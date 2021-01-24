"Крупнейший протест за годы" и "дворец короля Влада". Что западная пресса пишет о демонстрациях в России

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Западные газеты подробно рассказывают о субботних акциях протеста, прошедших во многих российских городах после возвращения Алексея Навального, его задержания и публикации расследования "Дворец Путина". Журналисты ведущих мировых изданий обращают внимание на беспрецедентный масштаб демонстраций, жесткие действия полиции и причины, по которым люди вышли на улицы.

Мы сделали обзор наиболее любопытных материалов.

Sunday Times: Навальный - не диванный боец

Как пишет Sunday Times в своей редакционной статье (требуется подписка), в субботу мы увидели, что обычно делают автократические режимы, когда им предъявляют законные вопросы: сотни сторонников Алексея Навального были арестованы в ходе протестов. Но власти были настолько напуганы, что многих его соратников задержали еще загодя.

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"Трудно переоценить храбрость Навального. Большинство людей, выжив после отравления оперативниками ннервнопаралитическим веществом "новичок" - как это с ним случилось в прошлом году, - хорошо бы подумали, прежде чем возвращаться в Россию", - отмечает воскресная британская газета. И делает вывод: Навальный - не "диванный боец".

Что касается его оппонента, то дела у Путина идут не так, как ему хотелось бы, и он наверняка жалеет об уходе Трампа из Белого дома, который предпочитал не критиковать российского лидера, отмечает издание.

В то время как Байден, встретившись с Путиным в 2011 году, сказал свою знаменитую фразу, что посмотрел тому в глаза и "души там не увидел". А у Кремля ушло шесть недель на то, чтобы поздравить нового американского президента после его избрания.

Как считает Sunday Times, хорошо, если это знаменует более жесткое отношение Вашингтона к Москве, которая так по сути и не была наказана ни за из ряда вон выходящее отравление "новичком" в Солсбери, ни за поддержку других деспотичных режимов. Так что бог в помощь Навальному и его сторонникам, заключает газета.

Из России с самовлюбленностью?

Эта же газета публикует отдельную статью (требуется подписка), посвященную документальному фильму Алексея Навального "Дворец Путина", в котором рассказывается о роскошном особняке под Геленджиком, который, согласно утверждениям автора, принадлежит президенту России. В Кремле заявляют, что Путин к этому дворцу отношения не имеет.

Автор фото, palace.navalny.com Подпись к фото, Дворцовый комплекс расположен в Краснодарском крае, под Геленджиком

Статья Sunday Times озаглавлена так: "Из России с самовлюбленностью? Узри безумие короля Влада в созданных для его утех дворцовых хоромах". Ее автор, популярная колумнистка и медиа-персона Камилла Лонг, признается, что у нее есть своего рода приобретенный иммунитет к безумной роскоши иностранных супербогачей - после многих лет интервьюирования для журнала "Татлер" богатых дамочек, подбиравших себе яхту под цвет бикини.

Но даже ее огорошили роскошества "дворца российского лидера", который, очевидно, помешался на диванах, в особенности эпохи Людовика XIV.

"Разве это не грустно и печально, что все, что у тебя есть в жизни, спрятано от людей? Зачем строить собственный театр, если туда обычно ходят с другими людьми? Зачем иметь церковь, "импортированную из Греции", когда главный смысл богослужения - это человеческий контакт", - суммирует автор.

New York Times: "демонстранты в России осмелели"

Ведущее американское издание (требуется подписка) подробно описывает то, как в субботу проходили массовые манифестации - от Москвы "до самых до окраин": Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Якутска и Хабаровска. Оно называет их "крупнейшим за многие годы" проявлением недовольства, которое хотя и не представляет прямой угрозы Путину, но "показывает масштаб усталости от стагнирующего и изъеденного коррупцией политического порядка, который Путин возглавляет уже два десятилетия".

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"Я никогда не был большим сторонником Навального, и тем не менее я прекрасно понимаю, что ситуация серьезная, - приводит газета слова 57-летнего университетского профессора Виталия Блажевича из Хабаровска, который в телефонном интервью объяснил изданию, почему он вышел на митинг. - Всегда есть надежда на то, что что-то изменится".

Газета отмечает, что судя по разошедшимся в сети роликам, где протестующие оказывают неповиновение правоохранителям, выкрикивая лозунги и бросая снежками в автомобили спецсил, видно, что демонстранты в России осмелели. И хотя в Москве, например, силы оперативного реагирования были наготове, все же полицейские вели себя гораздо более сдержанно, чем милиция в Белоруссии на недавних протестах.

Хотя были и отдельные случаи, когда полиция в Москве проявляла особую жестокость. Пока неясно, послужит ли это отпугивающим моментом для будущих демонстраций или же наоборот - подстегнет народ к действию.

Но само по себе присутствие стольких полицейских и военнослужащих на улицах, показывает, как нервозно воспринимает Кремль любое отклонение в имидже Путина, которого в государственных СМИ рисуют чуть ли не как божественным промыслом поставленного верховного лидера, отмечают журналисты издания.

Но действительно ли Навальный представляет угрозу путинскому правлению? - задают вопрос авторы публикации. Проведенный в ноябре 2020 года опрос "Левада-центра" показал, что лишь 2% назвали Навального в качестве своего кандидата номер один, если бы президентские выборы случились в следующее воскресенье, тогда как Путина назвали 55% опрошенных.

Эти опросы, отмечает газета, меньше говорят о реальной популярности Навального, а больше об успехе Кремля в том, что касается замутнения мозгов электората, который не может себе представить даже отдаленную возможность какой бы то ни было альтернативы Путину.

Путин бы наверняка выиграл выборы у Навального, если бы тому разрешено было баллотироваться, полагает издание. Однако Навальному не то что не разрешено, его имя даже не произносится. И все же опросы показывают, что оппозиция Путину сильна в среде профессионалов и у среднего класса, особенно в Москве, и говорят о том, что примерно треть жителей столицы не поддерживают власти.

Independent: Юлия и Алексей - "Ромео и Джульетта российской политики"

Это издание концентрирует внимание на супруге главного кремлевского оппозиционера - "высокой и светловолосой" Юлии Навальной - и на расстановке сил внутри этой российской суперпары.

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Назвать мытарства, которые им пришлось пережить последние пять месяцев, "шекспировскими", значит даже несколько преуменьшить их трагедийность, полагает журналист газеты Оливер Кэролл, подробно пересказывая все этапы, предшествовавшие возвращению Алексея и Юлии Навальных в Россию из Германии.

Но для многих именно таковыми они и являются - живым воспроизведением истории Ромео и Джульетты. "Самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку", - сказала Юлия журналистам в аэропорту, оставляя мужа в руках его мучителей.

Для нее брак с Алексеем Навальным принес с собой жизнь под наблюдением, запугивания, визиты в тюрьму, финансовые трудности… Всего этого она не могла предвидеть, когда познакомилась с ним во время отдыха в Турции в 1998 году. И тем не менее она остается преданной ему и сохраняет силу духа. "Юлия - его лайф-коуч. Она делает его лучше. Вся его жизнь подчинена тому, чтобы, во-первых и в-главных, получить ее одобрение", - приводит газета слова журналистки Евгении Альбац.

Этого же мнения придерживается и соратник Навального Владимир Ашурков, называя Юлию "столпом", на котором стоит Навальный. А неназванный знакомый семьи называет пару "двуглавым орлом", чьи взгляды практически совпадают: "Они разделяют одни и те же пристрастия".

Позволят ли Юлии ее растущая популярность и безусловная харизма при необходимости - в случае, если ее мужа надолго упрячут за решетку, - самой выдвинуться в качестве политического лидера? Последовать примеру Светланы Тихановской, подхватившей упавший было политический флажок у своего мужа, которого посадил в тюрьму белорусский диктатор, и, вероятно даже, выигравшей те выборы?

Такая идея уже проговаривалась в 2018 году, когда в качестве альтернативы кремлевскому кандидату выдвигалась светская львица Ксения Собчак, однако Алексей тогда сказал, что "голоса не переуступаются".

Юлия Навальная не попадется в эту очевидную ловушку - стать политической фигурой в отсутствие на арене ее мужа. " Подобный шаг сделал бы из нее соперницу Алексея, а это последнее, чего она бы хотела", - полагает Евгения Альбац.

Кто-то из друзей семьи сравнил Юлию с Элеонорой Рузвельт, поддерживавшей мужа в нормальные времена и подхватывавшей древко по мере необходимости. Но все же консенсус среди близких к этой российской политической паре людей таков, что пока Юлия по манере поведения больше напоминает Мишель Обаму, которая всегда рядом, но в тени.

"Иногда кажется, как будто оба они уже живут в этой выдуманной [ ими] России будущего, - признался все тот же неназванный друг газете. - Это звучит совершенно неправдоподобно, но, похоже, для них - это самая что ни на есть реальность".

Washington Post: Кремль потерял связь с молодежью

Эта газета уделяет особое внимание (требуется подписка) новому сетевому поколению россиян, которых, судя по субботним протестам, перестали устраивать методы, к которым прибегает их правительство.

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Эта разобщенность Кремля с российскими инфлюенсерами только подчеркивает стоящие проблемы Путина, который, помимо своей стареющей консервативной базы, не может установить связь с молодыми россиянами, желающими жить в современном мире.

Газета цитирует слова бывшего капитана сборной России по футболу Игоря Денисова, неожиданно публично поддержавшего Навального. "Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра", - написал в соцсетях Денисов, признаваясь, что никогда не интересовался политикой и не хочет этого делать и впредь.

Washington Post отмечает, что для российских героев спорта очень нехарактерно делать публичные заявления, однако звезда хоккея Артем Панарин тоже запостил у себя в Инстаграме призыв "Свободу Навальному".

Такая неслыханная ранее поддержка в адрес Навального со стороны различных российских селебрити и инфлюенсеров, таких как Юрий Дудь, не может не представлять огромной головной боли для Кремля, полагает политолог Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.