"Видел, кто кинул? Запомни эту мразь": как ОМОН разгонял акцию в поддержку Навального под градом снежков

Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Оксана Чиж

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Субботняя акция протеста в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в СИЗО, стала самым массовым несогласованным с властями мероприятием за последние годы. Прорыв оцепления на Пушкинской площади перешел в столкновения с ОМОНом и шествие по бульварам, а закончилась акция у "Матросской тишины", где сидит Навальный. Силовики, которых весь день закидывали снегом, провели массовые задержания с применением силы. Би-би-си рассказывает, как прошел этот день в столице.

Задержания на Пушкинской

Официально акция должна была начаться в два часа дня, но уже около полудня люди стали подходить к Пушкинской площади, и одновременно начались первые задержания. Сначала несколько тысяч человек просто стояли на площади и вокруг нее. Плакатов почти не было видно, зато очень многие протестующие пришли в масках. Сотрудники полиции ходили внутри толпы протестующих и раздавали маски тем, у кого их не было. Полицейские уже делали так во время акций против поправок в Конституцию летом 2020 года.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Снежки, ОМОН и задержания: как прошел день протестов в России

Около часа дня задержания шли каждые полминуты: омоновцы в сцепке по несколько человек входили в толпу и задерживали случайных людей - сначала преимущественно мужчин. Потом в автозаки начали тащить и женщин. На подходе к Пушкинской задержали Любовь Соболь, она одна из немногих соратников Навального, кто смог приехать на протесты в субботу, большинство из них задержали превентивно.

Подпись к фото, На Пушкинской лепили снеговиков

К 14 часам - на это время было назначено официальное начало акции - Пушкинская площадь была полностью забита. Задерживать людей и вообще передвигаться в толпе сотрудникам полиции стало труднее. Некоторые митингующие, заметив это, стали оттеснять омоновцев и отбивать тех, кого они планировали задержать. Из-за скопления такие "потасовки" происходили часто.

На видео попала и серьезная драка с полицией на Пушкинской - один из протестующих с кулаками бросился на омоновцем в шлеме и защитной экипировке, и нанес им несколько ударов ногами и руками в корпус и в голову. Бойцы отмахивались дубинками и пытались задержать нападавшего, но его отбила толпа.

Протестующим даже удалось прорваться к огороженному заборами памятнику Александру Пушкину. Два человека залезли на фонарь - когда такое произошло в 2017 году на акции "Он вам не Димон", фото этого события стало одним из символов протеста.

Собравшиеся начали доставать плакаты. Кто-то заготовил их заранее - на листах бумаги были надписи "Финальная битва между добром и нейтралитетом" (так называется блог Навального), "Алексей воистину воскресе", "ВВП просим на заслуженный", "Нет диктатуре", "Слишком дорогой президент". Волонтеры раздавали желающим листы с надписью "Я за Навального".

Параллельно толпа людей стала собираться на пятачке перед зданием "Известий", у кинотеатра "Россия", в Новопушкинском сквере и на всех доступных тротуарах - Пушкинская площадь желающих уже не вмещала, к тому же ее полностью оцепила полиция. Акция, по сути, разделилась на несколько маленьких митингов - в их разных частях скандировали традиционные лозунги "Долой царя", "Свободу", "Навальный" и "Мы здесь власть".

Из-за разрозненности оценить общее число участников акции было практически невозможно. Reuters сообщило об участии 40 тысяч человек, "Белый счетчик" - о 15-20 тысячах, МВД - о четырех тысячах.

На акцию пришла Юлия Навального - жена арестованного политика. Довольно быстро ее задержали, из полиции она вышла уже к вечеру. На Пушкинской также были и мама Навального Людмила, и его брат Олег - они поездки в автозаке избежали.

Примерно через час после начала акции несколько тысяч человек двинулись по Тверской к Манежной площади - такой маршрут изначально и предлагали организаторы акции. Из-за этого в подземных переходах образовались заторы, на пешеходных - тоже, а поток людей даже на несколько минут перекрыл Тверской бульвар.

Шествие было мирным, полиция почти не мешала протестующим и лишь перегораживала прилегающие к Тверской переулки. В отличие от предыдущих акций, большинство магазинов - например, книжный "Москва" - остались открытыми. Корреспондент Би-би-си, пройдя до Манежной увидел лишь два задержания.

Подпись к фото, Некоторые из участников пришли на Пушкинскую площадь с туалетными ершиками - отсылкой к расследованию сторонников Навального "Дворец для Путина"

Некоторые шли по Тверской с плакатами, было видно несколько флагов Беларуси, а кто-то вышел на митинг с туалетными ершиками. Ершики стали одной из самый обсуждаемых деталей расследования Навального про дворец Путина в Геленджике, так как в одно из зданий на прилегающей к нему территории, как сообщалось в фильме, приобрели ершик стоимостью в 150 тысяч рублей.

Проезжающие машины громко сигналили в поддержку протестующих, водители и пассажиры, высовывались в окна и давали пять прохожим.

Подпись к фото, Так выглядела Пушкинская до зачистки

Манежная площадь оказалась полностью перегорожена полицией и Росгвардией. Протестующие сворачивали в сторону Театрального проезда - проходили через Госдуму и Большой театр и направлялись в сторону Лубянки. Во время этого шествия было заметно, что толпа сильно редеет - кто-то уходил с акции, кто-то сворачивал в переулки, кто-то пытался идти обратно и добраться до Пушкинской площади.

Как раз в это время, к 16:00, Пушкинскую площадь начали зачищать, людей стали избивать дубинками. В сторону протестующих по Тверской потянулись автобусы с ОМОНом Росгвардии.

Продолжились задержания. Сотрудники полиции увели участвующего в акции ребенка, позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова заверила, что полиция забрала несовершеннолетнего "с целью вывести его за периметр для безопасности". По ее данным, в Москве в субботу задержали около 70 детей - самым младшим 9 и 12 лет. Всего на суботних акциях протеста в России задержанных несовершеннолетних было больше 300, сообщила Кузнецова

На возможном присутствии детей на митинге до акции была сфокусирована информация кампания, которую власти устроили перед акцией. СК заранее завел уголовное дело о призывах несовершеннолетних на протесты, Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали у соцсетей удалять такой контент.

Детей школьного возраста на акции действительно было немало, но абсолютное большинство все-таки составляли взрослые - как молодые, так и пожилого возраста.

На агрессию силовиков пожаловались десятки журналистов. Корреспондентку "Медузы" Кристину Сафроновой ударил боец ОМОНа. Фотокорреспондента этого же издания Евгения Фельдмана схватили за шею и не отпускали. "Новая газета" сообщила, что силовики ударили их корреспондента Елизавету Кирпанову по голове дубинкой, у нее шла кровь: журналистку повалили и начали избивать, фотографу "Новой" Виктории Одиссоновой омоновцы разбили объектив. Еще нескольких журналистов задержали - подобные случаи фиксировал "Профсоюз журналистов".

Прорыв оцепления и шествие по бульварам

Когда ОМОН за несколько минут полностью зачистил Пушкинскую, толпа неожиданно прорвала оцепление и вышла на проезжую часть Страстного бульвара. Через несколько минут конфронтация переросла в полномасштабные столкновения с омоновцами,

Когда несколько бойцов попытались начать задержания, небольшая группа протестующих стала отбиваться. В силовиков полетели снежки.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Самыми ожесточенными были столкновения митингующих с омоновцами на Страстном

Некоторых полицейских под крики "Позор" протестующие начали пинать в спину ногами. С другого сотрудника сорвали каску, его балаклава потом тоже валялась на земле вместе с обломками полицейской дубинки. В оцепление со стороны протестующих прилетел файер и книга Джорджа Оруэлла "1984".

Разорвалась петарда - такое происходило несколько раз во время субботних митингов.

Когда силовикам все-таки удалось восстановить цепь, двое ОМОНовцев повели к полицейскому автобусу держащегося за лицо сослуживца. Окровавленным было лицо и у одного из протестующих.

После массовых митингов 2019 года из-за меньшую агрессию - например, оттаскивание задержанных или брошенный в оцепление бумажный стаканчик - СК завел с десяток уголовных дел, которые в СМИ получили объединенное название "московское дело".

Такое поведение части протестующих понравилось далеко не всем - некоторые просили особо рьяных участников столкновений остановиться. Это в итоге и произошло. Толпа двинулась вниз по Страстному - маршрутом, которым оппозиция часто пользуется для согласованных акций.

В середине Страстного протестующие, скандируя "Мы хотим свободу!", наткнулись на автобус "Росгвардии" и пассажирский автобус-гармошку "Мосгортранса" с заклеенными изнутри окнами - в точно таких же за пару часов до акции недалеко от Пушкинской площади базировались несколько десятков силовиков в боевой экипировке и со щитами.

Подпись к фото, Автобус Росгвардии толпа закидала снежками

Протестующие начали забрасывать машины снегом и кричать "Позор". В этот момент кто-то включил на максимальную громкость гимн России. Бойцы попытались начать задержания, но ретировались под градом снежков. Это продолжалось несколько минут, затем ОМОН все-таки смог отогнать людей от автобусов.

Казалось, силовики не были готовы к тому, что начнется марш. Им удалось заблокировать выход на ведущую к Кремлю Петровку и несколько переулков, но до Трубной площади по проезжей части Петровского бульвара толпа, скандирующая лозунги, дошла абсолютно беспрепятственно.

Омоновцы перегруппировались и встали в цепь перед площадью. Шествие на время остановилось, протестующие начали спорить. Некоторые предлагали идти на ОМОН стеной, чтобы выйти на Рождественский бульвар, но большинство решили повернуть на Цветной бульвар.

Противостояние на Цветном бульваре и Трубной площади

Полицейским в итоге удалось разделить толпу - около пяти вечера одна ее часть оказалась на пешеходной части Цветного, а другая, в основном состоявшая из тех, кто успел перебежать дорогу и перелезть через ограду, - на Трубной площади.

На площадь вышли несколько десятков бойцов - казалось, что ее смогут быстро зачистить. Но каждый раз, когда омоновцы бежали на толпу, их закидывали снегом под оглушительный свист и крики "мусора позор России". Силовикам пришлось отходить обратно.

Тех, до кого успевали добраться, задерживали, попутно избивая дубинками, и по снегу тащили в автозаки. Некоторых удавалось отбить. Мужчину с российским флагом, например, в течение минуты как канат перетягивали через ограду бульвара омоновцы и протестующие (в итоге он достался вторым).

Подпись к фото, Во время акции у Цирка на Цветном кто-то кинул дымовую шашку

С особым вниманием бойцы относились к тем, кто кидал в них снег. Двое участников оцепления переговаривались с друг другом: "Видел, кто кинул? Вот, запомни эту мразь".

На растерянных полицейских кричали дети явно школьного возраста: "На моем месте мог бы оказаться ваш ребенок", "А вы смотрели расследование про дворец?", "Завтра вы окажетесь в комнате грязи!". Многие явно воспринимали противостояние с "космонавтами" как игру в "кошки-мышки".

Вскоре на площадь прибыло подкрепление, и натиск силовиков протестующие сдержать уже не смогли. Их начали выдавливать внутрь бульвара.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Тем временем другая часть митингующих полностью заняла тротуар, идущий параллельно бульвару. Большая группа участников акции заняла ступеньки Московского цирка.

Несколько молодых людей забрались в памятник у цирка - бронзовую машину с фигурой Юрия Никулина и растянули красно-белый флаг с надписью "Жыве". К цирку стянулись силы Росгвардии и полиции, подъехал автозак. Это усиление тоже оказалось под градом снега - снежки лепили в сугробах на пешеходной части бульвара.

Это поддерживали далеко не все. "Вы думаете, вы так показываете свою смелость? Вы так демонстрируете свою глупость, ведете себя как дети", - кричала лепившим снежки людям молодая девушка. К ней никто не прислушался, снежки продолжали лететь в полицию.

На дороге оказалась и дымовая шашка, из-за нее над дорогой образовалась завеса. Корреспондент ТАСС видел, как в бойцов распылили газовый баллончик, одному из них стало плохо.

Подпись к фото, На Страстном бульваре несколько человек атаковали появившуюся на дороге машину с мигалкой

В один из таких моментов на дороге показалась черная Toyota Camry с мигалкой на крыше и номерами А838мр97. Митингующие высыпали на проезжую часть, окружили машину и начали с криками бить автомобиль. Через минуту их разогнали подоспевшие омоновцы, а помятый седан тронулся с места и быстро скрылся из виду.

Агентство ТАСС и РИА Новости позже со ссылкой на источники сообщили, что водитель автомобиля с мигалкой получил травму глаза. Сама машина принадлежит центральному аппарату ФСБ, сообщил ТАСС.

Около семи вечера управделами президента сообщило, что просит водителей своего автопарка продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы "избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованного митинга".

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Разъяренные ОМОНовцы продолжили задержания и вскоре толпу с обеих сторон бульвара вытеснили к Садовому кольцу. Часть людей в этот момент решила пойти домой, часть свернула в сторону Сухаревской.

Несколько десятков протестующих в районе 19:30 собрались у "Матросской тишины", где находится Навальный. Там тоже начались задержания - людей избивали ногами и дубинками. Ворота СИЗО перегородили грузовиком, чтобы протестующие не смогли их протаранить. Через полчаса людей удалось оттеснить от изолятора, но одиночные задержания продолжились. Остатки протестующих скрылись во дворах, за ними устремились бойцы ОМОНа.

По данным ОВД-Инфо, к 21:00 в Москве в автозаках оказались почти 800 еловек. Всего в городах России в этот день задержали больше 2430 человек - это рекорд в истории всех протестных акций последних 20 лет.

РИА Новости утверждает, что во время протестов пострадали 39 силовиков. СК сообщил, что начал доследственную проверку по факту проявленного насилия в отношения полицейских.