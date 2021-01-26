Дайджест: дела на сторонников Навального и погромы из-за локдауна в Нидерландах

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Навальный: дела против сторонников, ответ Путина и позиция ЕС

В России после массовых акций в поддержку Алексея Навального задержали тысячи человек. Только в Москве возбуждено восемь уголовных дел - расследуют применение насилия к ОМОНу, блокирование дорог и нарушение санитарных правил. Новые дела возбуждаются и в регионах.

Подробнее о делах в отношении участников митингов - в материале Елизаветы Фохт.

Владимир Путин в понедельник впервые прокомментировал расследование Навального о дворце под Геленджиком. Он сделал это, отвечая на вопрос студента Данила Чемезова, и отметил, что сам фильм не смотрел.

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник потребовали освободить Навального и его сторонников. На их встрече в Брюсселе обсуждался вопрос ужесточения санкций против России, но конкретных предложений "на столе не было", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Решения о санкциях утверждают на саммите глав государств и правительств ЕС. Следующая такая встреча запланирована на 25-26 марта.

О том, что еще происходит в России и мире после крупнейших за последние годы протестов - в наших материалах и онлайн-трансляции:

Нидерланды: вторая ночь беспорядков

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Роттердаме полиции пришлось применить силу

В Нидерландах вторую ночь подряд продолжаются столкновения противников новых коронавирусных ограничений с полицией. В Роттердаме полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять в воздух, чтобы утихомирить протестующих против введения комендантского часа.

Прошлой ночью полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Эйндховене и Амстердаме. Противники карантина бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил участников беспорядков, заявив, что их действия не имеют ничего общего с борьбой за свободу, а являются преступным насилием.

В Нидерландах комендантский час с 21:00 до 04:30 введен впервые после Второй мировой войны.

В понедельник беспорядки перекинулись еще на ряд городов, столкновения произошли в Амстердаме, Роттердаме, Амерсфоорте и Гелине.

Общее число задержанных в стране достигло 250 человек.

Минфин США впервые возглавила женщина

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Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на посту главы министерства финансов США.

Йеллен стала первой женщиной, возглавившей ведомство. При Обаме она занимала пост председателя Федеральной резервной системы США.

Комиссия Сената по внешней политике также утвердила представленного Джо Байденом на пост главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Теперь его кандидатуру Сенат должен утвердить на пленарном заседании во вторник.

У Эстонии появится новый премьер

Автор фото, AFP Подпись к фото, Кая Каллас уже формирует новый кабинет министров

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердит во вторник новое правительство - прежнее во главе с премьер-министром Юри Ратасом ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Новым премьер-министром впервые в Эстонии станет женщина - лидер оппозиционной Партии реформ Кая Каллас. Президент уже поручила ей сформировать правительство.

Эстонские СМИ сообщали, что коррупционный скандал был лишь поводом для отставки кабинета Ратаса. Вот что мы писали о правительственном кризисе в Эстонии:

Путин откроет дорогу

Президент Владимир Путин во вторник примет участие в церемонии открытия транспортной развязки в подмосковных Химках, сообщают российские СМИ. Развязка на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках была построена в ускоренном темпе по поручению Путина. Она соединит "старые" и "новые" районы Химок.

Премьер-министр Италии уйдет в отставку

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, как ожидается, подаст в отставку из-за критики его шагов по борьбе с пандемией коронавируса.

Конте фомально подаст прошение об отставке во вторник утром, пишет Guardian. Впрочем, он надеется вернуться, и после отставки сразу пойдет на встречу с президентом Серджио Матареллой.

Президент имеет право снова дать Конте мандат на формирование правительства после потери большинства в Сенате. Если Конте с этим не справится, эта задача будет поручена кому-то другому, либо будут проведены новые выборы.

Конте не в первый раз сталкивается с перспективой отставки. На этот раз вопрос о доверии его правительству встал после того, как лидер партии "Живая Италия", экс-премьер Маттео Ренци, объявил о выходе партии из правящей коалиции.

Ренци и его сторонники критиковали план Конте по восстановлению экономики после пандемии. Речь идет о распределении 209 млрд евро, выделенных ЕС в рамках пакета помощи в 750 млрд, согласованного в июле прошлого года. Италии, тяжело пострадавшей от первой волны пандемии, достанется 28% пакета.

Оппоненты Конте требовали более значительных инвестиций в технологический сектор и обвиняли премьера в том, что он отвел правительству слишком много полномочий в распределении помощи.

От пандемии Covid-19 скончались более 85 тыс. итальянцев.

Концерт со зрителями в пузырях - будущее живой музыки?

Американская группа Flaming Lips смогла провести два концерта на фоне локдауна, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось заключить в пластиковые пузыри, пишет New York Times.

Внутри каждого пузыря было по бутылке воды и две таблички, которые посетители показывали персоналу, если им становилось слишком жарко или нужно было выйти в туалет. В первом случае в пузырь нагоняли прохладного воздуха с помощью компрессора. Во втором - посетителя внутри шара сопровождали в санитарную зону, а там выпускали.

Подготовка к концертам началась еще в прошлом году. "Это очень странное мероприятие с кучей ограничений, - сказал изданию фронтмен Flaming Lips Уэйн Койн. - Но эти странности необходимы, чтобы мы смогли насладиться концертом, не подвергая опасности наших близких".

Трансгендеры смогут служить в армии США

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден не раз обещал отменить запрет на службу трансгендеров в армии

Президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом в первый же год его правления запрет на службу в армии трансгендеров.

"Президент Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе, и что сила Америки в разнообразии", - говорится в заявлении Белого дома.

В 2019 году на действительной военной службе в США, по данным министерства обороны, состояло 8980 трансгендеров.

Путин и война

Автор фото, MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS

Президент России предложил Госдуме подготовить законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.

Ранее он неоднократно заявлял о попытках "переписать историю" и исказить правду о Великой Отечественной войне.

В сентябре Путин провел открытый урок для школьников, на котором заявил, что людей, которые "соглашаются с инициаторами переписи истории", можно называть "современными коллаборационистами".

737 MAX все еще не безопасен?

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Экс-менеджер Boeing Эд Пирсон считает, что самолетам 737 MAX рано возвращаться в небо, так как вопрос об их безопасности еще не снят.

Эта модель была выведена из эксплуатации почти два года назад после двух авиакатастроф, в которых погибло почти 350 человек. Все это время эксперты изучали причины крушений и работали над их устранением.

Недавно было разрешено возобновить полеты Boeing 737 в Северной Америке и Бразилии, а на этой неделе ожидается одобрение европейского регулятора.

Но Эд Пирсон считает это решение преждевременным.

Кира Найтли и секс

Подпись к фото, Слава пришла к Кире Найтли после фильма 2002 года "Играй, как Бэкхем"

Британская кинозвезда Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин, потому что не хочет способствовать "мужскому взгляду", изображая действительность с точки зрения гетеросексуального мужчины.

Найтли в принципе не против секса в кино, но не когда "все в масле и кряхтят". "Я достаточно высокого мнения о себе, и мое тело уже породило две жизни, так что я просто не хочу стоять перед группой мужчин голой", - сказала актриса.

Главные вопросы (и ответы) о протестах в поддержку Навального

Подпись к фото, В этот раз на митинг вышли и во многих городах России. Так выглядела акция протеста в Ростове

В минувшие выходные в России прошли крупнейшие за многие годы несогласованные акции протеста. Чем эти митинги отличаются от акций прошлых лет? Как выглядит портрет типичного активиста? Ждать ли нового "Болотного дела"? И как повлияют протесты на судьбу Навального? Со всеми этими вопросами разбирались корреспонденты Русской службы Би-би-си.

Цифры протеста

Тысячи задержанных, сотня городов, десятки пострадавших. Эти и другие цифры о прошедших в России протестах против ареста Алексея Навального - в видео Русской службы Би-би-си.

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