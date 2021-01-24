Авария на шахте в Китае: спасли уже 11 горняков после двух недель под землей

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, The first miner rescued was in a different part of the mine to the rest of the survivors

Китайские спасатели вызволили из-под завалов 11 из 22 горняков, оказавшихся заблокированными после аварии на золотодобывающей шахте две недели назад.

Китайский госканал CCTV показал, как несколько часов назад достали первого шахтера с темной повязкой на глазах. Этот шахтер находился отдельно от основной группы, с которой спасателям удалось установить связь в прошлое воскресенье. На кадрах видно, что горняк в очень слабом состоянии.

После этого спасатели стали доставать 10 шахтеров, неделю назад обнаруженных вместе на глубине более 520 м. Эти горняки вышли на связь 17 января, после чего спасатели в течение недели спускали им еду и медикаменты.

Некоторые из них могли идти при поддержке спасателей, которые помогли им сесть в машины скорой помощи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Темпы спасательной операции ускорились в воскресенье после того, как расчистили вентиляционную шахту

Взрыв на золотодобывающей шахте "Хушань" на востоке страны произошел 10 января. Авария вызвала обвал, который сильно повредил вход в шахту и уничтожил линии связи.

Шахта находится в уезде Циси - крупном золотодобывающем регионе в провинции Шаньдун на восточном побережье Китая.

Несчастные случаи не редкость на китайских шахтах, где правила техники безопасности соблюдаются не очень строго.

В сентябре и декабре прошлого года на угольных шахтах в городе Чунцин отравились углекислым газом 16 и 23 горняка.

В декабре 2019 года 14 человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.