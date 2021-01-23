Коронавирус: Европа контролирует вирус на своих границах, в Британии спорят о "смертоносности" нового штамма, Гонконг в первом локдауне

Подпись к фото, Жизнь в Ухани бьет ключом

Ровно год прошел с того момента, как в китайском городе Ухань был введен карантин после обнаружения там быстро распространявшегося нового коронавируса.

Европейские страны продолжают усиливать ограничительные меры с тем, чтобы сдержать распространение новых штаммов - британского, южноафриканского и бразильского. Норвегия закрывает в столичном округе все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, а в Нидерландах вводится комендантский час.

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В Амстердаме, как и во многих других европейских городах, все больше заведений закрываются насовсем

Европа контролирует вирус на своих границах

В Бельгии гражданам запрещено выезжать в отпуск за границу, это распоряжение продлится до марта.

Финские власти c 27 января усиливают контроль за въезжающими в страну: им будет необходимо пройти тест на границе при въезде в страну. Это будет распространяться на прибывающих из всех стран Шенгенского договора. Финляндия менее других стран была затронута пандемией, однако в последнее время там было выявлено 86 случаев заражения новыми мутациями коронавируса.

Норвегия закрывает в Осло и еще девяти столичных округах все магазины, торгующие товарами не первой необходимости. Приостановлены все спортивные мероприятия, закрыты рестораны, а школы переведены на удаленное обучение. Подобные меры вводятся в Норвегии впервые с начала пандемии и вызваны выявлением 55 случаев заражения новым, британским, штаммом.

В субботу вечером в Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны вводится комендантский час в качестве меры борьбы с распространением инфекции. Он будет действовать с 21.00 по 04:30 местного времени и продлится как минимум до 19 февраля. У любого, находящегося за пределами собственного жилья, человека должна быть уважительная причина, подтвержденная письмом с работы.

Исключения будут делаться для выгула собаки, поездки по вызову в суд, на похороны, выезд из страны или наоборот - приезд из-за границы.

Прилет из стран с высоким числом инфицированных закрыт по меньшей мере на месяц. Штраф за нарушение составит 95 евро.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По действующим правилам, всем прибывающим в Британию необходимо иметь негативный тест на коронавирус, сделанный незадолго до вылета

Британские эксперты: говорить о "смертоносности" британского штамма преждевременно

В понедельник кабинет министров Британии рассмотрит возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, которая бы требовала размещения на 10-дневный карантин вновь прибывших в отелях при аэропортах.

За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

В Англии срок карантина может быть сокращен, если у въехавшего в страну человека через 5 дней будет отрицательный тест на коронавирус, однако в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии свои правила.

Выявленный в начале января британский вариант коронавируса не только быстрее передается, но и, возможно, более опасен, заявил премьер-министр Борис Джонсон на брифинге в пятницу.

Однако уже после брифинга три британских эксперта, консультирующие правительство, высказали сомнение в этом.

Один из авторов представленного Джонсоном в пятницу доклада, профессор Грэм Медли в интервью Би-би-си заявил: "Вопрос о том, действительно ли он более опасен в смысле увеличения смертности, на мой взгляд, по-прежнему остается открытым".

Еще один советник, Майк Тилдсли, входящий в группу Sage, выразил свое удивление тем, что Джонсон решил обнародовать цифры, касающиеся нового штамма, на брифинге в то время, как они "не особенно точны".

А директор Департамента здравоохранения Англии Ивонн Дойл сказала, что пока нет четкой ясности на предмет того, что новый штамм более смертоносный.

В Британии от Сovid-19 cкончались 95 981 человек - больше, чем в любой другой стране Европы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Ухани открыта специальная экспозиция, рассказывающая о том, как успешно власти справились с пандемией коронавируса

Ухань празднует победу на пандемией и отрицает версию о том, что она началась отсюда

Ровно год назад в китайском городе Ухань, откуда, как полагают началась пандемия, был введен карантин, который продлился 76 дней.

Сейчас в Ухани кипит жизнь, а китайские власти активно пропагандируют версию о том, что новый коронавирус возник за пределами страны и был ввезен в КНР.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Ухани Джон Садуорт, теперь первая в мире вспышка Covid-19, зарегистрированная здесь в декабре 2019 года, подается властями не как ЧП глобального масштаба, а как победа над эпидемией.

Недавно прибывшая в Ухань группа вирусологов ВОЗ по-прежнему находится на карантине в местной гостинице. Их задача - установить, действительно ли здесь произошла первоначальная мутация, позволившая коронавирусу передаться от животного человеку. Однако ВОЗ предупредила, что пока еще слишком рано утверждать, что пандемия началась именно в Ухани.

"Пока рассматриваются все версии, - сказал на пресс-конференции в Женеве директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. - И совершенно точно то, что слишком рано заключать, где именно возник этот вирус, в Китае ли или за его пределами".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти Гонконга отправили в район Джордан до 3 000 медработников

В Гонконге первый локдаун

В Гонконге введен первый с начала пандемии локдаун, но он распространяется не на весь город, а лишь на отдельные его районы, где плотность населения особенно высока и проживают беднейшие слои.

Примерно 10 000 человек, проживающих в многоэтажных домах в районе Джордан, попали под предписание не выходить из дома, пока все жители района не пройдут тестирование.

Власти говорят, что на это уйдет 48 часов, в течение которых будут проверены жители 150 высотных домов.

Гонконг стал одним из первых мест, куда новый коронавирус был завезен из центральных районов Китая.

Однако властям удавалось держать ситуацию под контролем с помощью ограничительных мер и системы штрафов, но без жестких локдаунов. Общее число заболевших здесь не превышает 10 000, всего умерло от ковида 170 человек.