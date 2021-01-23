В США отложили рассмотрение импичмента Трампа; Байден извинился перед охранявшими Капитолий гвардейцами

Автор фото, EPA Подпись к фото, Инициатором переноса голосования стал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл

Слушания по делу о втором импичменте Дональду Трампу начнутся с некоторым запозданием - самое раннее 8-9 февраля, чтобы у команды адвокатов бывшего президента было время ознакомиться с делом.

Договоренность об этом была достигнута в Сенате между обеими партиями. В понедельник вечером, не позднее 19.00 демократы должны передать статьи обвинения в верхнюю палату Конгресса.

Законодатели-демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу, что вылилось в нападение на Капитолий, вандализм и гибель пяти человек.

Единственную статью импичмента поддержали 232 законодателя, 197 проголосовали против. Еще четверо воздержались или отсутствовали на заседании.

Бывший президент Дональд Трамп, чей срок у власти завершился в минувшую среду, стал первым в истории США главой государства, которому импичмент был объявлен дважды.

Почти ровно год назад Сенат снял с него обвинения в превышении власти и препятствовании работе Конгресса.

Под "злоупотреблением" подразумевался разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года, в котором Трамп попросил Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына.

Для того, чтобы отстранить Трампа от власти, потребуется решение двух третей сенаторов. В Вашингтоне подобный исход считают вполне возможным, так как после 19 января к присяге будут приведены двое новых сенаторов-демократов, и расклад сил в Палате изменится. Но отстранение от должности Сенатом само по себе не лишит Трампа права избираться в будущем. Для этого потребуется отдельное голосование в верхней палате.

Байден извинился перед гвардейцами

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Президент США Джо Байден принес извинения после публикации фотографий, на которых члены Национальной гвардии США, направленные для обеспечения безопасности Капитолия, спят на автомобильной парковке.

Более 25 тысяч военнослужащих были размещены в Вашингтоне на время инаугурации Байдена после штурма Капитолия ранее в этом месяце.

На фотографиях, опубликованных в четверг, видно, что гвардейцы вынуждены отдыхать на соседней подземной парковке после того, как в здание вернулись законодатели.

Подобные условия спровоцировали возмущение среди политиков, губернаторы нескольких штатах заявили, что отзывают сотрудников Нацгвардии из-за скандала.

По данным американских СМИ, Байден в пятницу позвонил начальнику Бюро Национальной гвардии, чтобы извиниться и узнать, какие меры могут быть приняты.

Первая леди Джилл Байден также посетила нескольких военнослужащих, чтобы лично отблагодарить их, и принесла им печенье из Белого дома.

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"Я просто хотела прийти сегодня, чтобы поблагодарить всех вас за то, что вы заботитесь о моей безопасности и безопасности моей семьи", - сказала она.

Многие выразили обеспокоенность из-за условий, в которых оказались гвардейцы - без доступа к туалетам и в окружении выхлопных газов.

Есть несколько версий, почему войскам пришлось покинуть Капитолий, однако сразу несколько гвардейцев рассказали американским СМИ, что приказ об этом поступил в четверг днем без объяснения причин.

Возмущение общественности вызывал и высокий риск заражения коронавирусом, с которым в таких условиях неизбежно столкнулись гвардейцы.

Чак Шумер - демократ и новый лидер большинства в сенате - назвал выселение военных возмутительным и пообещал, что это никогда не повторится.

В совместном заявлении Национальной Гвардии и полиции Капитолия США в пятницу говорится, что ведомства работают вместе, чтобы обеспечить "соответствующие места" для отдыха служащих.

Они также заявили, что служащие в нерабочее время размещаются в гостиничных номерах и других жилых помещениях, и поблагодарили членов Конгресса за беспокойство.

По данным New York Times, около 19 тысяч гвардейцев вернутся в свои штаты в ближайшие дни, а около 7 тысяч, как ожидается, пока останутся в Вашингтоне.

Один неназванный американский чиновник в интервью Рейтер сказал, что в пятницу у почти 200 гвардейцев в ходе теста выявлен Covid-19, однако эти цифры официально не подтверждены.

После того, как в сети появились фото спящих на парковке военнослужащих, ряд членов Конгресса высказались в соцсетях по этому поводу, а некоторые предложили воспользоваться их кабинетами.

"Наши военные заслуживают наивысшего почета и уважения за защиту на этой неделе Капитолия и демократии", - написал сенатор Тим Скотт и призвал к ответу тех, кто распорядился разместить гвардейцев, среди которых есть и женщины.

"Нет, это не дело. Мой кабинет на этой неделе свободен для всех членов гвардии, кто захочет отдохнуть или прилечь на кушетке. Мы для вас пополним наши запасы снеков", - написала в "Твиттере" популярная у молодой части населения член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.