии первой половины XIX века, стала предметом бурных дискуссий в российских и англоязычных соцсетях. Многих россиян, в частности, возмутило, что роли некоторых представителей британской аристократии исполняли темнокожие актеры. Уместны ли такие упреки к сериалу-фантазии на историческую тему?

Без короля, но с 13 претендентами на престол

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пограничный между Англией и Шотландией район, Скоттиш-Бордерс, на протяжении столетий переходил из рук в руки

Яна Литвинова продолжает свою сагу о битвах за шотландский престол и в новом эпизоде рассказывает, почему шотландцы решили пригласить английского короля Эдуарда I разобраться с претендентами на шотландскую корону.

Посмотрите, как проходили в выходные по всей России акции в поддержку Алексея Навального, на которых было задержано рекордное число протестующих - почти полторы тысячи человек.

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