Коронавирус в мире: в США заболели 25 млн, британцев просят не расслабляться после первой прививки

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Темпы распространения коронавируса в США несколько замедляются, но в этой стране зарегистрировано уже 25 млн заболевших. Власти Британии, где обнаружен более заразный южноафриканский штамм Covid-19, призывают людей не расслабляться после первой прививки, а во Франции при прохождении пограничного контроля тест будет нужен даже гражданам ЕС.

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25 млн заболевших в США

В США число людей, заболевших коронавирусом, превысило 25 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса, однако по данным экспертов, реальные масштабы распространения заболевания могут быть еще больше.

От Covid-19 скончались уже около 417 тыс. американцев, в последние недели в стране ежедневно регистрируется более 4 тыс. новых диагнозов.

Сразу после вступления в должность новый президент США Джо Байден подписал несколько указов о борьбе с коронавирусом, в том числе предполагающих расширение программы вакцинации и тестирования. Он также призвал американцев носить маски - иначе, по его словам, число жертв Covid-19 будет еще выше.

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"Хочу, чтобы все понимали - прежде, чем ситуация улучшится, все станет еще хуже", - заявил Байден.

США пострадали от коронавируса больше всех других стран мира - как по заболевшим, так и умершим. В январе в американских больницах находилось рекордно высокое число пациентов c Covid-19, но в последние дни темпы распространения заболевания начали замедляться: новых диагнозов и пациентов в медицинских учреждениях стало несколько меньше.

Британия: южноафриканский штамм уже здесь

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране уже зарегистрировано 77 случаев нового штамма коронавируса, который был обнаружен в ЮАР. Все заболевшие прибыли из-за рубежа, то есть, по всей вероятности, заразились "южноафриканским" вариантом Covid-19 не на британской территории.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В первые недели после прививки моно подхватить ковид и передать его дальше, предупреждает заместитель главврача Британии

Предполагается, что в понедельник правительство страны рассмотрит введение более жестких ограничений для приезжающих в страну людей.

Ученые не исключают, что вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может повлиять на эффективность вакцин от Covid-19. Известно также, что он способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы коронавируса.

Тем временем британские власти призывают людей, уже привившихся от коронавируса, продолжать соблюдать все меры предосторожности. В первые две-три недели после прививки человек может заразиться ковидом, и даже если он не заболеет сам, может передать вирус кому-то еще, предупредил в воскресенье заместитель главного санитарного врача Британии Джонатан Ван Там. "Мы еще не знаем, как вакцина влияет на передачу", - написал врач в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

В Британии продолжается массовая вакцинация населения. По данным минздрава, прививку получили уже 75% людей старше 80 лет, а общее число вакцинированных в стране превысило 5,4 млн.

Но эти цифры касаются людей, получивших лишь первую дозу вакцины. Чтобы препарат быстрее получило как можно большее число людей, британские власти продлили период между первой и второй дозами с трех до 12 недель, но это решение вызывает вопросы у специалистов.

Британская медицинская ассоциация на днях призвала власти сократить этот период до шести недель из-за растущих опасений, что 12-недельное ожидание бустера (второй дозы) может снизить эффективность вакцины.

Франция: новые меры контроля на границе

Во Франции вступили в силу новые меры пограничного контроля. Пассажиры из других стран ЕС, прибывающие в страну по воздуху или морю, должны предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до поездки. Однако для въезжающих на автомобилях, автобусах или грузовиках такой тест не нужен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жителя ЕС теперь тоже нужен тест на коронавирус, чтобы попасть во Францию

Для прибывающих из стран за пределами ЕС подобное правило уже действует. Кроме того, им нужно самоизолироваться в течение семи дней после приезда во Францию.

Дубай замедляет вакцинацию

Власти Дубая вынуждены снизить темпы вакцинации из-за проблем с доставкой вакцины производства Pfizer. При этом всех граждан, которым предстоит получить вторую дозу, они призывают прийти в назначенные им дни.

Фармацевтическая компания Pfizer заявила на прошлой неделе, что вынуждена снизить объемы поставок вакцины, пока ее завод в Бельгии пытается увеличить объемы производства.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Дубае уже вакцинирована пятая часть населения

В ОАЭ первую дозу вакцины получили уже два миллиона человек из десятимиллионного населения.

За все время пандемии в стране зарегистрировано около 274 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 783 смерти.

Смерти в домах престарелых не связаны с вакциной

Власти Норвегии опровергли сообщения о связи между смертями в домах престарелых и получением первой дозы прививки от коронавируса. По данным Норвежского института общественного здравоохранения, по меньшей мере 13 из 33 скончавшихся постояльцев домов престарелых были не только очень пожилого возраста, но и имели серьезные проблемы со здоровьем. Всего вакцину в Норвегии получили 20 тыс. жителей домов престарелых.

Во Франции из 800 тыс. вакцинированных к пятнице скончались девять постояльцев домов престарелых. Французское агентство по безопасности медикаментов также подчеркнуло, что связи между этими смертями и прививкой установлено не было.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Связи между вакциной и смертями в домах престарелых не обнаружено, говорят Норвегия, Франция и другие страны

Из Швеции поступили данные о 13 скончавшихся пожилых людях, из Исландии - о семи, и власти обоих государств также не связывают эти смерти с вакцинацией.

За ситуацией следит и Европейское агентство лекарственных средств, которое рассматривает сообщения о потенциальных проблемах с вакцинацией, полученные от разных стран, специалистов и самих пациентов. По его данным, число летальных исходов среди вакцинированных не выходит за рамки обычных показателей и не дает повода связать эти смерти с прививкой.

К таким же выводам пришел и британский регулятор лекарственных средств MHRA.